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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10698106991070010701
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:41

  reus написав:
  airmax78 написав:Я тоже не возражаю, если вы найдете лоха, который будет удовлетворять ваши хотелки. Но я в это слабо верю, рынок все расставит на свои места.

На сегодня у меня нет планов что-то покупать, и я озвучивал причину - слишком большой риск. Если бы я поставил себе задачу купить, то уверен, что нашел бы дисконт -40% от цен 2021 года. А вот вы, если бы захотели продать, то желающих удовлетворить вашу хотелку найти было бы просто нереально.

Я думаю, что если Вы повторите это в 47й раз, то цены снизятся еще на 0.3%.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 22:08

  Faceless написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:пепрошую, помилився,
ЖК CENTRAL HOUSE
біля станції приміського ШРТ
тебе надо устроиться проводником. 36 кавалирок в вагоне. Приятный круг общения. Кипяток.

В цій темі якось обговорювався варіянт покупки старого вагону-купе для перетворення в міні-хостел на 9 номерів, тільки треба вирішити питання електрики, водопостачання й каналізації

Дорого,вельми дорого.
Приятель вирішив зробити з напівіпідвала - квартиру чи дві квартири. Підключення до електроенергії -100 000 грн. Подробиць не знаю, питати незручно
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 00:09

  airmax78 написав:Я думаю, что если Вы повторите это в 47й раз, то цены снизятся еще на 0.3%.

Вы правильно думаете, пока мы с вами тут упражняемся в риторике, то ваша квиточка дешевеет. Я просто развлекаюсь, а вот вы теряете.
reus
 
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  #<1 ... 10698106991070010701
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