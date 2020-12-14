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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 лют, 2023 18:35
vitaliian написав: flyman написав:
пепрошую, помилився,
ЖК CENTRAL HOUSE
біля станції приміського ШРТ
тебе надо устроиться проводником. 36 кавалирок в вагоне. Приятный круг общения. Кипяток.
9 купе;
у хостелі на колесах і 36 або 54 ліжкомісць.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 18:57
Faceless написав: vitaliian написав: flyman написав:
пепрошую, помилився,
ЖК CENTRAL HOUSE
біля станції приміського ШРТ
тебе надо устроиться проводником. 36 кавалирок в вагоне. Приятный круг общения. Кипяток.
В цій темі якось обговорювався варіянт покупки старого вагону-купе для перетворення в міні-хостел на 9 номерів, тільки треба вирішити питання електрики, водопостачання й каналізації
погано тримати людей в залізній коробці. і економічно необгрунтовано
я колись давно проектував ресторан із літака ИЛ, фундаменти и всё такое. він, повинен десь був працювати біля бузової
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beee
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Додано: Сер 08 лют, 2023 19:04
beee написав:
погано тримати людей в залізній коробці. і економічно необгрунтовано
в Ирпене открыли несколько вагонов для погорельцев и уже закрыли. Наверное дорого отапливать и подвозить воду.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 19:30
airmax78 написав:
Зрадио тогда гениально выкрутился - растянул свой прогноз на 30 месяцев, за время которых цены удвоились. Но надо ж такому случиться - на 24й месяц началась полномасштабная война.
И что?
даже война не помогла сбыться изначально утопическому долгосрочному прогнозу построенному на голых графиках)
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Додано: Сер 08 лют, 2023 19:41
Прохожий написав: airmax78 написав:
Зрадио тогда гениально выкрутился - растянул свой прогноз на 30 месяцев, за время которых цены удвоились. Но надо ж такому случиться - на 24й месяц началась полномасштабная война.
И что?
даже война не помогла сбыться изначально утопическому долгосрочному прогнозу построенному на голых графиках)
До полномасштабного вторжения, я тоже был оптимистично настроен, и был уверен в дальнейшем росте на РН. Но война все изменила и оч. повлияла на ситуацию. Реальные сделки идут с приличным дисконтом. Если не будет очередных черных лебедей, то будем дальше наблюдать постепенное снижение. Я не возражаю, если вы найдете лоха, который будет удовлетворять ваши хотелки, но я в это слабо верю, рынок все расставит на свои места.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 19:58
Прохожий написав: airmax78 написав:
Зрадио тогда гениально выкрутился - растянул свой прогноз на 30 месяцев, за время которых цены удвоились. Но надо ж такому случиться - на 24й месяц началась полномасштабная война.
И что?
даже война не помогла сбыться изначально утопическому долгосрочному прогнозу построенному на голых графиках)
Реус подхватил выпавшее из рук Зрадио знамя короля прогнозирования. Теперь все внимание на него.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 20:04
reus написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
Зрадио тогда гениально выкрутился - растянул свой прогноз на 30 месяцев, за время которых цены удвоились. Но надо ж такому случиться - на 24й месяц началась полномасштабная война.
И что?
даже война не помогла сбыться изначально утопическому долгосрочному прогнозу построенному на голых графиках)
До полномасштабного вторжения, я тоже был оптимистично настроен, и был уверен в дальнейшем росте на РН. Но война все изменила и оч. повлияла на ситуацию. Реальные сделки идут с приличным дисконтом. Если не будет очередных черных лебедей, то будем дальше наблюдать постепенное снижение. Я не возражаю, если вы найдете лоха, который будет удовлетворять ваши хотелки
, но я в это слабо верю, рынок все расставит на свои места.
Я разве что то продаю? Вот это новость)
рынок сейчас в ступоре о чем неоднократно и упоминал
а про ваш пример с единичной продажей "-40% от цены 2021" так это не показатель, это ни о чем
на рынке всегда были и будут сделки с нюансами гораздо ниже рынка, сам как то даже поучаствовал в такой(-30%), но это ни о чем не говорит
так что когда рынок оживет вот тогда и можно будет говорить о рыночной цене)))
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