На сегодня мы наблюдаем снижение цен. Оч. маловероятно, что до окончания войны тенденция поменяется. Но если будет рост, то я признаю, что ошибался.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 10:47
Додано: Сер 08 лют, 2023 11:18
Вопрос остается за сколько можно продать.
Если вам не нравятся люди, которые законным способом зарабатывают деньги, то вы тоже ошиблись форумом. У вас здесь есть единомышленники, никто не запрещает вам открыть клуб любителей коммунизма и совка. Весь цивилизованный мир занимается покупкой/продажей акций и других активов и их страны в т. ч. и поэтому процветают, а у нас, как правило, неудачники с совковой ментальностью, считают это спекуляциями
Кто считает, что заработать законным способом деньги, это грех и не патриотично, тот реально жертва совковой пропаганды.
Не знаю, за сколько вы там собираетесь продавать, но на прошлой неделе была сделка в ФК2. -40% от цены 2021 года. Кто не верит, и захочет убедиться, то я думаю, что я договорюсь, и покупатель согласится показать доки за вознаграждение.
Вот "така х..ня малята"! Но я, собираюсь дождаться еще больших дисконтов. Квиточка Макса вне игры.
Додано: Сер 08 лют, 2023 12:22
Снижение цен неизбежно продолжится,будет в 2-2,5 раза на дорогих объектах. Отменить это действие может только существенное обесценивание доллара
Додано: Сер 08 лют, 2023 12:25
Рост во время войны?
Да еще и, когда 25% населения выехало?
Когда топчиновников сверху грозно просят поумерить хотелки и не злить народ своими приобретениями?
Нет, это фантастика.
Для меня критерием не роста, а некоторого оживления рынка, будет возобновление подзамерзших за зиму строек.
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