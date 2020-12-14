Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я тоже не возражаю, если вы найдете лоха, который будет удовлетворять ваши хотелки. Но я в это слабо верю, рынок все расставит на свои места.
На сегодня у меня нет планов что-то покупать, и я озвучивал причину - слишком большой риск. Если бы я поставил себе задачу купить, то уверен, что нашел бы дисконт -40% от цен 2021 года. А вот вы, если бы захотели продать, то желающих удовлетворить вашу хотелку найти было бы просто нереально.
Я думаю, что если Вы повторите это в 47й раз, то цены снизятся еще на 0.3%.
В Украине сфера недвижимости начала восстанавливаться с 24 февраля 2022 года и теперь цены в ряде регионов практически достигли довоенного уровня. Дешевле всего по прежнему в приближенных к фронту населенных пунктах. Об этом свидетельствует статистика портала ЛУН.
По предварительным данным, за последние три месяца цены снизились исключительно в столице на 400 тысяч гривен, или же на 12% от стоимости. В других же городах все осталось без значимых изменений.
Аналитики приводят следующую статистику стоимости однокомнатных квартир в разных украинских регионах по состоянию на февраль 2023 года:
Киев – 3,2 млн грн; Львов – 2,1 млн грн; Одесса – 1,7 млн грн; Винница – 1,6 млн грн; Ужгород – 1,6 млн грн. Дешевле всего в населенных пунктах в центральной и южной частях страны, а именно:
Херсон — 1,1 млн грн; Николаев – 1 млн грн; Кропивницкий – 940 тыс. грн; Запорожье – 920 тыс. грн; Кривой Рог – 480 тыс. грн. Статистика базируется на ценовых предложениях в объявлениях, но, по словах экспертов, размер оплаты обсуждается непосредственно во время покупки с владельцем.
"В областях, приближенных к зоне боевых действий, таких как Харьков, Николаев или Херсон, дисконт может быть более существенным. Но в этих же областях и количество выставленных квартир в лучшем случае составляет до 1/5 довоенных. Большинство владельцев, которые еще планировали продавать недвижимость до войны, откладывают это решение до победы", — отмечают эксперты.
Напомним, Фокус отмечал, что во Львове из-за переселенцев цены на квартиры догоняют столичные. Эту тенденцию можно объяснить тем, что в отличие от Киева, где спрос на жилье в новостройках значительно сократился, в западной части Украины, и в частности во Львове, интерес к приобретению недвижимости заметно живее. https://focus.ua/economics/548565-za-sk ... eyting-cen
По предварительным данным, за последние три месяца цены снизились исключительно в столице на 400 тысяч гривен, или же на 12% от стоимости.
Большинство владельцев, которые еще планировали продавать недвижимость до войны, откладывают это решение до победы", — отмечают эксперты.
Происходит то, что я и предполагал. Цены сейчас медленно проседают (но за 3 последних месяца падение оч. существенное). Большинство владельцев, как собственно и Макс откладывают продажу до победы в надежде, что цены будут выше, чем сейчас. А когда убедятся, что цены не повысились, а наоборот снизились, то "примут" это и выставят на продажу, чем еще больше спровоцируют падение.
По предварительным данным, за последние три месяца цены снизились исключительно в столице на 400 тысяч гривен, или же на 12% от стоимости.
Большинство владельцев, которые еще планировали продавать недвижимость до войны, откладывают это решение до победы", — отмечают эксперты.
Происходит то, что я и предполагал. Цены сейчас медленно проседают (но за 3 последних месяца падение оч. существенное). Большинство владельцев, как собственно и Макс откладывают продажу до победы в надежде, что цены будут выше, чем сейчас. А когда убедятся, что цены не повысились, а наоборот снизились, то "примут" это и выставят на продажу, чем еще больше спровоцируют падение.
Вы сейчас даже более назойливы и категоричны чем был Зрадио, когда топил о "неизбежном 40% падении с уровня марта 2020 года". Он точно также четко видел неотвратимое будущее, которое не видят только невежды ничего не понимающие в экономической теории и процессах.
airmax78 написав:Вы сейчас даже более назойливы и категоричны чем был Зрадио,
здарио был ещё высокомерен и на всех смотрел с высока. При этом на полном серьёзе утверждал, что экономику спасет девальвация. Как она спасает видим по отрицательному росту ВВП. . Так что нашему Реусу до зрадио ещё далеко