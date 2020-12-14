Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Читали экспертов, Максим? Я тогда их послушаю, соглашусь на продажу за 250 сейчас И как раз ваша поспеет с 500 до 250. Всё уже посчитано: я дарю сейчас перекупам свой ремонт и год хоботни, а потом вы
C учетом того, что другие агентства продают ЭТУ ЖЕ КВАРТИРУ за 250 на старте, то выражение "соглашусь на 250 сейчас" выглядит, эээ, как бы это выразиться помягче, неуместно. Когда хозяину этой квартиры понадобятся деньги, то плюнет он на всех(на тебя, на все агентства) и продаст по цене спроса. А спроса там никакого реального, ибо незаконченный ремонт в дорогом ЖК - это хуже на продаже, чем вообще никакого ремонта и хуже, чем готовый ремонт.
Чесслово, какждый раз когда вижу такие объявления, ярко свидетельствующие где на самом деле находится рынок в данный момент, рука тянется к диску телефона - набрать юриста и устроить Реусу Венский арбитраж, чтобы пресечь его подрывную и мошенническую деятельность на КРЖН.