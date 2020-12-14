Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Как человек неглупый я считаю что продавать активы во время паники и войны не лучшая идея. Всі хто дешево продав свою нерухомість в попередній столиці незламності - в Лондоні, у 1939-1945рр дуже потім про це пошкодували. І дуже символічно і багато паралелей: битва за Лондон / битва за Київ. Ракетні обстріли скаженими диктаторами обох столиць крилатими та балістичними ракетами. І т.ін.
В Лондоне, я бы тоже не продавал с дисконтом. Британия - остров. Захватить, практически нереально. Я на сегодня не верю, чтобы Киев был по зубам пуйлу, но есть другие риски, не тема ветки. На сегодня паники никакой нет, поэтому цены снижаются медленно, как для такой ситуации. Паника будет чуть пАпИзЖе, когда коллекционеры Ван Гога и Моне увидят за какие деньги их коллеги продают свои шедевры. У вас разочарования еще впереди! Чтобы не было стрессов, не рекомендую вам интересоваться ближайшие лет 10-ть, сколько реально стоит ваша квиточка.
Это тупиковый спор, Реус. Вы зациклились на идее "все упадет от 30 до 50%". Все что противоречит этой идее - Вами просто не воспринимается. ну ОК.
airmax78 написав:Конечно я более трезво смотрю на вещи. Просто потому что нахожусь в гораздо более спокойных условиях. Но я понимаю, что Вы ждете пробегающих мимо продаванов с "палаючей дупой" в состоянии "заберите мою квартиру за любые деньги!".
Владелец Ван Гога не может быть с "палаючей дупой"! Но, как умный человек Вы должны осознавать, что когда в квартире пожар, то даже бесценная картина может сгореть! Поэтому, ваша картина не может стоить дорого, т. к. в соседних комнатах периодически вспыхивает пожар, а вывести шедевр нельзя. Я всего лишь жду, когда потушат пожар и готов что-то покупать, если будет установлена НАТОВская система пожаротушения.
Как человек неглупый я считаю что продавать активы во время паники и войны не лучшая идея. Всі хто дешево продав свою нерухомість в попередній столиці незламності - в Лондоні, у 1939-1945рр дуже потім про це пошкодували. І дуже символічно і багато паралелей: битва за Лондон / битва за Київ. Ракетні обстріли скаженими диктаторами обох столиць крилатими та балістичними ракетами. І т.ін.
Порівнювати Київ з Лондоном це як порівнювати наливайку в залізному порту з рестораном в Парижі, я дивлюся австрійські краєвиди геть забрали розум у любителя голосієвських іпенів)
airmax78 написав:Это тупиковый спор, Реус. Вы зациклились на идее "все упадет от 30 до 50%". Все что противоречит этой идее - Вами просто не воспринимается. ну ОК.
Воспринимается! Но счет на табло!(с) Попробуйте реально продать вашу квиточку, и вы убедитесь, что пока я прав. Я и не спорю т. к. убедить другую сторону невозможно, так устроен человек. Вы сами придете к новым реалиям и примите их, но позже. В благополучной Европе, воспринимается все по другому, поэтому стадия "принятие" у вас затянулась.
beee написав:Он взывает к импровизированным "рылам", которых здесь нет. Им вообще нет дела до прогнозов и анализа. Всё, на что они способны это шашни. Эмоционально категоричная уверенность в чём-то, знак недобрый). Где-то падает, где-то может расти. Нет чёрного и белого. А то создаётся впечатление, что реус общался со всеми девелоперами Киева и имеет объективную оценку. Если это было бы так, то был бы срез, хотя бы, по классам объектов
Я уверен в том, что имею объективную оценку т. е. максимально приблеженную к реалиям полумертвого РН Киева. Да нет сегмента, где растет! А есть сегменты, где совсем мертвый рынок, а есть где еле живой. Продажа -15% от цен 2021 года, считается просто джек-потом! А на счет среза есть ресурсы, где публикуют графики, срезы и т. д. А я общаюсь с риелторами, и девелоперами, которых знаю много лет и понимаю, что на практике происходит сейчас. Никто вам не запрещает иметь свою картину мира, но только цены от этого выше не станут!
Продають,кому потрібні гроші. От реус не продає, хоча в Дубліні каже, що знайшов прицентралля по ціні м2 Києва
reus написав:Владелец Ван Гога не может быть с "палаючей дупой"! Но, как умный человек Вы должны осознавать, что когда в квартире пожар, то даже бесценная картина может сгореть! Поэтому, ваша картина не может стоить дорого, т. к. в соседних комнатах периодически вспыхивает пожар, а вывести шедевр нельзя. Я всего лишь жду, когда потушат пожар и готов что-то покупать, если будет установлена НАТОВская система пожаротушения.
Как человек неглупый я считаю что продавать активы во время паники и войны не лучшая идея. Всі хто дешево продав свою нерухомість в попередній столиці незламності - в Лондоні, у 1939-1945рр дуже потім про це пошкодували. І дуже символічно і багато паралелей: битва за Лондон / битва за Київ. Ракетні обстріли скаженими диктаторами обох столиць крилатими та балістичними ракетами. І т.ін.
Порівнювати Київ з Лондоном це як порівнювати наливайку в залізному порту з рестораном в Парижі, я дивлюся австрійські краєвиди геть забрали розум у любителя голосієвських іпенів)
Можна і з Лондоном (внуки погасять іпотеку під 2% плюс libor). А Бігор писав, що можна в Кракові в злотих на 15 , а може 30 років (трохи скорше погасить, чим в Лондоні), а можна в Києві, де нема іпотеки. Тільки в Києві сінйор ІТник може купити без іпотеки за 2 роки. https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html
Відкрию вам таємницю, що продають практично завжди, коли потрібні гроші! Я не продаю тому що на зараз, мені кошти не потрібні. але, якщо завтра будуть потрібні, то без проблем продам за ціною, яка буде на той час.
Я имею в виду, не продавать реально, а просто выяснить цену, за которую реально готовы купить. Боюсь, что цена вам не понравится. И цена дальше будет снижаться. Это не зависит от вашего или моего желания. Таковы реалии РН на сегодня.
Відкрию вам таємницю, що продають практично завжди, коли потрібні гроші! Я не продаю тому що на зараз, мені кошти не потрібні. але, якщо завтра будуть потрібні, то без проблем продам за ціною, яка буде на той час.
Але ж Дублінських Жулянах така прєлєсць!!! І майже задурно. Кавалірки курять в стороні.