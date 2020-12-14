Ребята, как как старожил форума понял, что Эйр для этого должен вернуться ви начало пути, на Фрунзе (Кирилловскую) 103 для прохождения спецкурса и посыпания головы пеплом. Но уже в качестве клиента, а не лектора
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 лют, 2023 15:31
Ребята, как как старожил форума понял, что Эйр для этого должен вернуться ви начало пути, на Фрунзе (Кирилловскую) 103 для прохождения спецкурса и посыпания головы пеплом. Но уже в качестве клиента, а не лектора
Додано: Сер 08 лют, 2023 15:39
Только у Эрмакса есть абсолютный, золотой стандарт. Квиточка. И как только червь сомнения появляется в душе - как глянул на цену на квитку - и попустило. Все врут гады, все клевещут. Пустопорожние теории дешевея разводят. А ведь цена на квиточку - вот она, а она растет. А с ней - и КРЖН. По крайней мере МОПовская часть )
Додано: Сер 08 лют, 2023 15:39
Нет, ну что вы! Я говорю не о психиатрической помощи, а о психологической подготовке, а это совсем разные вещи. Все мы, иногда нуждаемся в коммуникации с хорошим психологом, например, когда что-то теряем. А Макс еще не знает, сколько он потерял и чтобы сгладить будущий стресс, я ему порекомендовал пройти психологическую подготовку. Я людям желаю, только добра!
Додано: Сер 08 лют, 2023 16:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Мне кажется, ребята, вы просто хотите вынести мне мозг своими мантрами про дешевей. Поймите, я не из тех кто продает просто потому что очень деньги нужны. Я продаю либо если мне объект разонравился (как произошло с Голосухой и Ричмондом), либо если мне это выгодно (с Ричмондом совпали оба условия).
Квитка мне очень нравится самому. Я не собираюсь ее продавать дешево. Поэтому мне посрать сколько мне за нее предложат мародеры.
Додано: Сер 08 лют, 2023 16:32
Дешевей шагает по стране уже почти как год и не замечает это только слепой. И вам просто советуют, откройте глаза и увидите, а вы совсем не хотите просыпаться, т. к. нравятся сладкие сны про дорогую квиточку. И не обязательно нужно продавать, чтобы убедится, что за время вашего сна, квиточка подешевела на 40%, а достаточно просто проснуться.
Додано: Сер 08 лют, 2023 16:51
Вам дешево в принципе не нравится. Ни в Киеве, ни в Вене. А оно есть (С). Дешевеесинкразия какая-то. Новое слово в психиатрии )
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, reus і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|