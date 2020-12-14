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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10692106931069410695
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 10:47

  airmax78 написав:Подсказываю как потом красиво выкрутиться: скажете - прогноз был верный, но подействовали нерыночные факторы.

На сегодня мы наблюдаем снижение цен. Оч. маловероятно, что до окончания войны тенденция поменяется. Но если будет рост, то я признаю, что ошибался.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:18

  beee написав:Аргументы: звонков много, просмотров достаточно. Покупатели: деньги есть, лазят с надеждой купить на шару и перепродать, потому что ремонт сейчас делать сложно.
В общем, максим был прав, сейчас активизировались хитро..опые спекули
Вот, кто настоящие патриоты)

Вопрос остается за сколько можно продать.
Если вам не нравятся люди, которые законным способом зарабатывают деньги, то вы тоже ошиблись форумом. У вас здесь есть единомышленники, никто не запрещает вам открыть клуб любителей коммунизма и совка. Весь цивилизованный мир занимается покупкой/продажей акций и других активов и их страны в т. ч. и поэтому процветают, а у нас, как правило, неудачники с совковой ментальностью, считают это спекуляциями :D
Кто считает, что заработать законным способом деньги, это грех и не патриотично, тот реально жертва совковой пропаганды.
Не знаю, за сколько вы там собираетесь продавать, но на прошлой неделе была сделка в ФК2. -40% от цены 2021 года. Кто не верит, и захочет убедиться, то я думаю, что я договорюсь, и покупатель согласится показать доки за вознаграждение.
Вот "така х..ня малята"! Но я, собираюсь дождаться еще больших дисконтов. Квиточка Макса вне игры.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:22

  reus написав:
  airmax78 написав:Подсказываю как потом красиво выкрутиться: скажете - прогноз был верный, но подействовали нерыночные факторы.

На сегодня мы наблюдаем снижение цен. Оч. маловероятно, что до окончания войны тенденция поменяется. Но если будет рост, то я признаю, что ошибался.

Снижение цен неизбежно продолжится,будет в 2-2,5 раза на дорогих объектах. Отменить это действие может только существенное обесценивание доллара
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:25

  reus написав:
  airmax78 написав:Подсказываю как потом красиво выкрутиться: скажете - прогноз был верный, но подействовали нерыночные факторы.

На сегодня мы наблюдаем снижение цен. Оч. маловероятно, что до окончания войны тенденция поменяется. Но если будет рост, то я признаю, что ошибался.

Рост во время войны?
Да еще и, когда 25% населения выехало?
Когда топчиновников сверху грозно просят поумерить хотелки и не злить народ своими приобретениями?
Нет, это фантастика.
Для меня критерием не роста, а некоторого оживления рынка, будет возобновление подзамерзших за зиму строек.
antey1969
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