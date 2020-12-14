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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1069510696106971069810699>
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:32

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:30 000 доларів - ці "нічаво"
согласен шлаку цена 6-8 тысяч. Ещё есть куда падать.

В такому випадку квартири в газоблочних 25-поверхівках в Єпенях - повинні коштувати 1000-2000 доларів. :mrgreen:

Так и стоят, за 1м2
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:38

  Frant написав:
  vitaliian написав:Если в ютландии сразу куплю 5 шт!!!

Авжеж. Як в казці про бабу, яка хотіла продати глечик молока і купити корову взамін.

Это дрочеры совкошлак хотят чтобы шлак стоил как новострои, хоть бы и в ипенях. Мозгов не хватает понять, что новое всегда дороже старого, вот вы и беситесь.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:40

flyman Флай только сегодня для тебя эксклюзив бери срочно
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... QHDyJ.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:46

  beee написав:Читали экспертов, Максим?
Я тогда их послушаю, соглашусь на продажу за 250 сейчас
И как раз ваша поспеет с 500 до 250.
Всё уже посчитано: я дарю сейчас перекупам свой ремонт и год хоботни, а потом вы

C учетом того, что другие агентства продают ЭТУ ЖЕ КВАРТИРУ за 250 на старте, то выражение "соглашусь на 250 сейчас" выглядит, эээ, как бы это выразиться помягче, неуместно.
Когда хозяину этой квартиры понадобятся деньги, то плюнет он на всех(на тебя, на все агентства) и продаст по цене спроса. А спроса там никакого реального, ибо незаконченный ремонт в дорогом ЖК - это хуже на продаже, чем вообще никакого ремонта и хуже, чем готовый ремонт.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:52

  vitaliian написав:
  flyman написав:хорошіє сапогі, нада брать, всього 25куе за 32 м2 в теплому ламповому совкошлаці, ПА780
это уже цена райцентров. Потому что шлак даже в Киеве теперь шлак, который не стоит ничего, как и давно должно быть.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/odnushk ... QESSG.html

В Тернополі подібна 1к в подібну ціну.
Це дно КРЖН чи ще будуть стукати знизу?
Франт каже, що має бути коли на Лісовому масиві гостинки будуть за 15куе.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:55

  rusramzik написав:Немного юмора- " ПОД ИПОТЕКУ"!!! https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... QT3ZZ.html

Чесслово, какждый раз когда вижу такие объявления, ярко свидетельствующие где на самом деле находится рынок в данный момент, рука тянется к диску телефона - набрать юриста и устроить Реусу Венский арбитраж, чтобы пресечь его подрывную и мошенническую деятельность на КРЖН.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:55

flyman для гостинок дно ниже там нет панорамных окон.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 08 лют, 2023 14:55, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:55

  vitaliian написав:flyman Флай только сегодня для тебя эксклюзив бери срочно
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... QHDyJ.html

якби ще на Кардачах :wink:
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:56

  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman Флай только сегодня для тебя эксклюзив бери срочно
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... QHDyJ.html

якби ще на Кардачах :wink:

Ты там шо на местном базаре устроился? В кардачах только один плюс - пешком по рельсам ЖД вокзал недалеко.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:05

  airmax78 написав:Заканчиваем это переливание из пустого в порожнее. Время все расставит по своим местам. Я же жду не дождусь чтобы вернуться.

Понятно, что когда нет реальных аргументов, а на одном желании далеко не уедешь, то вам уже нечего сказать.
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