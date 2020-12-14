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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10694106951069610697>
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:23

  flyman написав:
  Frant написав:
  reus написав:С первичкой совсем беда

Вона не потрібна тому населенню, що залишилось.
Надлишок товару на КРЖН.

Звичайно, ліпше платити за ЦО в старому фонді 3000...6000 грн., чим до тисячі в новобудові з ІО та самому встановлювати собі клімат режим.

Що краще пересічному:
Київ - платити 1000-1500 грн за опалення "хруща" чи "брежнєвки" і жити біля метро,
Єпеня - платити 4000 грн на бензин щомісячно + 4000 на амортизацію автомобіля + опалення меньше 1000 грн?
Складна задача, правда? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 08 лют, 2023 13:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:23

  vitaliian написав:
  Феодал написав:то что люди покупают валюту - не означает что будут покупать хатки за такие неадекватные деньги
продаю две квартиры условно по неадекватной цене х куе, куплю взамен Таун за неадекватные х+х куе. В чем проблема? Цена неадекватная только для тех, у кого из недвижимости ничего нет. Но им и 10-20куе неадеватно. Будут ли люди с активами подстраиваться под людей, у которых ничего нет? Заехали вы на заправку говорите, бенз полный бак, но по 25грн/л потому что в стране война, безработица, падение ввп, массовая миграция. Крч цена топлива должна обвалиться. Давай дисконт.

По неадекватній ціні ніхто в вас не купить тож і ви не зможете купити бо не продасте - люди у яких є гроші зараз купують тільки з дисконтом - ті у кого грошей нема будуть купувати саме дешеве що є
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:26

  flyman написав:
  Frant написав:
  reus написав:С первичкой совсем беда

Вона не потрібна тому населенню, що залишилось.
Надлишок товару на КРЖН.

Звичайно, ліпше платити за ЦО в старому фонді 3000...6000 грн., чим до тисячі в новобудові з ІО та самому встановлювати собі клімат режим.

В мене цо на Подолі в стартову фонді - вертикальна розводка - грудень 3800, січень 3900 - це багато чи мало для 120 метрів?)
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Это разговор слепого с глухим. Люди себе строят теории дешевея. Они им кажутся логичными. Ну, как, например, Зрадио казалось логичным неизбежное падение цен на недвигу во время пандемии. Когда цены вместо падения местами сделали X2 это просто не признавалось либо списывалось на действие нерыночных факторов: сговор застройщиков и эмиссия долларов и евро. Что было во многом правдой, но не меняло факта абсолютно ошибочного прогноза.
Сейчас Реус и Ко точно также топят за абсолютно очевидный прогноз: "война = равно обнулению цен на недвигу". Посмотрим.

Теория, это по вашей части, а на сегодня есть реальные сделки по квартирам бизнес класса - 40% от 2021 года.
Вы не перекручивайте, никто не говорит о обнулении, это сценарий совсем плохой и маловероятный. Речь идет о снижении цен, которые мы сейчас реально наблюдаем.
Востаннє редагувалось reus в Сер 08 лют, 2023 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:29

  reus написав:
  airmax78 написав:Это разговор слепого с глухим. Люди себе строят теории дешевея. Они им кажутся логичными. Ну, как, например, Зрадио казалось логичным неизбежное падение цен на недвигу во время пандемии. Когда цены вместо падения местами сделали X2 это просто не признавалось либо списывалось на действие нерыночных факторов: сговор застройщиков и эмиссия долларов и евро. Что было во многом правдой, но не меняло факта абсолютно ошибочного прогноза.
Сейчас Реус и Ко точно также топят за абсолютно очевидный прогноз: "война = равно обнулению цен на недвигу". Посмотрим.

Теория, это по вашей части, а на сегодня есть реальные сделки по квартирам бизнес класса - 40% от 2021 года.
Вы не перекручивайте, никто не говорит об обнулении, это сценарий совсем плохой и маловероятный. Речь идет о снижении цен, которые мы сейчас реально наблюдаем.

Навіщо Ви годуєте австрійського тролля? Ще й дезертира за сумісництвом.
Він нічого не продає, лише голову морочить.
Надумає продати - віддасть за 50% ціни 2022 року.
Без варіантів - тому що більше не дадуть.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 08 лют, 2023 13:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:29

  cherchiltank написав:По неадекватній ціні ніхто в вас не купить тож і ви не зможете купити бо не продасте - люди у яких є гроші зараз купують тільки з дисконтом - ті у кого грошей нема будуть купувати саме дешеве що є
то есть все покупатели переселятся в такие квартиры
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... QViSw.html

А разные там файно тауны, будут стоять пустыми, или пустив слезу, снизят цену до уровня обосцанного хруща.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 08 лют, 2023 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:33

  cherchiltank написав:
  flyman написав:
  Frant написав:

Звичайно, ліпше платити за ЦО в старому фонді 3000...6000 грн., чим до тисячі в новобудові з ІО та самому встановлювати собі клімат режим.

В мене цо на Подолі в стартову фонді - вертикальна розводка - грудень 3800, січень 3900 - це багато чи мало для 120 метрів?)

В мене в особняку(170 кв м) за грудень за газ на опалення 2500+300 постачання (нехай з того - 100грн газ на приготування їжі). Ось і рахуйте.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:41

  vitaliian написав:
  cherchiltank написав:По неадекватній ціні ніхто в вас не купить тож і ви не зможете купити бо не продасте - люди у яких є гроші зараз купують тільки з дисконтом - ті у кого грошей нема будуть купувати саме дешеве що є
то есть все покупатели переселятся в такие квартиры
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... QViSw.html

А разные там файно тауны, будут стоять пустыми, или пустив слезу, снизят цену до уровня хруща.

Оренда твоїх файнотаунів зараз дорожча оренди "хрущів" на 3000-5000 грн. Аж 100-120$!
Оренда єпеньских фонтантаунів - взагалі різниця 2000 грн. :mrgreen:
Рентабельність - можеш порахувати? :mrgreen:
Як там "хрущі" біля Гулівера - все ще турбують тебе, не дають спати ночами? :roll:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 08 лют, 2023 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:43

  reus написав:
  airmax78 написав:Это разговор слепого с глухим. Люди себе строят теории дешевея. Они им кажутся логичными. Ну, как, например, Зрадио казалось логичным неизбежное падение цен на недвигу во время пандемии. Когда цены вместо падения местами сделали X2 это просто не признавалось либо списывалось на действие нерыночных факторов: сговор застройщиков и эмиссия долларов и евро. Что было во многом правдой, но не меняло факта абсолютно ошибочного прогноза.
Сейчас Реус и Ко точно также топят за абсолютно очевидный прогноз: "война = равно обнулению цен на недвигу". Посмотрим.

Теория, это по вашей части, а на сегодня есть реальные сделки по квартирам бизнес класса - 40% от 2021 года.
Вы не перекручивайте, никто не говорит о обнулении, это сценарий совсем плохой и маловероятный. Речь идет о снижении цен, которые мы сейчас реально наблюдаем.

Заканчиваем это переливание из пустого в порожнее. Время все расставит по своим местам. Я же жду не дождусь чтобы вернуться.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:44

  Frant написав:Навіщо Ви годуєте австрійського тролля? Ще й дезертира за сумісництвом.
Він нічого не продає, лише голову морочить.
Надумає продати - віддасть за 50% ціни 2022 року.
Без варіантів - тому що більше не дадуть.

Попрошу не клеветать на законопослушного гражданина Украины.
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