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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10696106971069810699>
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:05

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman Флай только сегодня для тебя эксклюзив бери срочно
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... QHDyJ.html

якби ще на Кардачах :wink:

Ты там шо на местном базаре устроился? В кардачах только один плюс - пешком по рельсам ЖД вокзал недалеко.

це один з плюсів,
інші:
- прицентралля,
- пішо до метро (ШРТ),
- пішо до трамвая (теж ШТР)
- пішо до кластера банків (що крутять карусель конверт депо),
- пішо до станції ШРТ в напрямі до Бучі (і до дачі), і на Козятин (можна тразитом до Ніжина/Березані), можна купити дачу в цьому більш безпечному напрямі
- пішо до радіоринку (як колишньому радіоаматору невеликий плюс),
- пішо до частини ІТ мекки (наразі не актуально)
- тролейбус в аеропорт Жуляни (поки що не актуально)
Востаннє редагувалось flyman в Сер 08 лют, 2023 15:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:10

  Damien написав:
  beee написав:Читали экспертов, Максим?
Я тогда их послушаю, соглашусь на продажу за 250 сейчас
И как раз ваша поспеет с 500 до 250.
Всё уже посчитано: я дарю сейчас перекупам свой ремонт и год хоботни, а потом вы

C учетом того, что другие агентства продают ЭТУ ЖЕ КВАРТИРУ за 250 на старте, то выражение "соглашусь на 250 сейчас" выглядит, эээ, как бы это выразиться помягче, неуместно.
Когда хозяину этой квартиры понадобятся деньги, то плюнет он на всех(на тебя, на все агентства) и продаст по цене спроса. А спроса там никакого реального, ибо незаконченный ремонт в дорогом ЖК - это хуже на продаже, чем вообще никакого ремонта и хуже, чем готовый ремонт.

мою квартиру не продаёт, эээ, как бы это выразиться, ни одно агентство.
как быыы, я не поручал продажу.
и когда эти мальчики или девочки пытаются на утку поймать клиента, они звонят мне и происходит их переадресация в одно увлекательное место. все они прекрасно знают, что реальная цена сегодня 265 тыс. без учёта расходной части.
потенциальные покупатели утверждают, что незаконченный ремонт им подходит:
- они видят скрытые работы
- закончены грязные мокрые и пыльные работы, можно сосредоточиться на финише
- финишную отделку могут сделать на свой вкус

и, вообще, мне кажется, что это, эээ, не ваше дело

а и хватит уже писать о "хозяине", т.е. собственнике квартиры, как о божестве. я земной человек)), но приятно
Востаннє редагувалось beee в Сер 08 лют, 2023 15:17, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:11

  Frant написав:
  flyman написав:Франт каже, що має бути коли на Лісовому масиві гостинки будуть за 15куе.

Це Вітальєн каже.
Я писав, що ширпотреб в Києві біля метро - подешевшає найменше. Том ущо попит на нього великий.
Якщо хочеш "дешевія" вдвічі - то преміум квартири в Бучі, Ірпені, Ворзелі. Те, що до війни було 100000-150000. Буде вдвічі дешевше.

Мене влаштує кавалірка в ЖК Центральний в Ірпені за 10..15куе
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:14

  airmax78 написав:рука тянется к диску телефона - набрать юриста и устроить Реусу Венский арбитраж,

Для начала вам нужно пройти курс психологической подготовки, а потом и реабилитации, перед тем как вам реальные покупатели озвучат реальную стоимость вашей квиточки.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:18

  beee написав:мою квартиру не продаёт, эээ, как бы это выразиться, ни одно агентство.
как быыы, я не поручал продажу.

Твою, возможно, и не продает.
Но на квартиру в ЯГ, которую продают все, кому не лень(причем по разным ценам, твоя самая высокая) - на форуме были ссылки на ОЛХ от нескольких агентств.
Одни и те же фото, только продавцы разные и цены разные.
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:18

  flyman написав:- пішо до Ніжина/Березані), можна купити дачу в цьому більш безпечному напрямі
если коротко. Да ты прав хорошая локация.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:22

  beee написав:а и хватит уже писать о "хозяине", т.е. собственнике квартиры, как о божестве. я земной человек))
:mrgreen: :mrgreen:
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:22

  Bolt написав: мене в особняку(170 кв м) за грудень за газ на опалення 2500+300 постачання (нехай з того - 100грн газ на приготування їжі). Ось і рахуйте.

Аж интересно стало
Сколько кубометров газа ушло на отопление 170 метров, чтобы заплатит всего 2500 грн? И Какая температура при этом в доме?
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:23

  Damien написав:
  beee написав:мою квартиру не продаёт, эээ, как бы это выразиться, ни одно агентство.
как быыы, я не поручал продажу.

Твою, возможно, и не продает.
Но на квартиру в ЯГ, которую продают все, кому не лень(причем по разным ценам, твоя самая высокая) - на форуме были ссылки на ОЛХ от нескольких агентств.
Одни и те же фото, только продавцы разные и цены разные.


я не могу запретить писать в интернете или в ОЛХ. кто угодно может сейчас написать в ОЛХ - 2 тысячи долларов. это ничего не изменит.
но спасибо, я сейчас поменяю цену на 265
(не каждый, кто на тебя с..ёт, твой враг (с))
Востаннє редагувалось beee в Сер 08 лют, 2023 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:27

  flyman написав:Мене влаштує кавалірка в ЖК Центральний в Ірпені за 10..15куе
любой каприз
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... QegCE.html

Купи 2-3 шт и вуаля кавалирка
vitaliian
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