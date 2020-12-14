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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 лют, 2023 15:52
vitaliian написав:reus
у меня есть кейс что с 24.02 подорожало (в долларах) но это не Киев а рядом. Если интересно в ЛС напишу. В общаге не интересно, полетят какашки.
Спасибо, но меня РН до окончания войны не интересует! Ну и ценник хотелки можно ставить любой, вопрос, кто купит. Вон Макс может каждую неделю увеличивать ценник хотелки своей квиточки и потом нам вещать, что дорожает!
Я же никому не запрещаю утверждать, что черное, это на самом деле белое. Понимаю, что многие в бетоне и принять падение неприятно. У меня самого есть в собственности квартира и приличный дом рядом с Киевом, и теряю в стоимости, как и все, но я никогда не отрицаю очевидные вещи!
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Додано: Вів 07 лют, 2023 15:55
reus написав:
дом рядом с Киевом, и теряю в стоимости, как и все, но я никогда не отрицаю очевидные вещи!
как не отрицаете когда есть кейс, но он вам не интересен. Много чего подешевело, я не спорю.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 16:01
airmax78 написав:
Конечно я более трезво смотрю на вещи. Просто потому что нахожусь в гораздо более спокойных условиях. Но я понимаю, что Вы ждете пробегающих мимо продаванов с "палаючей дупой" в состоянии "заберите мою квартиру за любые деньги!".
Владелец Ван Гога не может быть с "палаючей дупой"! Но, как умный человек Вы должны осознавать, что когда в квартире пожар, то даже бесценная картина может сгореть!
Поэтому, ваша картина не может стоить дорого, т. к. в соседних комнатах периодически вспыхивает пожар, а вывести шедевр нельзя.
Я всего лишь жду, когда потушат пожар и готов что-то покупать, если будет установлена НАТОВская система пожаротушения.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 16:11
Damien написав: reus написав:
... должны осознавать, что когда в квартире пожар, то даже бесценная квартира
может сгореть!
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Картина, вероятно, имелось ввиду. И это правда, может и сгореть
Да. Опечатка, я исправил.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 17:55
airmax78 написав: airmax78 написав: reus написав:
Подорожало в грн? Если в долларах, то это точно фантазии. Я регулярно общаюсь с девелоперами и знаю реальную картину.
Риелтеры пишут что цены на некоторые объекты уже оттолкнулись от дна и начали расти (в долларах естественно).
Рассчитано на ЛОХОВ. Без ЛОХА и жизнь плоха!(с) Видно рылы совсем голодают!)
Покупай сегодня, завтра будет дороже!(с)
Все как обычно: сначала с пеной у рта доказываем, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Потом, когда отрицать очевидное будет уже глупо - уйдем с ветки с гордо поднятой головой.
Он взывает к импровизированным "рылам", которых здесь нет. Им вообще нет дела до прогнозов и анализа. Всё, на что они способны это шашни.
Эмоционально категоричная уверенность в чём-то, знак недобрый).
Где-то падает, где-то может расти. Нет чёрного и белого.
А то создаётся впечатление, что реус общался со всеми девелоперами Киева и имеет объективную оценку. Если это было бы так, то был бы срез, хотя бы, по классам объектов
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beee
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Додано: Вів 07 лют, 2023 18:08
reus написав: airmax78 написав:
Конечно я более трезво смотрю на вещи. Просто потому что нахожусь в гораздо более спокойных условиях. Но я понимаю, что Вы ждете пробегающих мимо продаванов с "палаючей дупой" в состоянии "заберите мою квартиру за любые деньги!".
Владелец Ван Гога не может быть с "палаючей дупой"! Но, как умный человек Вы должны осознавать, что когда в квартире пожар, то даже бесценная картина может сгореть!
Поэтому, ваша картина не может стоить дорого, т. к. в соседних комнатах периодически вспыхивает пожар, а вывести шедевр нельзя.
Я всего лишь жду, когда потушат пожар и готов что-то покупать, если будет установлена НАТОВская система пожаротушения.
Как человек неглупый я считаю что продавать активы во время паники и войны не лучшая идея. Всі хто дешево продав свою нерухомість в попередній столиці незламності - в Лондоні, у 1939-1945рр дуже потім про це пошкодували. І дуже символічно і багато паралелей: битва за Лондон / битва за Київ. Ракетні обстріли скаженими диктаторами обох столиць крилатими та балістичними ракетами. І т.ін.
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airmax78
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1
Додано: Вів 07 лют, 2023 18:15
airmax78 а Черчилль в вашем мире кто?
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vitaliian
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Додано: Вів 07 лют, 2023 18:29
beee написав:
Он взывает к импровизированным "рылам", которых здесь нет. Им вообще нет дела до прогнозов и анализа. Всё, на что они способны это шашни.
Эмоционально категоричная уверенность в чём-то, знак недобрый).
Где-то падает, где-то может расти. Нет чёрного и белого.
А то создаётся впечатление, что реус общался со всеми девелоперами Киева и имеет объективную оценку. Если это было бы так, то был бы срез, хотя бы, по классам объектов
Мені здається що саме ріелторам, прости господі, на ціни …. Для низ головне рух - ціни не стояли, а рухалися. І неважливо куди. Буде продавай, бо завтра дешевше, а іншому купляй бо завтра дорожче:-(
А їм комісія кап кап
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Додано: Вів 07 лют, 2023 18:57
beee написав:
Он взывает к импровизированным "рылам", которых здесь нет. Им вообще нет дела до прогнозов и анализа. Всё, на что они способны это шашни.
Эмоционально категоричная уверенность в чём-то, знак недобрый).
Где-то падает, где-то может расти
. Нет чёрного и белого.
А то создаётся впечатление, что реус общался со всеми девелоперами Киева и имеет объективную оценку
. Если это было бы так, то был бы срез, хотя бы, по классам объектов
Я уверен в том, что имею объективную оценку т. е. максимально приблеженную к реалиям полумертвого РН Киева.
Да нет сегмента, где растет! А есть сегменты, где совсем мертвый рынок, а есть где еле живой. Продажа -15% от цен 2021 года, считается просто джек-потом! А на счет среза есть ресурсы, где публикуют графики, срезы и т. д. А я общаюсь с риелторами, и девелоперами, которых знаю много лет и понимаю, что на практике происходит сейчас. Никто вам не запрещает иметь свою картину мира, но только цены от этого выше не станут!
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reus
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Додано: Вів 07 лют, 2023 19:15
airmax78 написав:
Как человек неглупый я считаю что продавать активы во время паники и войны не лучшая идея. Всі хто дешево продав свою нерухомість в попередній столиці незламності - в Лондоні, у 1939-1945рр дуже потім про це пошкодували. І дуже символічно і багато паралелей: битва за Лондон / битва за Київ. Ракетні обстріли скаженими диктаторами обох столиць крилатими та балістичними ракетами. І т.ін.
В Лондоне, я бы тоже не продавал с дисконтом. Британия - остров. Захватить, практически нереально. Я на сегодня не верю, чтобы Киев был по зубам пуйлу, но есть другие риски, не тема ветки.
На сегодня паники никакой нет, поэтому цены снижаются медленно, как для такой ситуации. Паника будет чуть пАпИзЖе, когда коллекционеры Ван Гога и Моне увидят за какие деньги их коллеги продают свои шедевры. У вас разочарования еще впереди! Чтобы не было стрессов, не рекомендую вам интересоваться ближайшие лет 10-ть, сколько реально стоит ваша квиточка.
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_Klim
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