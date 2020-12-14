Додано: Сер 08 лют, 2023 15:10

Damien написав: beee написав: Читали экспертов, Максим?

Я тогда их послушаю, соглашусь на продажу за 250 сейчас

И как раз ваша поспеет с 500 до 250.

Всё уже посчитано: я дарю сейчас перекупам свой ремонт и год хоботни, а потом вы Читали экспертов, Максим?Я тогда их послушаю,И как раз ваша поспеет с 500 до 250.Всё уже посчитано: я дарю сейчас перекупам свой ремонт и год хоботни, а потом вы

C учетом того, что другие агентства продают ЭТУ ЖЕ КВАРТИРУ за 250 на старте, то выражение "соглашусь на 250 сейчас" выглядит, эээ, как бы это выразиться помягче, неуместно.

Когда хозяину этой квартиры понадобятся деньги, то плюнет он на всех(на тебя, на все агентства) и продаст по цене спроса. А спроса там никакого реального, ибо незаконченный ремонт в дорогом ЖК - это хуже на продаже, чем вообще никакого ремонта и хуже, чем готовый ремонт. C учетом того, что, то выражение "соглашусь на 250 сейчас" выглядит, эээ, как бы это выразиться помягче, неуместно.Когда хозяину этой квартиры понадобятся деньги, то плюнет он на всех(на тебя, на все агентства) и продаст по цене спроса. А спроса там никакого реального, ибо незаконченный ремонт в дорогом ЖК - это хуже на продаже, чем вообще никакого ремонта и хуже, чем готовый ремонт.

мою квартиру не продаёт, эээ, как бы это выразиться, ни одно агентство.как быыы, я не поручал продажу.и когда эти мальчики или девочки пытаются на утку поймать клиента, они звонят мне и происходит их переадресация в одно увлекательное место. все они прекрасно знают, что реальная цена сегодня 265 тыс. без учёта расходной части.потенциальные покупатели утверждают, что незаконченный ремонт им подходит:- они видят скрытые работы- закончены грязные мокрые и пыльные работы, можно сосредоточиться на финише- финишную отделку могут сделать на свой вкуси, вообще, мне кажется, что это, эээ, не ваше делоа и хватит уже писать о "хозяине", т.е. собственнике квартиры, как о божестве. я земной человек)), но приятно