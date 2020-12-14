В Украине сфера недвижимости начала восстанавливаться с 24 февраля 2022 года и теперь цены в ряде регионов практически достигли довоенного уровня. Дешевле всего по прежнему в приближенных к фронту населенных пунктах. Об этом свидетельствует статистика портала ЛУН.По предварительным данным, за последние три месяца цены снизились исключительно в столице на 400 тысяч гривен, или же на 12% от стоимости. В других же городах все осталось без значимых изменений.Аналитики приводят следующую статистику стоимости однокомнатных квартир в разных украинских регионах по состоянию на февраль 2023 года:Киев – 3,2 млн грн;Львов – 2,1 млн грн;Одесса – 1,7 млн грн;Винница – 1,6 млн грн;Ужгород – 1,6 млн грн.Дешевле всего в населенных пунктах в центральной и южной частях страны, а именно:Херсон — 1,1 млн грн;Николаев – 1 млн грн;Кропивницкий – 940 тыс. грн;Запорожье – 920 тыс. грн;Кривой Рог – 480 тыс. грн.Статистика базируется на ценовых предложениях в объявлениях, но, по словах экспертов, размер оплаты обсуждается непосредственно во время покупки с владельцем."В областях, приближенных к зоне боевых действий, таких как Харьков, Николаев или Херсон, дисконт может быть более существенным. Но в этих же областях и количество выставленных квартир в лучшем случае составляет до 1/5 довоенных. Большинство владельцев, которые еще планировали продавать недвижимость до войны, откладывают это решение до победы", — отмечают эксперты.Напомним, Фокус отмечал, что во Львове из-за переселенцев цены на квартиры догоняют столичные. Эту тенденцию можно объяснить тем, что в отличие от Киева, где спрос на жилье в новостройках значительно сократился, в западной части Украины, и в частности во Львове, интерес к приобретению недвижимости заметно живее.