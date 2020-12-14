RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1068910690106911069210693>
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 20:57

  airmax78 написав:До речі, як я завжди пропонува зробити Зрадіо протягом його знаменитого падіння "2020-2022": берить конкретні квартири в конктретних ЖК, які вас цікавлять і відслідковуйте. І тільки так і можна побачити що відбувається з цінами. Все інше - демагогія.
Ось наприклад мене цікавить ЖК Рибальский. Я свято вірю Реусу що вже валиться стрімким домкратом і обвалиться на мінімум 50%. Саме те що треба. Відкриваю ОЛХ. Все що бачу:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dom- ... QpDtV.html
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-k- ... QL0ki.html
Поки що Реуса теорія розбивається о сувору реальність, як би він не упражнявся у її формулюванні та обгрунтуванні.

Ок. Дорожай, так дорожай! Сперечатися не буду. Для початку спробуйте щось продати "практик"! :D
reus
 
Повідомлень: 4148
З нами з: 21.03.12
Подякував: 389 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 20:59

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:До речі, як я завжди пропонува зробити Зрадіо протягом його знаменитого падіння "2020-2022": берить конкретні квартири в конктретних ЖК, які вас цікавлять і відслідковуйте. І тільки так і можна побачити що відбувається з цінами. Все інше - демагогія.
Ось наприклад мене цікавить ЖК Рибальский. Я свято вірю Реусу що вже валиться стрімким домкратом і обвалиться на мінімум 50%. Саме те що треба. Відкриваю ОЛХ. Все що бачу:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dom- ... QpDtV.html
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-k- ... QL0ki.html
Поки що Реуса теорія розбивається о сувору реальність, як би він не упражнявся у її формулюванні та обгрунтуванні.

На ОЛХ можно и старые дырявые носки вывесить с прайсом в пару сотен куе, и что? Народ даже будет заходить и делиться предложением с друзьями ради чисто поржать.

Я хочу Рибальсьский па1000 за метр, як в мирному 2017 році. Знайдіть мені його па1000 будь-ласка. Ресурс не має значення.
airmax78
 
Повідомлень: 41817
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5139 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 20:59

  reus написав:
  airmax78 написав:До речі, як я завжди пропонува зробити Зрадіо протягом його знаменитого падіння "2020-2022": берить конкретні квартири в конктретних ЖК, які вас цікавлять і відслідковуйте. І тільки так і можна побачити що відбувається з цінами. Все інше - демагогія.
Ось наприклад мене цікавить ЖК Рибальский. Я свято вірю Реусу що вже валиться стрімким домкратом і обвалиться на мінімум 50%. Саме те що треба. Відкриваю ОЛХ. Все що бачу:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dom- ... QpDtV.html
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-k- ... QL0ki.html
Поки що Реуса теорія розбивається о сувору реальність, як би він не упражнявся у її формулюванні та обгрунтуванні.

Ок. Дорожай, так дорожай! Сперечатися не буду. Для початку спробуйте щось продати "практик"! :D

Спробуйте щось купити із значною знижкою, теоретик.
airmax78
 
Повідомлень: 41817
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5139 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 21:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Нехило Заречный заселёнЗображення
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 255
З нами з: 17.12.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 21:01

  airmax78 написав:Спробуйте щось купити із значною знижкою, теоретик
  reus написав:Спасибо, но меня РН до окончания войны не интересует
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16730
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2100 раз.
Подякували: 2982 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 21:04

  airmax78 написав:Я прекрасно знаю її ціну. Що мене дійсно не цікавить - це на скільки мене хочуть натягнути залетні мародери.

Відкрию вам таємницю! У мене у дома висить картина, коштує 1 лям у. о. Неважливо скільки за неї дадуть капіталістичні мародери, головне, що я знаю її ціну!
reus
 
Повідомлень: 4148
З нами з: 21.03.12
Подякував: 389 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 21:09

  airmax78 написав:Спробуйте щось купити із значною знижкою, теоретик.

Я обов’язково куплю, але не зараз. Дочекаюся, коли закінчиться падіння.
reus
 
Повідомлень: 4148
З нами з: 21.03.12
Подякував: 389 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 21:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Допустим, всё плохо. Крах.
Как объяснить полные рестораны?
Прогулялся по яр.валу - "лёгкий" диссонанс прочитанного здесь с реальностью.
Где закрытые кафе? Магазины?
Почему, читая пост "крах всему", за окном дуют шарики, открывая детскую клинику?
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 255
З нами з: 17.12.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 21:12

  beee написав:Допустим, всё плохо. Крах.
Как объяснить полные рестораны?
Прогулялся по яр.валу - "лёгкий" диссонанс прочитанного здесь с реальностью.
Где закрытые кафе? Магазины?
Почему, читая пост "крах всему", за окном дуют шарики, открывая детскую клинику?

Крах наступает ночью, пройдитесь поищите открытые кафе и магазины.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16730
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2100 раз.
Подякували: 2982 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 21:18

  beee написав:Допустим, всё плохо. Крах.
Как объяснить полные рестораны?
Прогулялся по яр.валу - "лёгкий" диссонанс прочитанного здесь с реальностью.
Где закрытые кафе? Магазины?
Почему, читая пост "крах всему", за окном дуют шарики, открывая детскую клинику?

Почему вы решили, что все плохо и крах? Если не дай Бог это будет, то никого РН интересовать вообще не будет. Пока, все достаточно неплохо, с учетом того, что в стране полномасштабная война. Мы говорим о РН Киева, который по естественным причинам медленно падает. Лично я дождусь дна и куплю что нибуть интересное. А как другие, это их личное дело.
reus
 
Повідомлень: 4148
З нами з: 21.03.12
Подякував: 389 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1068910690106911069210693>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: adeges, vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2352, 2353, 2354
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23531 15685578
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лют, 2023 22:14
flyman
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 115, 116, 117
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1161 5099296
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лют, 2023 22:12
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5216
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (108)
07.02.2023 22:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.