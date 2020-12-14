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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10698106991070010701
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:41

  reus написав:
  airmax78 написав:Я тоже не возражаю, если вы найдете лоха, который будет удовлетворять ваши хотелки. Но я в это слабо верю, рынок все расставит на свои места.

На сегодня у меня нет планов что-то покупать, и я озвучивал причину - слишком большой риск. Если бы я поставил себе задачу купить, то уверен, что нашел бы дисконт -40% от цен 2021 года. А вот вы, если бы захотели продать, то желающих удовлетворить вашу хотелку найти было бы просто нереально.

Я думаю, что если Вы повторите это в 47й раз, то цены снизятся еще на 0.3%.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 22:08

  Faceless написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:пепрошую, помилився,
ЖК CENTRAL HOUSE
біля станції приміського ШРТ
тебе надо устроиться проводником. 36 кавалирок в вагоне. Приятный круг общения. Кипяток.

В цій темі якось обговорювався варіянт покупки старого вагону-купе для перетворення в міні-хостел на 9 номерів, тільки треба вирішити питання електрики, водопостачання й каналізації

Дорого,вельми дорого.
Приятель вирішив зробити з напівіпідвала - квартиру чи дві квартири. Підключення до електроенергії -100 000 грн. Подробиць не знаю, питати незручно
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 00:09

  airmax78 написав:Я думаю, что если Вы повторите это в 47й раз, то цены снизятся еще на 0.3%.

Вы правильно думаете, пока мы с вами тут упражняемся в риторике, то ваша квиточка дешевеет. Я просто развлекаюсь, а вот вы теряете.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 01:36

  reus написав:
  airmax78 написав:Я думаю, что если Вы повторите это в 47й раз, то цены снизятся еще на 0.3%.

Вы правильно думаете, пока мы с вами тут упражняемся в риторике, то ваша квиточка дешевеет. Я просто развлекаюсь, а вот вы теряете.

Оставлю за вами последнее слово.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 08:51

В Украине сфера недвижимости начала восстанавливаться с 24 февраля 2022 года и теперь цены в ряде регионов практически достигли довоенного уровня. Дешевле всего по прежнему в приближенных к фронту населенных пунктах. Об этом свидетельствует статистика портала ЛУН.

По предварительным данным, за последние три месяца цены снизились исключительно в столице на 400 тысяч гривен, или же на 12% от стоимости. В других же городах все осталось без значимых изменений.

Аналитики приводят следующую статистику стоимости однокомнатных квартир в разных украинских регионах по состоянию на февраль 2023 года:

Киев – 3,2 млн грн;
Львов – 2,1 млн грн;
Одесса – 1,7 млн грн;
Винница – 1,6 млн грн;
Ужгород – 1,6 млн грн.
Дешевле всего в населенных пунктах в центральной и южной частях страны, а именно:

Херсон — 1,1 млн грн;
Николаев – 1 млн грн;
Кропивницкий – 940 тыс. грн;
Запорожье – 920 тыс. грн;
Кривой Рог – 480 тыс. грн.
Статистика базируется на ценовых предложениях в объявлениях, но, по словах экспертов, размер оплаты обсуждается непосредственно во время покупки с владельцем.

"В областях, приближенных к зоне боевых действий, таких как Харьков, Николаев или Херсон, дисконт может быть более существенным. Но в этих же областях и количество выставленных квартир в лучшем случае составляет до 1/5 довоенных. Большинство владельцев, которые еще планировали продавать недвижимость до войны, откладывают это решение до победы", — отмечают эксперты.

Напомним, Фокус отмечал, что во Львове из-за переселенцев цены на квартиры догоняют столичные. Эту тенденцию можно объяснить тем, что в отличие от Киева, где спрос на жилье в новостройках значительно сократился, в западной части Украины, и в частности во Львове, интерес к приобретению недвижимости заметно живее.
https://focus.ua/economics/548565-za-sk ... eyting-cen

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 09:16

Журналюги і рили пишуть замовні статті про відновлення цін нерухомості.
Ще не видно кінця війни, продовжується падіння економіки, а у любителів старих Ланосів - чергова порція "дорожаю".

  vitaliian написав:
  beee написав:погано тримати людей в залізній коробці. і економічно необгрунтовано
в Ирпене открыли несколько вагонов для погорельцев и уже закрыли. Наверное дорого отапливать и подвозить воду.

Значить, є де жити в країні. Навіть біженцям.
Чергове ствердження, що попит на нові новобуди - нульовий. Житла в Україні - дофігіща. Нагадаю - в СРСРівські часи тут жило 52 млн чоловік, а житла було вдвічі меньше.

"Вторинка" в Києві біля метро - її все більше,ціни все нижче.Об'яві висять місяцями - нічого не продається! Щоб продати,потрібно ще знизити ціну.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 09:58

Frant твои прогнозы сбылись двушка 700м от метро по 660
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... QMSIS.html
vitaliian
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