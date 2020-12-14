RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10699107001070110702
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 10:44

  Frant написав:Ти зрозумів/ла, чому новобудна нерухомість навколо Києва, в Прикиївських Єпенях - абсолютно неприваблива для інвештицій?
выше я привел пример, что происходит с инвестициями в киевские хрущи. А кто купил этот Таун за 50-60
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... QN5oF.html
Сейчас продает за 100куе.

чтобы сделать с этих примеров какие то выводы, нужны мозги. А у кого то с этим проблемы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 09 лют, 2023 10:46, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16751
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2100 раз.
Подякували: 2984 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 10:50

  vitaliian написав:Frant твои прогнозы сбылись двушка 700м от метро по 660
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... QMSIS.html

Не покидает смутное чувство что с этой прелестью что то не так.
Во первых изнутри типа новые пластиковые окна и с решётками, а на фото дома с подъездом их нет, одни деревянные, но то может крайний подъезд в кадр ее попал.
Во вторых я когда то при Черненко ещё ходил в кружок по обращению с деревом в цоколь такой же хрущёвки, так вот при просмотре некоторых фотографий возникло ощущение что тут тоже какое то такое же грамотно отжатое хозпомещение от жэка или райисполкома с наскоро сварганеным косметическим типа ремонтом, стены вроде такие же как и в квартире сверху - а назначение объекта было недавно ну совсем другим, ну амбулатория там, приёмная какая, пункт диспетчерский, короче не квартира.
Надо звонить и смотреть короче.
барабашов
 
Повідомлень: 2979
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 10:51

  барабашов написав:Надо звонить и смотреть короче
звоните быстрее, а то франт перехватит.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16751
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2100 раз.
Подякували: 2984 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 10:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Вы сейчас даже более назойливы и категоричны чем был Зрадио, когда топил о "неизбежном 40% падении с уровня марта 2020 года". Он точно также четко видел неотвратимое будущее, которое не видят только невежды ничего не понимающие в экономической теории и процессах.

Я никому ничего не навязываю. Я делюсь своими мыслями, может кому-то будет интересно и он примет правильное решение, а не будет терять деньги, как вы. Не нужно быть пророком, чтобы увидеть, что сейчас реально происходит на рынке и с учетом всего негатива, предположить, что будет дальше. Я себя не считаю истиной в последней инстанции, и если будет рост во время полномасштабной войны, то я признаю, что был не прав и что Макс гениальный человек, который лучше всех разбирается в РН Киева.
reus
 
Повідомлень: 4169
З нами з: 21.03.12
Подякував: 394 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 10:55

  барабашов написав:
  vitaliian написав:Frant твои прогнозы сбылись двушка 700м от метро по 660
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... QMSIS.html

Не покидает смутное чувство что с этой прелестью что то не так.
Во первых изнутри типа новые пластиковые окна и с решётками, а на фото дома с подъездом их нет, одни деревянные, но то может крайний подъезд в кадр ее попал.
Во вторых я когда то при Черненко ещё ходил в кружок по обращению с деревом в цоколь такой же хрущёвки, так вот при просмотре некоторых фотографий возникло ощущение что тут тоже какое то такое же грамотно отжатое хозпомещение от жэка или райисполкома с наскоро сварганеным косметическим типа ремонтом, стены вроде такие же как и в квартире сверху - а назначение объекта было недавно ну совсем другим, ну амбулатория там, приёмная какая, пункт диспетчерский, короче не квартира.
Надо звонить и смотреть короче.

Мне санузел понравился. Ничего лишнего.
airmax78
 
Повідомлень: 41858
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5141 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 10:57

  Frant написав:Мене до війни цікавило лише ліквідне житло біля метро.
А не дешеві конурки для безгрошових донів
хрущик возле метро... твой идеал, не надо ля-ля что твой идеал тетрис или яг, все сходится, давай женись. Я для кого старался?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16751
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2100 раз.
Подякували: 2984 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:06

  reus написав:
  airmax78 написав:Вы сейчас даже более назойливы и категоричны чем был Зрадио, когда топил о "неизбежном 40% падении с уровня марта 2020 года". Он точно также четко видел неотвратимое будущее, которое не видят только невежды ничего не понимающие в экономической теории и процессах.

Я никому ничего не навязываю. Я делюсь своими мыслями, может кому-то будет интересно и он примет правильное решение, а не будет терять деньги, как вы. Не нужно быть пророком, чтобы увидеть, что сейчас реально происходит на рынке и с учетом всего негатива, предположить, что будет дальше. Я себя не считаю истиной в последней инстанции, и если будет рост во время полномасштабной войны, то я признаю, что был не прав и что Макс гениальный человек, который лучше всех разбирается в РН Киева.

Во время войны ни роста ни падения рынка не происходит. Рынка нет и пока не закончится война - рынок не появится. Те, кто сейчас выходят с продажей на, как они думают, «рынок» - на самом деле выходят на большую дорогу на которой орудуют мародеры. Все, поговорим после войны.
airmax78
 
Повідомлень: 41858
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5141 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:09

  airmax78 написав:Рынка нет и пока не закончится война - рынок не появится. Те, кто сейчас выходят с продажей на, как они думают, «рынок» - на самом деле выходят на большую дорогу на которой орудуют мародеры.
тогда в других городах мародёры ещё доплачивают продавцу
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/odno ... QWn39.html

В Киеве ситуация специфическая, рынок сместился в сегмент новостроев, а хрущи обвалились ниже Кропивницкого, где новостроев нет.

Объясняется кстати очень просто. 1. Рухнул самый большой рынок аренды.

В Кропивницком никому и в голову не пришло б покупать квартиры для сдачи в аренду - рынок маленький, простои по полгода. Период окупаемости ~100 лет. Долларовый депозит выгоднее. 2. То же и про инвестиции.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 09 лют, 2023 11:30, всього редагувалось 5 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16751
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2100 раз.
Подякували: 2984 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Во время войны ни роста ни падения рынка не происходит. Рынка нет и пока не закончится война - рынок не появится. Те, кто сейчас выходят с продажей на, как они думают, «рынок» - на самом деле выходят на большую дорогу на которой орудуют мародеры. Все, поговорим после войны.

Если Вы ничего не продаете и не покупаете, то это не значит, что рынка нет. Количество сделок, по сравнению с довоенным периодом, значительно снизилось, но они присутствуют, значит, рынок есть. Мародерство, это когда вас вынуждают продать за ту цену, за которую вы не хотите продавать. Продажи -40% идут по обоюдному согласию, значит это рыночная цена сделки. Вас никто не заставляет сейчас продавать, а если вы захотите продать после войны, то вам предложат еще меньшую сумму, чем сейчас и никто не будет заставлять продавать, все гораздо проще, пойдут и купят другую квиточку, собственник которой будет согласен с предложенной ему суммой. Вот после войны и увидим, кто из нас был прав. Вы просто делаете вид, что не понимаете, или действительно не понимаете, что на вторичке не имеет значение "себестоимость" количество вложенных денег и т. д., а цену продажи определяет спрос/предложение. И если спрос ниже предложения, что мы сейчас и наблюдаем, то цены будут падать.
reus
 
Повідомлень: 4169
З нами з: 21.03.12
Подякував: 394 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:32

  reus написав:
  airmax78 написав:Во время войны ни роста ни падения рынка не происходит. Рынка нет и пока не закончится война - рынок не появится. Те, кто сейчас выходят с продажей на, как они думают, «рынок» - на самом деле выходят на большую дорогу на которой орудуют мародеры. Все, поговорим после войны.

Если Вы ничего не продаете и не покупаете, то это не значит, что рынка нет. Количество сделок, по сравнению с довоенным периодом, значительно снизилось, но они присутствуют, значит, рынок есть. Мародерство, это когда вас вынуждают продать за ту цену, которую вы не хотите продавать. Продажи -40% идут по обоюдному согласию. Вас никто не заставляет сейчас продавать, а если вы захотите продать после войны, то вам предложат еще меньшую сумму, чем сейчас и никто не будет заставлять продавать, все гораздо проще, пойдут и купят другую квиточку, собственник которой будет согласен с предложенной ему суммой. Вот после войны и увидим, кто из нас был прав. Вы просто делаете вид, что не понимаете, или действительно не понимаете, что на вторичке не имеет значение "себестоимость" количество вложенных денег и т. д., а цену продажи определяет спрос/предложение. И если спрос ниже предложения, что мы сейчас и наблюдаем, то цены будут падать.

Возвращаясь к Ван Гогу: во время Второй Мировой евреи продавали полотна великих художников, реальной стоимостью в сотни тысяч/миллионы долларов, которые они умудрились вывезти из Германии, за несколько тысяч долларов - чтобы хватило на визу и билет в США. Никто их не заставлял так дешево продавать картины - просто такой "рынок" тогда сложился. И в ленинграде тоже был свой "рынок".
Реус, никакого рынка во время войны не существует. Встретимся после войны. Я больше эту тему обсуждать не собираюсь.
airmax78
 
Повідомлень: 41858
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5141 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10699107001070110702
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, vitaliian і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2352, 2353, 2354
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23534 15710702
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лют, 2023 14:48
flyman
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 115, 116, 117
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1162 5124099
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лют, 2023 09:48
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5219
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.