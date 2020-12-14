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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 лют, 2023 09:51
Serg-ik написав: striped написав:Serg-ik
а как Вы все это время без форума были? Не ломало? Чем время занимали?
Я уж думал, что все - купил Сержик квартиру и перевернул страницу, перестал тратить время на форум.
Я вернулся на годовщину своего " Триумфа", +/- пару дней. Просто посмотреть обсуждает ли кто-нибудь что-то, времени у меня предостаточно
Вообще никак не ломало, тема не интересовала, в конце лета посмотрел ценники, увидел, что не упало, предложение весьма ограничено. Вернулся мысленно назад, подумав как хорошо что я не на левом берегу без света и под обстрелом ракет, хорошо, что не жду метро к разбитому ретровилю и не купил что-то под ремонт. В общем не парюсь я темой правильности решения.
займаєтеся ретроспективою, як на мене, ще рано.
ura_ теплотехнік вже давно не появлявся після покупки правильної 3к.
і тут призабули про ОШ та ЯЗ
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Додано: Сер 08 лют, 2023 10:47
airmax78 написав:
Подсказываю как потом красиво выкрутиться: скажете - прогноз был верный, но подействовали нерыночные факторы.
На сегодня мы наблюдаем снижение цен. Оч. маловероятно, что до окончания войны тенденция поменяется. Но если будет рост, то я признаю, что ошибался.
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