Додано: Чет 09 лют, 2023 11:21

airmax78 написав: Во время войны ни роста ни падения рынка не происходит. Рынка нет и пока не закончится война - рынок не появится. Те, кто сейчас выходят с продажей на, как они думают, «рынок» - на самом деле выходят на большую дорогу на которой орудуют мародеры. Все, поговорим после войны. Во время войны ни роста ни падения рынка не происходит. Рынка нет и пока не закончится война - рынок не появится. Те, кто сейчас выходят с продажей на, как они думают, «рынок» - на самом деле выходят на большую дорогу на которой орудуют мародеры. Все, поговорим после войны.

Если Вы ничего не продаете и не покупаете, то это не значит, что рынка нет. Количество сделок, по сравнению с довоенным периодом, значительно снизилось, но они присутствуют, значит, рынок есть. Мародерство, это когда вас вынуждают продать за ту цену, за которую вы не хотите продавать. Продажи -40% идут по обоюдному согласию, значит это рыночная цена сделки. Вас никто не заставляет сейчас продавать, а если вы захотите продать после войны, то вам предложат еще меньшую сумму, чем сейчас и никто не будет заставлять продавать, все гораздо проще, пойдут и купят другую квиточку, собственник которой будет согласен с предложенной ему суммой. Вот после войны и увидим, кто из нас был прав. Вы просто делаете вид, что не понимаете, или действительно не понимаете, что на вторичке не имеет значение "себестоимость" количество вложенных денег и т. д., а цену продажи определяет спрос/предложение. И если спрос ниже предложения, что мы сейчас и наблюдаем, то цены будут падать.