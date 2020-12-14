Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Відкрию вам таємницю, що продають практично завжди, коли потрібні гроші! Я не продаю тому що на зараз, мені кошти не потрібні. але, якщо завтра будуть потрібні, то без проблем продам за ціною, яка буде на той час.
Але ж Дублінських Жулянах така прєлєсць!!! І майже задурно. Кавалірки курять в стороні.
Це тема іншої гілки. Я наводив приклад людині, яка хотіла ввести людей в оману.
Я имею в виду, не продавать реально, а просто выяснить цену, за которую реально готовы купить. Боюсь, что цена вам не понравится. И цена дальше будет снижаться. Это не зависит от вашего или моего желания. Таковы реалии РН на сегодня.
У 27й раз повторю: у квітки є ціна. Все що нижче - мене просто не цікавить. До речі, мені протягом наступних 2-3 тижнів повинні відновити документи і я, нарешті, зможу повернутись до Києва.
Я имею в виду, не продавать реально, а просто выяснить цену, за которую реально готовы купить. Боюсь, что цена вам не понравится. И цена дальше будет снижаться. Это не зависит от вашего или моего желания. Таковы реалии РН на сегодня.
У 27й раз повторю: у квітки є ціна. Все що нижче - мене просто не цікавить. До речі, мені протягом наступних 2-3 тижнів повинні відновити документи і я, нарешті, зможу повернутись до Києва.
Тобто, дізнатися про реальну ціну вашої квітки, вам не цікаво. Ок.
airmax78 написав:Конечно я более трезво смотрю на вещи. Просто потому что нахожусь в гораздо более спокойных условиях. Но я понимаю, что Вы ждете пробегающих мимо продаванов с "палаючей дупой" в состоянии "заберите мою квартиру за любые деньги!". Владелец Ван Гога не может быть с "палаючей дупой"! Но, как умный человек Вы должны осознавать, что когда в квартире пожар, то даже бесценная картина может сгореть! Поэтому, ваша картина не может стоить дорого, т. к. в соседних комнатах периодически вспыхивает пожар, а вывести шедевр нельзя. Я всего лишь жду, когда потушат пожар и готов что-то покупать, если будет установлена НАТОВская система пожаротушения.
Как человек неглупый я считаю что продавать активы во время паники и войны не лучшая идея. Всі хто дешево продав свою нерухомість в попередній столиці незламності - в Лондоні, у 1939-1945рр дуже потім про це пошкодували. І дуже символічно і багато паралелей: битва за Лондон / битва за Київ. Ракетні обстріли скаженими диктаторами обох столиць крилатими та балістичними ракетами. І т.ін.
Порівнювати Київ з Лондоном це як порівнювати наливайку в залізному порту з рестораном в Парижі, я дивлюся австрійські краєвиди геть забрали розум у любителя голосієвських іпенів)
Я знаю только одного .окидька, сравнившего Украину с .орноактрисой. Вы заняли второе место. Свой комплекс "меншовартості" залиште при собі. Київ - велике історичне місто з великою історію
До речі, як я завжди пропонува зробити Зрадіо протягом його знаменитого падіння "2020-2022": берить конкретні квартири в конктретних ЖК, які вас цікавлять і відслідковуйте. І тільки так і можна побачити що відбувається з цінами. Все інше - демагогія. Ось наприклад мене цікавить ЖК Рибальский. Я свято вірю Реусу що вже валиться стрімким домкратом і обвалиться на мінімум 50%. Саме те що треба. Відкриваю ОЛХ. Все що бачу: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dom- ... QpDtV.html https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-k- ... QL0ki.html Поки що Реуса теорія розбивається о сувору реальність, як би він не упражнявся у її формулюванні та обгрунтуванні.
reus написав:Я имею в виду, не продавать реально, а просто выяснить цену, за которую реально готовы купить. Боюсь, что цена вам не понравится. И цена дальше будет снижаться. Это не зависит от вашего или моего желания. Таковы реалии РН на сегодня.
У 27й раз повторю: у квітки є ціна. Все що нижче - мене просто не цікавить. До речі, мені протягом наступних 2-3 тижнів повинні відновити документи і я, нарешті, зможу повернутись до Києва.
Тобто, дізнатися про реальну ціну вашої квітки, вам не цікаво. Ок.
Я прекрасно знаю її ціну. Що мене дійсно не цікавить - це на скільки мене хочуть натягнути залетні мародери.
airmax78 написав:До речі, як я завжди пропонува зробити Зрадіо протягом його знаменитого падіння "2020-2022": берить конкретні квартири в конктретних ЖК, які вас цікавлять і відслідковуйте. І тільки так і можна побачити що відбувається з цінами. Все інше - демагогія. Ось наприклад мене цікавить ЖК Рибальский. Я свято вірю Реусу що вже валиться стрімким домкратом і обвалиться на мінімум 50%. Саме те що треба. Відкриваю ОЛХ. Все що бачу: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dom- ... QpDtV.html https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-k- ... QL0ki.html Поки що Реуса теорія розбивається о сувору реальність, як би він не упражнявся у її формулюванні та обгрунтуванні.
На ОЛХ можно и старые дырявые носки вывесить с прайсом в пару сотен куе, и что? Народ даже будет заходить и делиться предложением с друзьями ради чисто поржать.