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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 лют, 2023 00:06
К вопросу факторов на цены
[Резник отметил, что Залужный всегда просчитывает наихудшие сценарии. К тому же очевидно то, что захватчик будет пытаться захватить столицу страны, на которую напал. Однако сам министр считает такой сценарий нереалистичным.
"Валерий Залужный всегда сознательно говорит, что, как бы ни было и как бы ни разворачивались события, даже если мы им дадим по морде быстро и качественно, они будут хотеть реванша - и через 5, и через 10 лет, - отмечает Резников. - Он должен прогнозировать худший вариант сценария, быть к нему готовым так, чтобы он не наступил. Поэтому, конечно, попытка пойти на Киев у россиян есть в их ментальности. Это их мечта, чтобы покорилась Украина. А для этого надо, чтобы пала столица".
Министр пояснил, что Киев – "символ и для христианского мира, православного, и вообще это столица".
"Почему Наполеон хотел сжечь Москву? Потому что логично. Или взятием Берлина завершилась Вторая мировая война. То есть все войны - это попытка контролировать столицу", – отметил глава МО.
Но он сомневается, что мечта россиян захватить Киев будет реализована]
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Serg-ik
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Додано: Сер 08 лют, 2023 00:20
reus написав: airmax78 написав:
Это теоретизирование на голом месте, потому что никакой вангоги у Вас нет и проверить/доказать Вы этого не можете.
У Вас уже не хватает фантазий на "аргументированный" ответ. Я не против, можете оценивать свою квитку, за сколько вам вздумается! РН Киева идет своей дорогой, а вы, своей, и вряд ли ваши пути пересекутся!
На Вас же аргументы не действуют. Вы играете сейчас роль Зрадио. Поэтому Вам, как и Зрадио, в свое время, я предлагаю отслеживать конкретные объекты, а не индексы, слухи, и белый шум. Как вариант - отслеживайте динамику цены на квитку.
PS Зрадио тогда гениально выкрутился - растянул свой прогноз на 30 месяцев, за время которых цены удвоились. Но надо ж такому случиться - на 24й месяц началась полномасштабная война.
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airmax78
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Додано: Сер 08 лют, 2023 00:41
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Это теоретизирование на голом месте, потому что никакой вангоги у Вас нет и проверить/доказать Вы этого не можете.
У Вас уже не хватает фантазий на "аргументированный" ответ. Я не против, можете оценивать свою квитку, за сколько вам вздумается! РН Киева идет своей дорогой, а вы, своей, и вряд ли ваши пути пересекутся!
На Вас же аргументы не действуют. Вы играете сейчас роль Зрадио. Поэтому Вам, как и Зрадио, в свое время, я предлагаю отслеживать конкретные объекты, а не индексы, слухи, и белый шум. Как вариант - отслеживайте динамику цены на квитку.
PS Зрадио тогда гениально выкрутился - растянул свой прогноз на 30 месяцев, за время которых цены удвоились. Но надо ж такому случиться - на 24й месяц началась полномасштабная война.
У вас нет никаких реальных аргументов, одни желания! Я свой прогноз озвучивал с конкретикой. От него я не собираюсь отказываться. Если будет рост, то я признаю ошибочность моего прогноза. Но думаю, что события будит развиваться приблизительно, как я прогнозирую, здесь не нужно быть Нострадамусом, только слепой не видит очевидные вещи! Это почти как 2*2=4
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reus
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Додано: Сер 08 лют, 2023 01:12
reus написав: airmax78 написав: reus написав:
У Вас уже не хватает фантазий на "аргументированный" ответ. Я не против, можете оценивать свою квитку, за сколько вам вздумается! РН Киева идет своей дорогой, а вы, своей, и вряд ли ваши пути пересекутся!
На Вас же аргументы не действуют. Вы играете сейчас роль Зрадио. Поэтому Вам, как и Зрадио, в свое время, я предлагаю отслеживать конкретные объекты, а не индексы, слухи, и белый шум. Как вариант - отслеживайте динамику цены на квитку.
PS Зрадио тогда гениально выкрутился - растянул свой прогноз на 30 месяцев, за время которых цены удвоились. Но надо ж такому случиться - на 24й месяц началась полномасштабная война.
У вас нет никаких реальных аргументов, одни желания! Я свой прогноз озвучивал с конкретикой. От него я не собираюсь отказываться. Если будет рост, то я признаю ошибочность моего прогноза. Но думаю, что события будит развиваться приблизительно, как я прогнозирую, здесь не нужно быть Нострадамусом, только слепой не видит очевидные вещи! Это почти как 2*2=4
Подсказываю как потом красиво выкрутиться: скажете - прогноз был верный, но подействовали нерыночные факторы.
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airmax78
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Додано: Сер 08 лют, 2023 08:41
Аргументы: звонков много, просмотров достаточно. Покупатели: деньги есть, лазят с надеждой купить на шару и перепродать, потому что ремонт сейчас делать сложно.
В общем, максим был прав, сейчас активизировались хитро..опые спекули
Вот, кто настоящие патриоты)
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beee
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Додано: Сер 08 лют, 2023 09:13
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Это теоретизирование на голом месте, потому что никакой вангоги у Вас нет и проверить/доказать Вы этого не можете.
У Вас уже не хватает фантазий на "аргументированный" ответ. Я не против, можете оценивать свою квитку, за сколько вам вздумается! РН Киева идет своей дорогой, а вы, своей, и вряд ли ваши пути пересекутся!
На Вас же аргументы не действуют. Вы играете сейчас роль Зрадио. Поэтому Вам, как и Зрадио, в свое время, я предлагаю отслеживать конкретные объекты, а не индексы, слухи, и белый шум. Как вариант - отслеживайте динамику цены на квитку.
PS Зрадио тогда гениально выкрутился - растянул свой прогноз на 30 месяцев, за время которых цены удвоились. Но надо ж такому случиться - на 24й месяц началась полномасштабная война.
взагалі то там ішов прогноз побудований на макроекономічних циклах,
крошово-кредитної політики ФРС, ЄЦБ і т.п.
чи ви заперечуєте факт, що із здорожанням іпотеки ціни на нерухомість падають?
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flyman
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Додано: Сер 08 лют, 2023 09:23
Serg-ik а как Вы все это время без форума были? Не ломало? Чем время занимали?
Я уж думал, что все - купил Сержик квартиру и перевернул страницу, перестал тратить время на форум.
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striped
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Додано: Сер 08 лют, 2023 09:31
Парни, вы из Австрии и киевских ресторанов рассуждаете о Киевской недвижимости, как о женитьбе на Дженифер Лопес и Перис Хилтон: жениться могу только я, потом с профитом разведусь, других женщин не существует.
А на самом деле есть огромный мир, в котором живут учитель Маша Коваленко и экономист Ольга Бондарь, у которых всё будет хорошо
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Serg-ik
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Додано: Сер 08 лют, 2023 09:42
striped написав:Serg-ik
а как Вы все это время без форума были? Не ломало? Чем время занимали?
Я уж думал, что все - купил Сержик квартиру и перевернул страницу, перестал тратить время на форум.
Я вернулся на годовщину своего " Триумфа", +/- пару дней. Просто посмотреть обсуждает ли кто-нибудь что-то, времени у меня предостаточно
Вообще никак не ломало, тема не интересовала, в конце лета посмотрел ценники, увидел, что не упало, предложение весьма ограничено. Вернулся мысленно назад, подумав как хорошо что я не на левом берегу без света и под обстрелом ракет, хорошо, что не жду метро к разбитому ретровилю и не купил что-то под ремонт. В общем не парюсь я темой правильности решения.
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Serg-ik
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Додано: Сер 08 лют, 2023 09:44
Serg-ik написав:
Парни, вы из Австрии и киевских ресторанов рассуждаете о Киевской недвижимост
99% повідомлень тут - ні про що.
Жодної практичної цінності.
Хомякоид написав:
https://news.finance.ua/ua/yaki-zaraz-ciny-na-vtorynci-v-rehionah-ukrainy-infohrafika
Середня вартість 2-кімнатної квартири в столиці — 110 214 доларів США, у порівнянні із груднем 2022 року ціна впала на 4,6%, а із січнем 2022 року — на 28%.
Це лише початок.
В кінці року всім стане ясно, що держава впала в 1991 рік, тільки в гірших умовах.
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Frant
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