Додано: Сер 08 лют, 2023 11:18

beee написав: Аргументы: звонков много, просмотров достаточно. Покупатели: деньги есть, лазят с надеждой купить на шару и перепродать, потому что ремонт сейчас делать сложно.

В общем, максим был прав, сейчас активизировались хитро..опые спекули

Вот, кто настоящие патриоты) . Покупатели: деньги есть, лазят с надеждой купить на шару и перепродать, потому что ремонт сейчас делать сложно.В общем, максим был прав, сейчас активизировались хитро..опыеВот, кто настоящие патриоты)

Вопрос остается за сколько можно продать.Если вам не нравятся люди, которые законным способом зарабатывают деньги, то вы тоже ошиблись форумом. У вас здесь есть единомышленники, никто не запрещает вам открыть клуб любителей коммунизма и совка. Весь цивилизованный мир занимается покупкой/продажей акций и других активов и их страны в т. ч. и поэтому процветают, а у нас, как правило, неудачники с совковой ментальностью, считают это спекуляциямиКто считает, что заработать законным способом деньги, это грех и не патриотично, тот реально жертва совковой пропаганды.Не знаю, за сколько вы там собираетесь продавать, но на прошлой неделе была сделка в ФК2. -40% от цены 2021 года. Кто не верит, и захочет убедиться, то я думаю, что я договорюсь, и покупатель согласится показать доки за вознаграждение.Вот "така х..ня малята"! Но я, собираюсь дождаться еще больших дисконтов. Квиточка Макса вне игры.