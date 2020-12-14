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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 лют, 2023 15:39
airmax78 написав: beee написав:
Читали экспертов, Максим?
Я тогда их послушаю, соглашусь на продажу за 250 сейчас
И как раз ваша поспеет с 500 до 250.
Всё уже посчитано.
Это разговор слепого с глухим. Люди себе строят теории дешевея. Они им кажутся логичными.
Только у Эрмакса есть абсолютный, золотой стандарт. Квиточка. И как только червь сомнения появляется в душе - как глянул на цену на квитку - и попустило. Все врут гады, все клевещут. Пустопорожние теории дешевея разводят. А ведь цена на квиточку - вот она, а она растет. А с ней - и КРЖН. По крайней мере МОПовская часть )
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Додано: Сер 08 лют, 2023 15:39
Serg-ik написав: reus написав: airmax78 написав:
рука тянется к диску телефона - набрать юриста и устроить Реусу Венский арбитраж,
Для начала вам нужно пройти курс психологической подготовки, а потом и реабилитации, перед тем как вам реальные покупатели озвучат реальную стоимость вашей квиточки.
Ребята, как как старожил форума понял, что Эйр для этого должен вернуться ви начало пути, на Фрунзе (Кирилловскую) 103 для прохождения спецкурса и посыпания головы пеплом. Но уже в качестве клиента, а не лектора
Нет, ну что вы! Я говорю не о психиатрической помощи, а о психологической подготовке, а это совсем разные вещи. Все мы, иногда нуждаемся в коммуникации с хорошим психологом, например, когда что-то теряем. А Макс еще не знает, сколько он потерял и чтобы сгладить будущий стресс, я ему порекомендовал пройти психологическую подготовку. Я людям желаю, только добра!
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Додано: Сер 08 лют, 2023 16:19
Мне кажется, ребята, вы просто хотите вынести мне мозг своими мантрами про дешевей. Поймите, я не из тех кто продает просто потому что очень деньги нужны. Я продаю либо если мне объект разонравился (как произошло с Голосухой и Ричмондом), либо если мне это выгодно (с Ричмондом совпали оба условия).
Квитка мне очень нравится самому. Я не собираюсь ее продавать дешево. Поэтому мне посрать сколько мне за нее предложат мародеры.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 16:32
airmax78 написав:
Мне кажется, ребята, вы просто хотите вынести мне мозг своими мантрами про дешевей. Поймите, я не из тех кто продает просто потому что очень деньги нужны. Я продаю либо если мне объект разонравился (как произошло с Голосухой и Ричмондом), либо если мне это выгодно
(с Ричмондом совпали оба условия).
Квитка мне очень нравится самому. Я не собираюсь ее продавать дешево. Поэтому мне посрать сколько мне за нее предложат мародеры.
Дешевей шагает по стране уже почти как год и не замечает это только слепой. И вам просто советуют, откройте глаза и увидите, а вы совсем не хотите просыпаться, т. к. нравятся сладкие сны про дорогую квиточку. И не обязательно нужно продавать, чтобы убедится, что за время вашего сна, квиточка подешевела на 40%, а достаточно просто проснуться.
P. S. Иногда выгодно даже немного терять потому, что завтра можно потерять гораздо больше.
Востаннє редагувалось reus
в Сер 08 лют, 2023 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 16:51
airmax78 написав:
Мне кажется, ребята, вы просто хотите вынести мне мозг своими мантрами про дешевей. Поймите, я не из тех кто продает просто потому что очень деньги нужны. Я продаю либо если мне объект разонравился (как произошло с Голосухой и Ричмондом), либо если мне это выгодно (с Ричмондом совпали оба условия).
Квитка мне очень нравится самому. Я не собираюсь ее продавать дешево. Поэтому мне посрать сколько мне за нее предложат мародеры.
Вам дешево в принципе не нравится. Ни в Киеве, ни в Вене. А оно есть (С). Дешевеесинкразия какая-то. Новое слово в психиатрии )
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Додано: Сер 08 лют, 2023 17:27
Ок, ребята, давайте тему квитки закрывать. Диагнозы ставить было прерогативой дохтура Кима. Дипломированый сантехник-мозговед - ему можно было. Остальных прошу воздержаться.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 17:41
airmax78 написав:
Ок, ребята, давайте тему квитки закрывать. Диагнозы ставить было прерогативой дохтура Кима. Дипломированый мозговед - ему можно было. Остальных прошу воздержаться.
Никто никому диагнозы не ставит. Мы просто хотим вам помочь увидеть мир таким, каким он на самом деле есть, а не таким как вы придумали! А тему квиточки вы сами периодически открываете. Мне, например ваша квиточка на сегодня не интересна т. к. цена хотелки оторванная от реалий РН Киева.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 17:50
пепрошую, помилився,
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біля станції приміського ШРТ
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flyman
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Додано: Сер 08 лют, 2023 18:01
flyman написав:
пепрошую, помилився,
ЖК CENTRAL HOUSE
біля станції приміського ШРТ
тебе надо устроиться проводником. 36 кавалирок в вагоне. Приятный круг общения. Кипяток.
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vitaliian
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Додано: Сер 08 лют, 2023 18:10
vitaliian написав: flyman написав:
пепрошую, помилився,
ЖК CENTRAL HOUSE
біля станції приміського ШРТ
тебе надо устроиться проводником. 36 кавалирок в вагоне. Приятный круг общения. Кипяток.
В цій темі якось обговорювався варіянт покупки старого вагону-купе для перетворення в міні-хостел на 9 номерів, тільки треба вирішити питання електрики, водопостачання й каналізації
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