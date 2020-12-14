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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10697106981069910700
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:35

  vitaliian написав:
  flyman написав:пепрошую, помилився,
ЖК CENTRAL HOUSE
біля станції приміського ШРТ
тебе надо устроиться проводником. 36 кавалирок в вагоне. Приятный круг общения. Кипяток.

9 купе;
у хостелі на колесах і 36 або 54 ліжкомісць.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:57

  Faceless написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:пепрошую, помилився,
ЖК CENTRAL HOUSE
біля станції приміського ШРТ
тебе надо устроиться проводником. 36 кавалирок в вагоне. Приятный круг общения. Кипяток.

В цій темі якось обговорювався варіянт покупки старого вагону-купе для перетворення в міні-хостел на 9 номерів, тільки треба вирішити питання електрики, водопостачання й каналізації

погано тримати людей в залізній коробці. і економічно необгрунтовано
я колись давно проектував ресторан із літака ИЛ, фундаменти и всё такое. він, повинен десь був працювати біля бузової
beee
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 19:04

  beee написав:погано тримати людей в залізній коробці. і економічно необгрунтовано
в Ирпене открыли несколько вагонов для погорельцев и уже закрыли. Наверное дорого отапливать и подвозить воду.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 19:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Зрадио тогда гениально выкрутился - растянул свой прогноз на 30 месяцев, за время которых цены удвоились. Но надо ж такому случиться - на 24й месяц началась полномасштабная война.

И что?
даже война не помогла сбыться изначально утопическому долгосрочному прогнозу построенному на голых графиках)
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 19:41

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Зрадио тогда гениально выкрутился - растянул свой прогноз на 30 месяцев, за время которых цены удвоились. Но надо ж такому случиться - на 24й месяц началась полномасштабная война.

И что?
даже война не помогла сбыться изначально утопическому долгосрочному прогнозу построенному на голых графиках)

До полномасштабного вторжения, я тоже был оптимистично настроен, и был уверен в дальнейшем росте на РН. Но война все изменила и оч. повлияла на ситуацию. Реальные сделки идут с приличным дисконтом. Если не будет очередных черных лебедей, то будем дальше наблюдать постепенное снижение. Я не возражаю, если вы найдете лоха, который будет удовлетворять ваши хотелки, но я в это слабо верю, рынок все расставит на свои места.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 19:58

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Зрадио тогда гениально выкрутился - растянул свой прогноз на 30 месяцев, за время которых цены удвоились. Но надо ж такому случиться - на 24й месяц началась полномасштабная война.

И что?
даже война не помогла сбыться изначально утопическому долгосрочному прогнозу построенному на голых графиках)

Реус подхватил выпавшее из рук Зрадио знамя короля прогнозирования. Теперь все внимание на него.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 20:04

  reus написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Зрадио тогда гениально выкрутился - растянул свой прогноз на 30 месяцев, за время которых цены удвоились. Но надо ж такому случиться - на 24й месяц началась полномасштабная война.

И что?
даже война не помогла сбыться изначально утопическому долгосрочному прогнозу построенному на голых графиках)

До полномасштабного вторжения, я тоже был оптимистично настроен, и был уверен в дальнейшем росте на РН. Но война все изменила и оч. повлияла на ситуацию. Реальные сделки идут с приличным дисконтом. Если не будет очередных черных лебедей, то будем дальше наблюдать постепенное снижение. Я не возражаю, если вы найдете лоха, который будет удовлетворять ваши хотелки, но я в это слабо верю, рынок все расставит на свои места.

Я разве что то продаю? Вот это новость)

рынок сейчас в ступоре о чем неоднократно и упоминал
а про ваш пример с единичной продажей "-40% от цены 2021" так это не показатель, это ни о чем
на рынке всегда были и будут сделки с нюансами гораздо ниже рынка, сам как то даже поучаствовал в такой(-30%), но это ни о чем не говорит
так что когда рынок оживет вот тогда и можно будет говорить о рыночной цене)))
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 20:15

  reus написав:До полномасштабного вторжения, я тоже был оптимистично настроен, и был уверен в дальнейшем росте на РН. Но война все изменила и оч. повлияла на ситуацию. Реальные сделки идут с приличным дисконтом. Если не будет очередных черных лебедей, то будем дальше наблюдать постепенное снижение. Я не возражаю, если вы найдете лоха, который будет удовлетворять ваши хотелки, но я в это слабо верю, рынок все расставит на свои места.

Я тоже не возражаю, если вы найдете лоха, который будет удовлетворять ваши хотелки. Но я в это слабо верю, рынок все расставит на свои места.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 20:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Прохожий написав: Вот это новость)

рынок сейчас в ступоре о чем неоднократно и упоминал
а про ваш пример с единичной продажей "-40% от цены 2021" так это не показатель, это ни о чем
на рынке всегда были и будут сделки с нюансами гораздо ниже рынка, сам как то даже поучаствовал в такой(-30%), но это ни о чем не говорит
так что когда рынок оживет вот тогда и можно будет говорить о рыночной цене)))

Я разве что то продаю?

Это я Максу.
Дисконты -30%и -40% не единичные. Просто -40% в ФК2, меня реально удивило, т. к. там неплохая хата. И реальный рынок, это не хотелки продавцов, за которые они не могут продать, а это цены реальных сделок, они совсем другие, чем хотелки. На сегодня без дисконта, продать нереально. У меня есть возможность получать информацию по реальным сделкам. Ситуация пока развивается пессимистичней, чем я ожидал.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 20:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Я тоже не возражаю, если вы найдете лоха, который будет удовлетворять ваши хотелки. Но я в это слабо верю, рынок все расставит на свои места.

На сегодня у меня нет планов что-то покупать, и я озвучивал причину - слишком большой риск. Если бы я поставил себе задачу купить, то уверен, что нашел бы дисконт -40% от цен 2021 года. А вот вы, если бы захотели продать, то желающих удовлетворить вашу хотелку найти было бы просто нереально.
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