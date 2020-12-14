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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10696106971069810699
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:31

  reus написав:
  airmax78 написав:рука тянется к диску телефона - набрать юриста и устроить Реусу Венский арбитраж,

Для начала вам нужно пройти курс психологической подготовки, а потом и реабилитации, перед тем как вам реальные покупатели озвучат реальную стоимость вашей квиточки.

Ребята, как как старожил форума понял, что Эйр для этого должен вернуться ви начало пути, на Фрунзе (Кирилловскую) 103 для прохождения спецкурса и посыпания головы пеплом. Но уже в качестве клиента, а не лектора
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:39

  airmax78 написав:
  beee написав:Читали экспертов, Максим?
Я тогда их послушаю, соглашусь на продажу за 250 сейчас
И как раз ваша поспеет с 500 до 250.
Всё уже посчитано.

Это разговор слепого с глухим. Люди себе строят теории дешевея. Они им кажутся логичными.


Только у Эрмакса есть абсолютный, золотой стандарт. Квиточка. И как только червь сомнения появляется в душе - как глянул на цену на квитку - и попустило. Все врут гады, все клевещут. Пустопорожние теории дешевея разводят. А ведь цена на квиточку - вот она, а она растет. А с ней - и КРЖН. По крайней мере МОПовская часть )
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:39

  Serg-ik написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:рука тянется к диску телефона - набрать юриста и устроить Реусу Венский арбитраж,

Для начала вам нужно пройти курс психологической подготовки, а потом и реабилитации, перед тем как вам реальные покупатели озвучат реальную стоимость вашей квиточки.

Ребята, как как старожил форума понял, что Эйр для этого должен вернуться ви начало пути, на Фрунзе (Кирилловскую) 103 для прохождения спецкурса и посыпания головы пеплом. Но уже в качестве клиента, а не лектора

Нет, ну что вы! Я говорю не о психиатрической помощи, а о психологической подготовке, а это совсем разные вещи. Все мы, иногда нуждаемся в коммуникации с хорошим психологом, например, когда что-то теряем. А Макс еще не знает, сколько он потерял и чтобы сгладить будущий стресс, я ему порекомендовал пройти психологическую подготовку. Я людям желаю, только добра!
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 16:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мне кажется, ребята, вы просто хотите вынести мне мозг своими мантрами про дешевей. Поймите, я не из тех кто продает просто потому что очень деньги нужны. Я продаю либо если мне объект разонравился (как произошло с Голосухой и Ричмондом), либо если мне это выгодно (с Ричмондом совпали оба условия).
Квитка мне очень нравится самому. Я не собираюсь ее продавать дешево. Поэтому мне посрать сколько мне за нее предложат мародеры.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 16:32

  airmax78 написав:Мне кажется, ребята, вы просто хотите вынести мне мозг своими мантрами про дешевей. Поймите, я не из тех кто продает просто потому что очень деньги нужны. Я продаю либо если мне объект разонравился (как произошло с Голосухой и Ричмондом), либо если мне это выгодно (с Ричмондом совпали оба условия).
Квитка мне очень нравится самому. Я не собираюсь ее продавать дешево. Поэтому мне посрать сколько мне за нее предложат мародеры.

Дешевей шагает по стране уже почти как год и не замечает это только слепой. И вам просто советуют, откройте глаза и увидите, а вы совсем не хотите просыпаться, т. к. нравятся сладкие сны про дорогую квиточку. И не обязательно нужно продавать, чтобы убедится, что за время вашего сна, квиточка подешевела на 40%, а достаточно просто проснуться.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 16:51

  airmax78 написав:Мне кажется, ребята, вы просто хотите вынести мне мозг своими мантрами про дешевей. Поймите, я не из тех кто продает просто потому что очень деньги нужны. Я продаю либо если мне объект разонравился (как произошло с Голосухой и Ричмондом), либо если мне это выгодно (с Ричмондом совпали оба условия).
Квитка мне очень нравится самому. Я не собираюсь ее продавать дешево. Поэтому мне посрать сколько мне за нее предложат мародеры.


Вам дешево в принципе не нравится. Ни в Киеве, ни в Вене. А оно есть (С). Дешевеесинкразия какая-то. Новое слово в психиатрии )
adeges
 
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