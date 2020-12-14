Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Как человек неглупый я считаю что продавать активы во время паники и войны не лучшая идея. Всі хто дешево продав свою нерухомість в попередній столиці незламності - в Лондоні, у 1939-1945рр дуже потім про це пошкодували. І дуже символічно і багато паралелей: битва за Лондон / битва за Київ. Ракетні обстріли скаженими диктаторами обох столиць крилатими та балістичними ракетами. І т.ін.
В Лондоне, я бы тоже не продавал с дисконтом. Британия - остров. Захватить, практически нереально. Я на сегодня не верю, чтобы Киев был по зубам пуйлу, но есть другие риски, не тема ветки. На сегодня паники никакой нет, поэтому цены снижаются медленно, как для такой ситуации. Паника будет чуть пАпИзЖе, когда коллекционеры Ван Гога и Моне увидят за какие деньги их коллеги продают свои шедевры. У вас разочарования еще впереди! Чтобы не было стрессов, не рекомендую вам интересоваться ближайшие лет 10-ть, сколько реально стоит ваша квиточка.
Это тупиковый спор, Реус. Вы зациклились на идее "все упадет от 30 до 50%". Все что противоречит этой идее - Вами просто не воспринимается. ну ОК.
Надо бы резюмировать аргументы, противоречащие идее "упадет от 30% до 50%"
1) Киев 2023 - это Лондон 1945 2) Киев - это Вена, где любое убожество 80 м продается минимум за 399 тысяч до комиссии брокеру 3) Квитка продолжает дорожать вопреки всем инсинуациям 4) Купи Рыбальский по 1000 5) на Ярвалу забиты рестораны и кафе 6) Украину зальют деньгами на восстановление и все они попадут на КРЖН 7) вся Украина поедет в Киев после войны, и гораздо более интенсивно, чем это было до войны, потому что смотри п. 6 несмотря на падение реальных и номинальных доходов населения, и приличную инфляцию, у населения накапливаются деньги на отложенный спрос, который выстрелит, как только победим 9) победим скоро, потому что так говорят по марафону 10) минимум 90% из уже уехавших 9 млн вернутся, из них минимум половина устремятся в Киев, из них минимум половина бросится скупать недвижимость, хотя их из ЕС вышибут, бо сидят на социале 11) риск землетрясения еще более поляризует рынок путем очистки зерен (модерновые МОПы) от плевел (хрущевки, сталинки, и прочий хлам, построенный до 2010 г)
beee написав:Допустим, всё плохо. Крах. Как объяснить полные рестораны? Прогулялся по яр.валу - "лёгкий" диссонанс прочитанного здесь с реальностью. Где закрытые кафе? Магазины? Почему, читая пост "крах всему", за окном дуют шарики, открывая детскую клинику?
Посидіти в ресторані - 2000 грн, купити квартиру в Київі - 2 млн гривень плюс 500 тис на ремонт - і це в якійсь залупі, витрати геть різні, в мене чек супермаркету - 2000 грн середній - людей там багато - але думаю що у 95 відсотків цей середній чек набагато нижчий, купівля нерухомості і обід в ресторані - геть різні речі, в мене дружина отримує зарплатню в 150 тис грн але квартиру так і не купила як і бмв, купила собі маленький Шевроле на автоматі - як ви думаєте чому?)
Землетрясения, взрывы газа и прочие воздействия, к которым неустойчивы панели, не приплетал к стоимости совершенно. Оно не играет, вроде как, абсолютно никакой роли. У нас вообще ничего не играет никакой роли, пока не случится. Случилось, тогда репу и чешут
beee написав:Землетрясения, взрывы газа и прочие воздействия, к которым неустойчивы панели, не приплетал к стоимости совершенно. Оно не играет, вроде как, абсолютно никакой роли. У нас вообще ничего не играет никакой роли, пока не случится. Случилось, тогда репу и чешут
beee написав:Землетрясения, взрывы газа и прочие воздействия, к которым неустойчивы панели, не приплетал к стоимости совершенно. Оно не играет, вроде как, абсолютно никакой роли. У нас вообще ничего не играет никакой роли, пока не случится. Случилось, тогда репу и чешут
beee написав:Допустим, всё плохо. Крах. Как объяснить полные рестораны? Прогулялся по яр.валу - "лёгкий" диссонанс прочитанного здесь с реальностью. Где закрытые кафе? Магазины? Почему, читая пост "крах всему", за окном дуют шарики, открывая детскую клинику?
Посидіти в ресторані - 2000 грн, купити квартиру в Київі - 2 млн гривень плюс 500 тис на ремонт - і це в якійсь залупі, витрати геть різні, в мене чек супермаркету - 2000 грн середній - людей там багато - але думаю що у 95 відсотків цей середній чек набагато нижчий, купівля нерухомості і обід в ресторані - геть різні речі, в мене дружина отримує зарплатню в 150 тис грн але квартиру так і не купила як і бмв, купила собі маленький Шевроле на автоматі - як ви думаєте чому?)
Тут один господин писал, мало кто покупает квартиры с карманных денег. Что то продали, другое что то купили.
Приостановлен мультипликатор, что со стороны может восприниматься как сильное падение или полное отсутствие спроса. Выглядит одинаково, а суть процессов разная.
reus написав:В Лондоне, я бы тоже не продавал с дисконтом. Британия - остров. Захватить, практически нереально. Я на сегодня не верю, чтобы Киев был по зубам пуйлу, но есть другие риски, не тема ветки. На сегодня паники никакой нет, поэтому цены снижаются медленно, как для такой ситуации. Паника будет чуть пАпИзЖе, когда коллекционеры Ван Гога и Моне увидят за какие деньги их коллеги продают свои шедевры. У вас разочарования еще впереди! Чтобы не было стрессов, не рекомендую вам интересоваться ближайшие лет 10-ть, сколько реально стоит ваша квиточка.
Это тупиковый спор, Реус. Вы зациклились на идее "все упадет от 30 до 50%". Все что противоречит этой идее - Вами просто не воспринимается. ну ОК.
Надо бы резюмировать аргументы, противоречащие идее "упадет от 30% до 50%"
1) Киев 2023 - это Лондон 1945 2) Киев - это Вена, где любое убожество 80 м продается минимум за 399 тысяч до комиссии брокеру 3) Квитка продолжает дорожать вопреки всем инсинуациям 4) Купи Рыбальский по 1000 5) на Ярвалу забиты рестораны и кафе 6) Украину зальют деньгами на восстановление и все они попадут на КРЖН 7) вся Украина поедет в Киев после войны, и гораздо более интенсивно, чем это было до войны, потому что смотри п. 6 несмотря на падение реальных и номинальных доходов населения, и приличную инфляцию, у населения накапливаются деньги на отложенный спрос, который выстрелит, как только победим 9) победим скоро, потому что так говорят по марафону 10) минимум 90% из уже уехавших 9 млн вернутся, из них минимум половина устремятся в Киев, из них минимум половина бросится скупать недвижимость, хотя их из ЕС вышибут, бо сидят на социале 11) риск землетрясения еще более поляризует рынок путем очистки зерен (модерновые МОПы) от плевел (хрущевки, сталинки, и прочий хлам, построенный до 2010 г)
Добавьте, если я что-то упустил
Упустили 400 лямов "социальных" баксов купленных "стремительно беднеющим населением" на депо (за последние сколько, 6 месяцев?), львиная доля из которых в Киеве. Очень достойные зп наших героев. Готовящиеся ипотечные программы. 300 ярдов репараций которые нас ждут.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 07 лют, 2023 22:05, всього редагувалось 1 раз.