Додано: Сер 08 лют, 2023 00:06

К вопросу факторов на цены



[Резник отметил, что Залужный всегда просчитывает наихудшие сценарии. К тому же очевидно то, что захватчик будет пытаться захватить столицу страны, на которую напал. Однако сам министр считает такой сценарий нереалистичным.



"Валерий Залужный всегда сознательно говорит, что, как бы ни было и как бы ни разворачивались события, даже если мы им дадим по морде быстро и качественно, они будут хотеть реванша - и через 5, и через 10 лет, - отмечает Резников. - Он должен прогнозировать худший вариант сценария, быть к нему готовым так, чтобы он не наступил. Поэтому, конечно, попытка пойти на Киев у россиян есть в их ментальности. Это их мечта, чтобы покорилась Украина. А для этого надо, чтобы пала столица".



Министр пояснил, что Киев – "символ и для христианского мира, православного, и вообще это столица".



"Почему Наполеон хотел сжечь Москву? Потому что логично. Или взятием Берлина завершилась Вторая мировая война. То есть все войны - это попытка контролировать столицу", – отметил глава МО.



Но он сомневается, что мечта россиян захватить Киев будет реализована]