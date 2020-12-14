Додано: Вів 07 лют, 2023 21:43

airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав: Как человек неглупый я считаю что продавать активы во время паники и войны не лучшая идея. Всі хто дешево продав свою нерухомість в попередній столиці незламності - в Лондоні, у 1939-1945рр дуже потім про це пошкодували. І дуже символічно і багато паралелей: битва за Лондон / битва за Київ. Ракетні обстріли скаженими диктаторами обох столиць крилатими та балістичними ракетами. І т.ін. Как человек неглупый я считаю что продавать активы во время паники и войны не лучшая идея. Всі хто дешево продав свою нерухомість в попередній столиці незламності - в Лондоні, у 1939-1945рр дуже потім про це пошкодували. І дуже символічно і багато паралелей: битва за Лондон / битва за Київ. Ракетні обстріли скаженими диктаторами обох столиць крилатими та балістичними ракетами. І т.ін.

В Лондоне, я бы тоже не продавал с дисконтом. Британия - остров. Захватить, практически нереально. Я на сегодня не верю, чтобы Киев был по зубам пуйлу, но есть другие риски, не тема ветки.

На сегодня паники никакой нет, поэтому цены снижаются медленно, как для такой ситуации. Паника будет чуть пАпИзЖе, когда коллекционеры Ван Гога и Моне увидят за какие деньги их коллеги продают свои шедевры. У вас разочарования еще впереди! Чтобы не было стрессов, не рекомендую вам интересоваться ближайшие лет 10-ть, сколько реально стоит ваша квиточка. В Лондоне, я бы тоже не продавал с дисконтом. Британия - остров. Захватить, практически нереально. Я на сегодня не верю, чтобы Киев был по зубам пуйлу, но есть другие риски, не тема ветки.На сегодня паники никакой нет, поэтому цены снижаются медленно, как для такой ситуации. Паника будет чуть пАпИзЖе, когда коллекционеры Ван Гога и Моне увидят за какие деньги их коллеги продают свои шедевры. У вас разочарования еще впереди! Чтобы не было стрессов, не рекомендую вам интересоваться ближайшие лет 10-ть, сколько реально стоит ваша квиточка.

Это тупиковый спор, Реус. Вы зациклились на идее "все упадет от 30 до 50%". Все что противоречит этой идее - Вами просто не воспринимается. ну ОК. Это тупиковый спор, Реус. Вы зациклились на идее "все упадет от 30 до 50%". Все что противоречит этой идее - Вами просто не воспринимается. ну ОК.

Надо бы резюмировать аргументы, противоречащие идее "упадет от 30% до 50%"1) Киев 2023 - это Лондон 19452) Киев - это Вена, где любое убожество 80 м продается минимум за 399 тысяч до комиссии брокеру3) Квитка продолжает дорожать вопреки всем инсинуациям4) Купи Рыбальский по 10005) на Ярвалу забиты рестораны и кафе6) Украину зальют деньгами на восстановление и все они попадут на КРЖН7) вся Украина поедет в Киев после войны, и гораздо более интенсивно, чем это было до войны, потому что смотри п. 6несмотря на падение реальных и номинальных доходов населения, и приличную инфляцию, у населения накапливаются деньги на отложенный спрос, который выстрелит, как только победим9) победим скоро, потому что так говорят по марафону10) минимум 90% из уже уехавших 9 млн вернутся, из них минимум половина устремятся в Киев, из них минимум половина бросится скупать недвижимость, хотя их из ЕС вышибут, бо сидят на социале11) риск землетрясения еще более поляризует рынок путем очистки зерен (модерновые МОПы) от плевел (хрущевки, сталинки, и прочий хлам, построенный до 2010 г)Добавьте, если я что-то упустил