Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:До речі, як я завжди пропонува зробити Зрадіо протягом його знаменитого падіння "2020-2022": берить конкретні квартири в конктретних ЖК, які вас цікавлять і відслідковуйте. І тільки так і можна побачити що відбувається з цінами. Все інше - демагогія. Ось наприклад мене цікавить ЖК Рибальский. Я свято вірю Реусу що вже валиться стрімким домкратом і обвалиться на мінімум 50%. Саме те що треба. Відкриваю ОЛХ. Все що бачу: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dom- ... QpDtV.html https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-k- ... QL0ki.html Поки що Реуса теорія розбивається о сувору реальність, як би він не упражнявся у її формулюванні та обгрунтуванні.
Ок. Дорожай, так дорожай! Сперечатися не буду. Для початку спробуйте щось продати "практик"!
airmax78 написав:До речі, як я завжди пропонува зробити Зрадіо протягом його знаменитого падіння "2020-2022": берить конкретні квартири в конктретних ЖК, які вас цікавлять і відслідковуйте. І тільки так і можна побачити що відбувається з цінами. Все інше - демагогія. Ось наприклад мене цікавить ЖК Рибальский. Я свято вірю Реусу що вже валиться стрімким домкратом і обвалиться на мінімум 50%. Саме те що треба. Відкриваю ОЛХ. Все що бачу: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dom- ... QpDtV.html https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-k- ... QL0ki.html Поки що Реуса теорія розбивається о сувору реальність, як би він не упражнявся у її формулюванні та обгрунтуванні.
На ОЛХ можно и старые дырявые носки вывесить с прайсом в пару сотен куе, и что? Народ даже будет заходить и делиться предложением с друзьями ради чисто поржать.
Я хочу Рибальсьский па1000 за метр, як в мирному 2017 році. Знайдіть мені його па1000 будь-ласка. Ресурс не має значення.
airmax78 написав:До речі, як я завжди пропонува зробити Зрадіо протягом його знаменитого падіння "2020-2022": берить конкретні квартири в конктретних ЖК, які вас цікавлять і відслідковуйте. І тільки так і можна побачити що відбувається з цінами. Все інше - демагогія. Ось наприклад мене цікавить ЖК Рибальский. Я свято вірю Реусу що вже валиться стрімким домкратом і обвалиться на мінімум 50%. Саме те що треба. Відкриваю ОЛХ. Все що бачу: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dom- ... QpDtV.html https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-k- ... QL0ki.html Поки що Реуса теорія розбивається о сувору реальність, як би він не упражнявся у її формулюванні та обгрунтуванні.
Ок. Дорожай, так дорожай! Сперечатися не буду. Для початку спробуйте щось продати "практик"!
Спробуйте щось купити із значною знижкою, теоретик.