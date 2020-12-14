reus написав:

beee написав: Он взывает к импровизированным "рылам", которых здесь нет. Им вообще нет дела до прогнозов и анализа. Всё, на что они способны это шашни.

Эмоционально категоричная уверенность в чём-то, знак недобрый).

Где-то падает, где-то может расти. Нет чёрного и белого.

А то создаётся впечатление, что реус общался со всеми девелоперами Киева и имеет объективную оценку. Если это было бы так, то был бы срез, хотя бы, по классам объектов Он взывает к импровизированным "рылам", которых здесь нет. Им вообще нет дела до прогнозов и анализа. Всё, на что они способны это шашни.Эмоционально категоричная уверенность в чём-то, знак недобрый).Где-то падает,. Нет чёрного и белого.А то создаётся впечатление, что реус общался со всеми девелоперами Киева и. Если это было бы так, то был бы срез, хотя бы, по классам объектов

Я уверен в том, что имею объективную оценку т. е. максимально приблеженную к реалиям полумертвого РН Киева.Да нет сегмента, где растет! А есть сегменты, где совсем мертвый рынок, а есть где еле живой. Продажа -15% от цен 2021 года, считается просто джек-потом! А на счет среза есть ресурсы, где публикуют графики, срезы и т. д. А я общаюсь с риелторами, и девелоперами, которых знаю много лет и понимаю, что на практике происходит сейчас. Никто вам не запрещает иметь свою картину мира, но только цены от этого выше не станут!