vitaliian написав:

Феодал написав: то что люди покупают валюту - не означает что будут покупать хатки за такие неадекватные деньги то что люди покупают валюту - не означает что будут покупать хатки за такие неадекватные деньги

продаю две квартиры условно по неадекватной цене х куе, куплю взамен Таун за неадекватные х+х куе. В чем проблема? Цена неадекватная только для тех, у кого из недвижимости ничего нет. Но им и 10-20куе неадеватно. Будут ли люди с активами подстраиваться под людей, у которых ничего нет? Заехали вы на заправку говорите, бенз полный бак, но по 25грн/л потому что в стране война, безработица, падение ввп, массовая миграция. Крч цена топлива должна обвалиться. Давай дисконт.