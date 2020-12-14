adeges написав:

Надо бы резюмировать аргументы, противоречащие идее "упадет от 30% до 50%"1) Киев 2023 - это Лондон 19452) Киев - это Вена, где любое убожество 80 м продается минимум за 399 тысяч до комиссии брокеру3) Квитка продолжает дорожать вопреки всем инсинуациям4) Купи Рыбальский по 10005) на Ярвалу забиты рестораны и кафе6) Украину зальют деньгами на восстановление и все они попадут на КРЖН7) вся Украина поедет в Киев после войны, и гораздо более интенсивно, чем это было до войны, потому что смотри п. 6несмотря на падение реальных и номинальных доходов населения, и приличную инфляцию, у населения накапливаются деньги на отложенный спрос, который выстрелит, как только победим9) победим скоро, потому что так говорят по марафону10) минимум 90% из уже уехавших 9 млн вернутся, из них минимум половина устремятся в Киев, из них минимум половина бросится скупать недвижимость, хотя их из ЕС вышибут, бо сидят на социале11) риск землетрясения еще более поляризует рынок путем очистки зерен (модерновые МОПы) от плевел (хрущевки, сталинки, и прочий хлам, построенный до 2010 г)Добавьте, если я что-то упустил