Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:До речі, як я завжди пропонува зробити Зрадіо протягом його знаменитого падіння "2020-2022": берить конкретні квартири в конктретних ЖК, які вас цікавлять і відслідковуйте. І тільки так і можна побачити що відбувається з цінами. Все інше - демагогія. Ось наприклад мене цікавить ЖК Рибальский. Я свято вірю Реусу що вже валиться стрімким домкратом і обвалиться на мінімум 50%. Саме те що треба. Відкриваю ОЛХ. Все що бачу: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dom- ... QpDtV.html https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-k- ... QL0ki.html Поки що Реуса теорія розбивається о сувору реальність, як би він не упражнявся у її формулюванні та обгрунтуванні.
Ок. Дорожай, так дорожай! Сперечатися не буду. Для початку спробуйте щось продати "практик"!
airmax78 написав:До речі, як я завжди пропонува зробити Зрадіо протягом його знаменитого падіння "2020-2022": берить конкретні квартири в конктретних ЖК, які вас цікавлять і відслідковуйте. І тільки так і можна побачити що відбувається з цінами. Все інше - демагогія. Ось наприклад мене цікавить ЖК Рибальский. Я свято вірю Реусу що вже валиться стрімким домкратом і обвалиться на мінімум 50%. Саме те що треба. Відкриваю ОЛХ. Все що бачу: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dom- ... QpDtV.html https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-k- ... QL0ki.html Поки що Реуса теорія розбивається о сувору реальність, як би він не упражнявся у її формулюванні та обгрунтуванні.
На ОЛХ можно и старые дырявые носки вывесить с прайсом в пару сотен куе, и что? Народ даже будет заходить и делиться предложением с друзьями ради чисто поржать.
Я хочу Рибальсьский па1000 за метр, як в мирному 2017 році. Знайдіть мені його па1000 будь-ласка. Ресурс не має значення.
airmax78 написав:До речі, як я завжди пропонува зробити Зрадіо протягом його знаменитого падіння "2020-2022": берить конкретні квартири в конктретних ЖК, які вас цікавлять і відслідковуйте. І тільки так і можна побачити що відбувається з цінами. Все інше - демагогія. Ось наприклад мене цікавить ЖК Рибальский. Я свято вірю Реусу що вже валиться стрімким домкратом і обвалиться на мінімум 50%. Саме те що треба. Відкриваю ОЛХ. Все що бачу: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dom- ... QpDtV.html https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1-k- ... QL0ki.html Поки що Реуса теорія розбивається о сувору реальність, як би він не упражнявся у її формулюванні та обгрунтуванні.
Ок. Дорожай, так дорожай! Сперечатися не буду. Для початку спробуйте щось продати "практик"!
Спробуйте щось купити із значною знижкою, теоретик.
Допустим, всё плохо. Крах. Как объяснить полные рестораны? Прогулялся по яр.валу - "лёгкий" диссонанс прочитанного здесь с реальностью. Где закрытые кафе? Магазины? Почему, читая пост "крах всему", за окном дуют шарики, открывая детскую клинику?
beee написав:Допустим, всё плохо. Крах. Как объяснить полные рестораны? Прогулялся по яр.валу - "лёгкий" диссонанс прочитанного здесь с реальностью. Где закрытые кафе? Магазины? Почему, читая пост "крах всему", за окном дуют шарики, открывая детскую клинику?
Крах наступает ночью, пройдитесь поищите открытые кафе и магазины.
beee написав:Допустим, всё плохо. Крах. Как объяснить полные рестораны? Прогулялся по яр.валу - "лёгкий" диссонанс прочитанного здесь с реальностью. Где закрытые кафе? Магазины? Почему, читая пост "крах всему", за окном дуют шарики, открывая детскую клинику?
Почему вы решили, что все плохо и крах? Если не дай Бог это будет, то никого РН интересовать вообще не будет. Пока, все достаточно неплохо, с учетом того, что в стране полномасштабная война. Мы говорим о РН Киева, который по естественным причинам медленно падает. Лично я дождусь дна и куплю что нибуть интересное. А как другие, это их личное дело.