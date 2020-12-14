Додано: Сер 08 лют, 2023 20:04

reus написав: Прохожий написав: airmax78 написав: Зрадио тогда гениально выкрутился - растянул свой прогноз на 30 месяцев, за время которых цены удвоились. Но надо ж такому случиться - на 24й месяц началась полномасштабная война. Зрадио тогда гениально выкрутился - растянул свой прогноз на 30 месяцев, за время которых цены удвоились. Но надо ж такому случиться - на 24й месяц началась полномасштабная война.

И что?

даже война не помогла сбыться изначально утопическому долгосрочному прогнозу построенному на голых графиках) И что?даже война не помогла сбыться изначально утопическому долгосрочному прогнозу построенному на голых графиках)

До полномасштабного вторжения, я тоже был оптимистично настроен, и был уверен в дальнейшем росте на РН. Но война все изменила и оч. повлияла на ситуацию. Реальные сделки идут с приличным дисконтом. Если не будет очередных черных лебедей, то будем дальше наблюдать постепенное снижение. Я не возражаю, если вы найдете лоха, который будет удовлетворять ваши хотелки, но я в это слабо верю, рынок все расставит на свои места. До полномасштабного вторжения, я тоже был оптимистично настроен, и был уверен в дальнейшем росте на РН. Но война все изменила и оч. повлияла на ситуацию. Реальные сделки идут с приличным дисконтом. Если не будет очередных черных лебедей, то будем дальше наблюдать постепенное снижение., но я в это слабо верю, рынок все расставит на свои места.

Я разве что то продаю? Вот это новость)рынок сейчас в ступоре о чем неоднократно и упоминала про ваш пример с единичной продажей "-40% от цены 2021" так это не показатель, это ни о чемна рынке всегда были и будут сделки с нюансами гораздо ниже рынка, сам как то даже поучаствовал в такой(-30%), но это ни о чем не говориттак что когда рынок оживет вот тогда и можно будет говорить о рыночной цене)))