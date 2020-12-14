выше я привел пример, что происходит с инвестициями в киевские хрущи. А кто купил этот Таун за 50-60
Сейчас продает за 100куе.
чтобы сделать с этих примеров какие то выводы, нужны мозги. А у кого то с этим проблемы.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 10:44
выше я привел пример, что происходит с инвестициями в киевские хрущи. А кто купил этот Таун за 50-60
Сейчас продает за 100куе.
чтобы сделать с этих примеров какие то выводы, нужны мозги. А у кого то с этим проблемы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 09 лют, 2023 10:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 лют, 2023 10:50
Не покидает смутное чувство что с этой прелестью что то не так.
Во первых изнутри типа новые пластиковые окна и с решётками, а на фото дома с подъездом их нет, одни деревянные, но то может крайний подъезд в кадр ее попал.
Во вторых я когда то при Черненко ещё ходил в кружок по обращению с деревом в цоколь такой же хрущёвки, так вот при просмотре некоторых фотографий возникло ощущение что тут тоже какое то такое же грамотно отжатое хозпомещение от жэка или райисполкома с наскоро сварганеным косметическим типа ремонтом, стены вроде такие же как и в квартире сверху - а назначение объекта было недавно ну совсем другим, ну амбулатория там, приёмная какая, пункт диспетчерский, короче не квартира.
Надо звонить и смотреть короче.
Додано: Чет 09 лют, 2023 10:51
Додано: Чет 09 лют, 2023 10:52
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я никому ничего не навязываю. Я делюсь своими мыслями, может кому-то будет интересно и он примет правильное решение, а не будет терять деньги, как вы. Не нужно быть пророком, чтобы увидеть, что сейчас реально происходит на рынке и с учетом всего негатива, предположить, что будет дальше. Я себя не считаю истиной в последней инстанции, и если будет рост во время полномасштабной войны, то я признаю, что был не прав и что Макс гениальный человек, который лучше всех разбирается в РН Киева.
Додано: Чет 09 лют, 2023 10:55
Мне санузел понравился. Ничего лишнего.
Додано: Чет 09 лют, 2023 10:57
Додано: Чет 09 лют, 2023 11:06
Во время войны ни роста ни падения рынка не происходит. Рынка нет и пока не закончится война - рынок не появится. Те, кто сейчас выходят с продажей на, как они думают, «рынок» - на самом деле выходят на большую дорогу на которой орудуют мародеры. Все, поговорим после войны.
Додано: Чет 09 лют, 2023 11:09
тогда в других городах мародёры ещё доплачивают продавцу
В Киеве ситуация специфическая, рынок сместился в сегмент новостроев, а хрущи обвалились ниже Кропивницкого, где новостроев нет.
Объясняется кстати очень просто. 1. Рухнул самый большой рынок аренды.
В Кропивницком никому и в голову не пришло б покупать квартиры для сдачи в аренду - рынок маленький, простои по полгода. Период окупаемости ~100 лет. Долларовый депозит выгоднее. 2. То же и про инвестиции.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 09 лют, 2023 11:30, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Чет 09 лют, 2023 11:21
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Если Вы ничего не продаете и не покупаете, то это не значит, что рынка нет. Количество сделок, по сравнению с довоенным периодом, значительно снизилось, но они присутствуют, значит, рынок есть. Мародерство, это когда вас вынуждают продать за ту цену, за которую вы не хотите продавать. Продажи -40% идут по обоюдному согласию, значит это рыночная цена сделки. Вас никто не заставляет сейчас продавать, а если вы захотите продать после войны, то вам предложат еще меньшую сумму, чем сейчас и никто не будет заставлять продавать, все гораздо проще, пойдут и купят другую квиточку, собственник которой будет согласен с предложенной ему суммой. Вот после войны и увидим, кто из нас был прав. Вы просто делаете вид, что не понимаете, или действительно не понимаете, что на вторичке не имеет значение "себестоимость" количество вложенных денег и т. д., а цену продажи определяет спрос/предложение. И если спрос ниже предложения, что мы сейчас и наблюдаем, то цены будут падать.
Додано: Чет 09 лют, 2023 11:32
Возвращаясь к Ван Гогу: во время Второй Мировой евреи продавали полотна великих художников, реальной стоимостью в сотни тысяч/миллионы долларов, которые они умудрились вывезти из Германии, за несколько тысяч долларов - чтобы хватило на визу и билет в США. Никто их не заставлял так дешево продавать картины - просто такой "рынок" тогда сложился. И в ленинграде тоже был свой "рынок".
Реус, никакого рынка во время войны не существует. Встретимся после войны. Я больше эту тему обсуждать не собираюсь.
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