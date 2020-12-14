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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10691106921069310694
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 23:15

  airmax78 написав:Упустили 400 лямов "социальных" баксов купленных "стремительно беднеющим населением" на депо (за последние сколько, 6 месяцев?), львиная доля из которых в Киеве.
Очень достойные зп наших героев.
Готовящиеся ипотечные программы.
300 ярдов репараций которые нас ждут.

Когда меня спросят, почему я хочу за свою картину 1 лям баксов, то я отвечу, что население купило 400 лямов баксов и нас ждут 300 ярдов репараций и государство может денег дать под льготный процент, если не хватит своих. После этих объяснений у покупателей вопросов больше не будет, сразу отвалят заявленную сумму!
Востаннє редагувалось reus в Вів 07 лют, 2023 23:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 23:22

  reus написав:
  airmax78 написав:Упустили 400 лямов "социальных" баксов купленных "стремительно беднеющим населением" на депо (за последние сколько, 6 месяцев?), львиная доля из которых в Киеве.
Очень достойные зп наших героев.
Готовящиеся ипотечные программы.
300 ярдов репараций которые нас ждут.

Когда меня спросят, почему моя я хочу за свою картину 1 лям баксов, то я отвечу, что население купило 400 лямов баксов и нас ждут 300 ярдов репараций и государство может денег дать под льготный процент, если не хватит своих. После этих объяснений у покупателей вопросов больше не будет, сразу отвалят заявленную сумму!

Если у вас будет полотно Ван Гога - оторвут с руками и без всяких аргументов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 23:29

  airmax78 написав:Если у вас будет полотно Ван Гога - оторвут с руками и без всяких аргументов.

Если у меня будет полотно Ван Гога, которое нельзя никуда вывозить в квартире, в которой периодически возникают пожары в соседних комнатах, то за нее мне никто и ломаного гроша не даст! Во всяком случае, до момента решения проблем с пожарами.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 23:46

  reus написав:
  airmax78 написав:Если у вас будет полотно Ван Гога - оторвут с руками и без всяких аргументов.

Если у меня будет полотно Ван Гога, которое нельзя никуда вывозить в квартире, в которой периодически возникают пожары в соседних комнатах, то за нее мне никто и ломаного гроша не даст! Во всяком случае, до момента решения проблем с пожарами.

Это теоретизирование на голом месте, потому что никакой вангоги у Вас нет и проверить/доказать Вы этого не можете.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 00:00

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Если у вас будет полотно Ван Гога - оторвут с руками и без всяких аргументов.

Если у меня будет полотно Ван Гога, которое нельзя никуда вывозить в квартире, в которой периодически возникают пожары в соседних комнатах, то за нее мне никто и ломаного гроша не даст! Во всяком случае, до момента решения проблем с пожарами.

Это теоретизирование на голом месте, потому что никакой вангоги у Вас нет и проверить/доказать Вы этого не можете.

У Вас уже не хватает фантазий на "аргументированный" ответ. Я не против, можете оценивать свою квитку, за сколько вам вздумается! РН Киева идет своей дорогой, а вы, своей, и вряд ли ваши пути пересекутся!
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 00:06

К вопросу факторов на цены

[Резник отметил, что Залужный всегда просчитывает наихудшие сценарии. К тому же очевидно то, что захватчик будет пытаться захватить столицу страны, на которую напал. Однако сам министр считает такой сценарий нереалистичным.

"Валерий Залужный всегда сознательно говорит, что, как бы ни было и как бы ни разворачивались события, даже если мы им дадим по морде быстро и качественно, они будут хотеть реванша - и через 5, и через 10 лет, - отмечает Резников. - Он должен прогнозировать худший вариант сценария, быть к нему готовым так, чтобы он не наступил. Поэтому, конечно, попытка пойти на Киев у россиян есть в их ментальности. Это их мечта, чтобы покорилась Украина. А для этого надо, чтобы пала столица".

Министр пояснил, что Киев – "символ и для христианского мира, православного, и вообще это столица".

"Почему Наполеон хотел сжечь Москву? Потому что логично. Или взятием Берлина завершилась Вторая мировая война. То есть все войны - это попытка контролировать столицу", – отметил глава МО.

Но он сомневается, что мечта россиян захватить Киев будет реализована]
Serg-ik
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