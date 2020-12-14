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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10688106891069010691
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 20:57

  airmax78 написав:До речі, як я завжди пропонува зробити Зрадіо протягом його знаменитого падіння "2020-2022": берить конкретні квартири в конктретних ЖК, які вас цікавлять і відслідковуйте. І тільки так і можна побачити що відбувається з цінами. Все інше - демагогія.
Ось наприклад мене цікавить ЖК Рибальский. Я свято вірю Реусу що вже валиться стрімким домкратом і обвалиться на мінімум 50%. Саме те що треба. Відкриваю ОЛХ. Все що бачу:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dom- ... QpDtV.html
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-k- ... QL0ki.html
Поки що Реуса теорія розбивається о сувору реальність, як би він не упражнявся у її формулюванні та обгрунтуванні.

Ок. Дорожай, так дорожай! Сперечатися не буду. Для початку спробуйте щось продати "практик"! :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 20:59

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:До речі, як я завжди пропонува зробити Зрадіо протягом його знаменитого падіння "2020-2022": берить конкретні квартири в конктретних ЖК, які вас цікавлять і відслідковуйте. І тільки так і можна побачити що відбувається з цінами. Все інше - демагогія.
Ось наприклад мене цікавить ЖК Рибальский. Я свято вірю Реусу що вже валиться стрімким домкратом і обвалиться на мінімум 50%. Саме те що треба. Відкриваю ОЛХ. Все що бачу:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dom- ... QpDtV.html
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-k- ... QL0ki.html
Поки що Реуса теорія розбивається о сувору реальність, як би він не упражнявся у її формулюванні та обгрунтуванні.

На ОЛХ можно и старые дырявые носки вывесить с прайсом в пару сотен куе, и что? Народ даже будет заходить и делиться предложением с друзьями ради чисто поржать.

Я хочу Рибальсьский па1000 за метр, як в мирному 2017 році. Знайдіть мені його па1000 будь-ласка. Ресурс не має значення.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 20:59

  reus написав:
  airmax78 написав:До речі, як я завжди пропонува зробити Зрадіо протягом його знаменитого падіння "2020-2022": берить конкретні квартири в конктретних ЖК, які вас цікавлять і відслідковуйте. І тільки так і можна побачити що відбувається з цінами. Все інше - демагогія.
Ось наприклад мене цікавить ЖК Рибальский. Я свято вірю Реусу що вже валиться стрімким домкратом і обвалиться на мінімум 50%. Саме те що треба. Відкриваю ОЛХ. Все що бачу:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dom- ... QpDtV.html
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-k- ... QL0ki.html
Поки що Реуса теорія розбивається о сувору реальність, як би він не упражнявся у її формулюванні та обгрунтуванні.

Ок. Дорожай, так дорожай! Сперечатися не буду. Для початку спробуйте щось продати "практик"! :D

Спробуйте щось купити із значною знижкою, теоретик.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 21:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Нехило Заречный заселёнЗображення
beee
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 21:01

  airmax78 написав:Спробуйте щось купити із значною знижкою, теоретик
  reus написав:Спасибо, но меня РН до окончания войны не интересует
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 21:04

  airmax78 написав:Я прекрасно знаю її ціну. Що мене дійсно не цікавить - це на скільки мене хочуть натягнути залетні мародери.

Відкрию вам таємницю! У мене у дома висить картина, коштує 1 лям у. о. Неважливо скільки за неї дадуть капіталістичні мародери, головне, що я знаю її ціну!
reus
 
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  #<1 ... 10688106891069010691
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