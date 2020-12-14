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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10685106861068710688
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 15:52

  vitaliian написав:reus у меня есть кейс что с 24.02 подорожало (в долларах) но это не Киев а рядом. Если интересно в ЛС напишу. В общаге не интересно, полетят какашки.

Спасибо, но меня РН до окончания войны не интересует! Ну и ценник хотелки можно ставить любой, вопрос, кто купит. Вон Макс может каждую неделю увеличивать ценник хотелки своей квиточки и потом нам вещать, что дорожает!
Я же никому не запрещаю утверждать, что черное, это на самом деле белое. Понимаю, что многие в бетоне и принять падение неприятно. У меня самого есть в собственности квартира и приличный дом рядом с Киевом, и теряю в стоимости, как и все, но я никогда не отрицаю очевидные вещи!
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 15:55

  reus написав:дом рядом с Киевом, и теряю в стоимости, как и все, но я никогда не отрицаю очевидные вещи!
как не отрицаете когда есть кейс, но он вам не интересен. Много чего подешевело, я не спорю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 16:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Конечно я более трезво смотрю на вещи. Просто потому что нахожусь в гораздо более спокойных условиях. Но я понимаю, что Вы ждете пробегающих мимо продаванов с "палаючей дупой" в состоянии "заберите мою квартиру за любые деньги!".

Владелец Ван Гога не может быть с "палаючей дупой"! Но, как умный человек Вы должны осознавать, что когда в квартире пожар, то даже бесценная картина может сгореть!
Поэтому, ваша картина не может стоить дорого, т. к. в соседних комнатах периодически вспыхивает пожар, а вывести шедевр нельзя.
Я всего лишь жду, когда потушат пожар и готов что-то покупать, если будет установлена НАТОВская система пожаротушения.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 16:08

  reus написав:... должны осознавать, что когда в квартире пожар, то даже бесценная квартира может сгореть!
.

Картина, вероятно, имелось ввиду. И это правда, может и сгореть
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 16:11

  Damien написав:
  reus написав:... должны осознавать, что когда в квартире пожар, то даже бесценная квартира может сгореть!
.

Картина, вероятно, имелось ввиду. И это правда, может и сгореть

Да. Опечатка, я исправил.
reus
 
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