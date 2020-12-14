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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 лют, 2023 10:47
airmax78 написав:
Подсказываю как потом красиво выкрутиться: скажете - прогноз был верный, но подействовали нерыночные факторы.
На сегодня мы наблюдаем снижение цен. Оч. маловероятно, что до окончания войны тенденция поменяется. Но если будет рост, то я признаю, что ошибался.
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reus
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:18
beee написав:Аргументы: звонков много, просмотров достаточно
. Покупатели: деньги есть, лазят с надеждой купить на шару и перепродать, потому что ремонт сейчас делать сложно.
В общем, максим был прав, сейчас активизировались хитро..опые спекули
Вот, кто настоящие патриоты)
Вопрос остается за сколько можно продать.
Если вам не нравятся люди, которые законным способом зарабатывают деньги, то вы тоже ошиблись форумом. У вас здесь есть единомышленники, никто не запрещает вам открыть клуб любителей коммунизма и совка. Весь цивилизованный мир занимается покупкой/продажей акций и других активов и их страны в т. ч. и поэтому процветают, а у нас, как правило, неудачники с совковой ментальностью, считают это спекуляциями
Кто считает, что заработать законным способом деньги, это грех и не патриотично, тот реально жертва совковой пропаганды.
Не знаю, за сколько вы там собираетесь продавать, но на прошлой неделе была сделка в ФК2. -40% от цены 2021 года. Кто не верит, и захочет убедиться, то я думаю, что я договорюсь, и покупатель согласится показать доки за вознаграждение.
Вот "така х..ня малята"! Но я, собираюсь дождаться еще больших дисконтов. Квиточка Макса вне игры.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 12:22
reus написав: airmax78 написав:
Подсказываю как потом красиво выкрутиться: скажете - прогноз был верный, но подействовали нерыночные факторы.
На сегодня мы наблюдаем снижение цен. Оч. маловероятно, что до окончания войны тенденция поменяется. Но если будет рост, то я признаю, что ошибался.
Снижение цен неизбежно продолжится,будет в 2-2,5 раза на дорогих объектах. Отменить это действие может только существенное обесценивание доллара
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Damien
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Додано: Сер 08 лют, 2023 12:25
reus написав: airmax78 написав:
Подсказываю как потом красиво выкрутиться: скажете - прогноз был верный, но подействовали нерыночные факторы.
На сегодня мы наблюдаем снижение цен. Оч. маловероятно, что до окончания войны тенденция поменяется. Но если будет рост, то я признаю, что ошибался.
Рост во время войны?
Да еще и, когда 25% населения выехало?
Когда топчиновников сверху грозно просят поумерить хотелки и не злить народ своими приобретениями?
Нет, это фантастика.
Для меня критерием не роста, а некоторого оживления рынка, будет возобновление подзамерзших за зиму строек.
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antey1969
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Додано: Сер 08 лют, 2023 12:31
antey1969 написав: reus написав: airmax78 написав:
Подсказываю как потом красиво выкрутиться: скажете - прогноз был верный, но подействовали нерыночные факторы.
На сегодня мы наблюдаем снижение цен. Оч. маловероятно, что до окончания войны тенденция поменяется. Но если будет рост, то я признаю, что ошибался.
Рост во время войны?
Да еще и, когда 25% населения выехало?
Когда топчиновников сверху грозно просят поумерить хотелки и не злить народ своими приобретениями?
Нет, это фантастика.
Для меня критерием не роста, а некоторого оживления рынка, будет возобновление подзамерзших за зиму строек.
С первичкой совсем беда. Выживут не только лишь все(с)
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reus
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Додано: Сер 08 лют, 2023 12:58
Frant написав: reus написав:
С первичкой совсем беда
Вона не потрібна тому населенню, що залишилось.
Надлишок товару на КРЖН.
Звичайно, ліпше платити за ЦО в старому фонді 3000...6000 грн., чим до тисячі в новобудові з ІО та самому встановлювати собі клімат режим.
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flyman
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:07
flyman написав: Frant написав: reus написав:
С первичкой совсем беда
Вона не потрібна тому населенню, що залишилось.
Надлишок товару на КРЖН.
Звичайно, ліпше платити за ЦО в старому фонді 3000...6000 грн., чим до тисячі в новобудові з ІО та самому встановлювати собі клімат режим.
В нас в ОСББ порівняв рахунки за опалення до термомодернізації будинку(обклейка 15 см пінопласт, заміна частини вікон, тощо) і нинішні. На квартиру 68 кв, раніше шло в місяць десь 1, 3 гКл, на опалення зара вдвічі менше. Суто за гігакалорії рахунок за грудень склав 1300 грн+112 грнстала складова. Так що якась користь є. Зараз поставили лічильники на кожну батарею і кожен самостійно зможе економити тепло прикручуючи термовентиль. Якщо запустять це , ще того опалювального сезону то відзвітую.
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Bolt
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:13
Читали экспертов, Максим?
Я тогда их послушаю, соглашусь на продажу за 250 сейчас
И как раз ваша поспеет с 500 до 250.
Всё уже посчитано: я дарю сейчас перекупам свой ремонт и год хоботни, а потом вы
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beee
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:22
beee написав:
Читали экспертов, Максим?
Я тогда их послушаю, соглашусь на продажу за 250 сейчас
И как раз ваша поспеет с 500 до 250.
Всё уже посчитано.
Это разговор слепого с глухим. Люди себе строят теории дешевея. Они им кажутся логичными. Ну, как, например, Зрадио казалось логичным неизбежное падение цен на недвигу во время пандемии. Когда цены вместо падения местами сделали X2 это просто не признавалось либо списывалось на действие нерыночных факторов: сговор застройщиков и эмиссия долларов и евро. Что было во многом правдой, но не меняло факта абсолютно ошибочного прогноза.
Сейчас Реус и Ко точно также топят за абсолютно очевидный прогноз: "война = равно обнулению цен на недвигу". Посмотрим.
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airmax78
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:22
beee написав:
Читали экспертов, Максим?
Я тогда их послушаю, соглашусь на продажу за 250 сейчас
И как раз ваша поспеет с 500 до 250.
Всё уже посчитано: я дарю сейчас перекупам свой ремонт и год хоботни, а потом вы
Да не ваши желания формируют цены, а рынок, т. е. спрос/предложение. И если есть предложение -40% от цен 2021 года, то вы вне рынка.
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reus
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