Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
в месяц! И цифра растет. Возьмём среднюю стоимость условной квартиры 100 куе, 400 лямов это эквивалент 4 тысяч квартир. Окуеть у людей нет денег.
Я смотрю как у Николаевского Ванька сборы закрываются каждый день на сотни тысяч гривен за ... минуты. И окуеваю. Но когда, как Реус, сидишь в кэше - то рассказать всем что вас ждет складывание цен на ваши активы минимум в 2 раза - это святое.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 07 лют, 2023 22:16, всього редагувалось 1 раз.
adeges написав: Надо бы резюмировать аргументы, противоречащие идее "упадет от 30% до 50%"
1) Киев 2023 - это Лондон 1945 2) Киев - это Вена, где любое убожество 80 м продается минимум за 399 тысяч до комиссии брокеру 3) Квитка продолжает дорожать вопреки всем инсинуациям 4) Купи Рыбальский по 1000 5) на Ярвалу забиты рестораны и кафе 6) Украину зальют деньгами на восстановление и все они попадут на КРЖН 7) вся Украина поедет в Киев после войны, и гораздо более интенсивно, чем это было до войны, потому что смотри п. 6 несмотря на падение реальных и номинальных доходов населения, и приличную инфляцию, у населения накапливаются деньги на отложенный спрос, который выстрелит, как только победим 9) победим скоро, потому что так говорят по марафону 10) минимум 90% из уже уехавших 9 млн вернутся, из них минимум половина устремятся в Киев, из них минимум половина бросится скупать недвижимость, хотя их из ЕС вышибут, бо сидят на социале 11) риск землетрясения еще более поляризует рынок путем очистки зерен (модерновые МОПы) от плевел (хрущевки, сталинки, и прочий хлам, построенный до 2010 г)
Добавьте, если я что-то упустил
Упустили 400 лямов "социальных" баксов купленных "стремительно беднеющим населением" на депо (за последние сколько, 6 месяцев?), львиная доля из которых в Киеве. Очень достойные зп наших героев. Готовящиеся ипотечные программы. 300 ярдов репараций которые нас ждут.
Репарации вошли в п. 6, поэтому не принимается
в 400м сидят мои 10к, безо всяких планов их вложения в КРЖН. И таких как я, там очень много.
здесь лучше посмотреть на мизерность суммы на 30 млн населения! 30% доходность при полном отсутствии риска и отсутствии альтернатив вложения - и всего 13 долларов на нос - это ж слезы. это карманные деньги обывателей, которые пытаются поддержать сжимающиеся сбережения, спасти получаемую гривну или деньги спекулянтов
Востаннє редагувалось adeges в Вів 07 лют, 2023 22:18, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Упустили 400 лямов "социальных" баксов купленных "стремительно беднеющим населением" на депо (за последние сколько, 6 месяцев?), львиная доля из которых в Киеве. Очень достойные зп наших героев. Готовящиеся ипотечные программы. 300 ярдов репараций которые нас ждут.
Репарации вошли в п. 6, поэтому не принимается
в 400м сидят мои 10к, безо всяких планов их вложения в КРЖН. И таких как я, там очень много.
здесь лучше посмотреть на мизерность суммы на 30 млн населения! 30% доходность при полном отсутствии риска и отсутствии альтернатив вложения - и всего 1300 долларов на нос - это ж слезы. это карманные деньги обывателей, которые пытаются поддержать сжимающиеся сбережения, спасти получаемую гривну или деньги спекулянтов
В п.6 сидит еще ярдов 400 как минимум. Адегес, Прохожий Вам объяснял, что КРЖН - это рынок не для 30 млн. И социальный бакс - это аттракцион не для 30 млн.
airmax78 написав:Упустили 400 лямов "социальных" баксов купленных "стремительно беднеющим населением" на депо (за последние сколько, 6 месяцев?), львиная доля из которых в Киеве. Очень достойные зп наших героев. Готовящиеся ипотечные программы. 300 ярдов репараций которые нас ждут.
Репарации вошли в п. 6, поэтому не принимается
в 400м сидят мои 10к, безо всяких планов их вложения в КРЖН. И таких как я, там очень много.
здесь лучше посмотреть на мизерность суммы на 30 млн населения! 30% доходность при полном отсутствии риска и отсутствии альтернатив вложения - и всего 1300 долларов на нос - это ж слезы. это карманные деньги обывателей, которые пытаются поддержать сжимающиеся сбережения, спасти получаемую гривну или деньги спекулянтов
В п.6 сидит еще ярдов 400 как минимум. Адегес, Прохожий Вам объяснял, что КРЖН - это рынок не для 30 млн. И социальный бакс - это аттракцион не для 30 млн.
тут я конечно прое-ал: но спасибо, что написали. т.е. п. 10 вычеркиваем тоже? он уже не актуален, что ли? А то я совсем запутался в потоке аргументов про возращающихся беженцев.
социальный бакс - это что, бином ньютона. нужно специальное образование?
beee написав:Допустим, всё плохо. Крах. Как объяснить полные рестораны? Прогулялся по яр.валу - "лёгкий" диссонанс прочитанного здесь с реальностью. Где закрытые кафе? Магазины? Почему, читая пост "крах всему", за окном дуют шарики, открывая детскую клинику?
Тут один господин писал, мало кто покупает квартиры с карманных денег. Что то продали, другое что то купили.
Приостановлен мультипликатор, что со стороны может восприниматься как сильное падение или полное отсутствие спроса. Выглядит одинаково, а суть процессов разная.
Это если вас не впечатляют примеры про рестораны и ценники в маркетах.
1. если смотреть график за несколько лет, то становится понятно что обьем покупаемой валюты стал меньшим 2. то что люди покупают валюту - не означает что будут покупать хатки за такие неадекватные деньги
adeges написав: Репарации вошли в п. 6, поэтому не принимается
в 400м сидят мои 10к, безо всяких планов их вложения в КРЖН. И таких как я, там очень много.
здесь лучше посмотреть на мизерность суммы на 30 млн населения! 30% доходность при полном отсутствии риска и отсутствии альтернатив вложения - и всего 1300 долларов на нос - это ж слезы. это карманные деньги обывателей, которые пытаются поддержать сжимающиеся сбережения, спасти получаемую гривну или деньги спекулянтов
В п.6 сидит еще ярдов 400 как минимум. Адегес, Прохожий Вам объяснял, что КРЖН - это рынок не для 30 млн. И социальный бакс - это аттракцион не для 30 млн.
тут я конечно прое-ал: но спасибо, что написали. т.е. п. 10 вычеркиваем тоже? он уже не актуален, что ли? А то я совсем запутался в потоке аргументов про возращающихся беженцев.
социальный бакс - это что, бином ньютона. нужно специальное образование?
Ничего не бином ньютона, но, почему-то одни зарабатывают, а другие только смотрят со стороны. Хотя, имхо, социальный бакс - тема с душком. Мне не нра. По поводу возвращения беженцев вопрос остается открытым. 1) То что я вижу в Австрии: отправка наших соотечественников домой - дело не простое, а очень простое. В какой-то момент не продлевается аусвайс и все. Что там будет на уме у правительства Германо-Австрии через год я не знаю. 2) UK и Швейцария - то же самое. 3) США и Канада - вероятность возвращения намного ниже, но и число выехавщих туда намного ниже. 4) Польша - один большой вопрос.
Феодал написав:то что люди покупают валюту - не означает что будут покупать хатки за такие неадекватные деньги
продаю две квартиры условно по неадекватной цене х куе, куплю взамен Таун за неадекватные х+х куе. В чем проблема? Цена неадекватная только для тех, у кого из недвижимости ничего нет. Но им и 10-20куе неадеватно.