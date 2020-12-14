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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10700107011070210703>
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 10:44

  Frant написав:Ти зрозумів/ла, чому новобудна нерухомість навколо Києва, в Прикиївських Єпенях - абсолютно неприваблива для інвештицій?
выше я привел пример, что происходит с инвестициями в киевские хрущи. А кто купил этот Таун за 50-60
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... QN5oF.html
Сейчас продает за 100куе.

чтобы сделать с этих примеров какие то выводы, нужны мозги. А у кого то с этим проблемы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 09 лют, 2023 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 10:50

  vitaliian написав:Frant твои прогнозы сбылись двушка 700м от метро по 660
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... QMSIS.html

Не покидает смутное чувство что с этой прелестью что то не так.
Во первых изнутри типа новые пластиковые окна и с решётками, а на фото дома с подъездом их нет, одни деревянные, но то может крайний подъезд в кадр ее попал.
Во вторых я когда то при Черненко ещё ходил в кружок по обращению с деревом в цоколь такой же хрущёвки, так вот при просмотре некоторых фотографий возникло ощущение что тут тоже какое то такое же грамотно отжатое хозпомещение от жэка или райисполкома с наскоро сварганеным косметическим типа ремонтом, стены вроде такие же как и в квартире сверху - а назначение объекта было недавно ну совсем другим, ну амбулатория там, приёмная какая, пункт диспетчерский, короче не квартира.
Надо звонить и смотреть короче.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 10:51

  барабашов написав:Надо звонить и смотреть короче
звоните быстрее, а то франт перехватит.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 10:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Вы сейчас даже более назойливы и категоричны чем был Зрадио, когда топил о "неизбежном 40% падении с уровня марта 2020 года". Он точно также четко видел неотвратимое будущее, которое не видят только невежды ничего не понимающие в экономической теории и процессах.

Я никому ничего не навязываю. Я делюсь своими мыслями, может кому-то будет интересно и он примет правильное решение, а не будет терять деньги, как вы. Не нужно быть пророком, чтобы увидеть, что сейчас реально происходит на рынке и с учетом всего негатива, предположить, что будет дальше. Я себя не считаю истиной в последней инстанции, и если будет рост во время полномасштабной войны, то я признаю, что был не прав и что Макс гениальный человек, который лучше всех разбирается в РН Киева.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 10:55

  барабашов написав:
  vitaliian написав:Frant твои прогнозы сбылись двушка 700м от метро по 660
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kvartir ... QMSIS.html

Не покидает смутное чувство что с этой прелестью что то не так.
Во первых изнутри типа новые пластиковые окна и с решётками, а на фото дома с подъездом их нет, одни деревянные, но то может крайний подъезд в кадр ее попал.
Во вторых я когда то при Черненко ещё ходил в кружок по обращению с деревом в цоколь такой же хрущёвки, так вот при просмотре некоторых фотографий возникло ощущение что тут тоже какое то такое же грамотно отжатое хозпомещение от жэка или райисполкома с наскоро сварганеным косметическим типа ремонтом, стены вроде такие же как и в квартире сверху - а назначение объекта было недавно ну совсем другим, ну амбулатория там, приёмная какая, пункт диспетчерский, короче не квартира.
Надо звонить и смотреть короче.

Мне санузел понравился. Ничего лишнего.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 10:57

  Frant написав:Мене до війни цікавило лише ліквідне житло біля метро.
А не дешеві конурки для безгрошових донів
хрущик возле метро... твой идеал, не надо ля-ля что твой идеал тетрис или яг, все сходится, давай женись. Я для кого старался?
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:06

  reus написав:
  airmax78 написав:Вы сейчас даже более назойливы и категоричны чем был Зрадио, когда топил о "неизбежном 40% падении с уровня марта 2020 года". Он точно также четко видел неотвратимое будущее, которое не видят только невежды ничего не понимающие в экономической теории и процессах.

Я никому ничего не навязываю. Я делюсь своими мыслями, может кому-то будет интересно и он примет правильное решение, а не будет терять деньги, как вы. Не нужно быть пророком, чтобы увидеть, что сейчас реально происходит на рынке и с учетом всего негатива, предположить, что будет дальше. Я себя не считаю истиной в последней инстанции, и если будет рост во время полномасштабной войны, то я признаю, что был не прав и что Макс гениальный человек, который лучше всех разбирается в РН Киева.

Во время войны ни роста ни падения рынка не происходит. Рынка нет и пока не закончится война - рынок не появится. Те, кто сейчас выходят с продажей на, как они думают, «рынок» - на самом деле выходят на большую дорогу на которой орудуют мародеры. Все, поговорим после войны.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:09

  airmax78 написав:Рынка нет и пока не закончится война - рынок не появится. Те, кто сейчас выходят с продажей на, как они думают, «рынок» - на самом деле выходят на большую дорогу на которой орудуют мародеры.
тогда в других городах мародёры ещё доплачивают продавцу
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/odno ... QWn39.html

В Киеве ситуация специфическая, рынок сместился в сегмент новостроев, а хрущи обвалились ниже Кропивницкого, где новостроев нет.

Объясняется кстати очень просто. 1. Рухнул самый большой рынок аренды.

В Кропивницком никому и в голову не пришло б покупать квартиры для сдачи в аренду - рынок маленький, простои по полгода. Период окупаемости ~100 лет. Долларовый депозит выгоднее. 2. То же и про инвестиции.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 09 лют, 2023 11:30, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Во время войны ни роста ни падения рынка не происходит. Рынка нет и пока не закончится война - рынок не появится. Те, кто сейчас выходят с продажей на, как они думают, «рынок» - на самом деле выходят на большую дорогу на которой орудуют мародеры. Все, поговорим после войны.

Если Вы ничего не продаете и не покупаете, то это не значит, что рынка нет. Количество сделок, по сравнению с довоенным периодом, значительно снизилось, но они присутствуют, значит, рынок есть. Мародерство, это когда вас вынуждают продать за ту цену, за которую вы не хотите продавать. Продажи -40% идут по обоюдному согласию, значит это рыночная цена сделки. Вас никто не заставляет сейчас продавать, а если вы захотите продать после войны, то вам предложат еще меньшую сумму, чем сейчас и никто не будет заставлять продавать, все гораздо проще, пойдут и купят другую квиточку, собственник которой будет согласен с предложенной ему суммой. Вот после войны и увидим, кто из нас был прав. Вы просто делаете вид, что не понимаете, или действительно не понимаете, что на вторичке не имеет значение "себестоимость" количество вложенных денег и т. д., а цену продажи определяет спрос/предложение. И если спрос ниже предложения, что мы сейчас и наблюдаем, то цены будут падать.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:32

  reus написав:
  airmax78 написав:Во время войны ни роста ни падения рынка не происходит. Рынка нет и пока не закончится война - рынок не появится. Те, кто сейчас выходят с продажей на, как они думают, «рынок» - на самом деле выходят на большую дорогу на которой орудуют мародеры. Все, поговорим после войны.

Если Вы ничего не продаете и не покупаете, то это не значит, что рынка нет. Количество сделок, по сравнению с довоенным периодом, значительно снизилось, но они присутствуют, значит, рынок есть. Мародерство, это когда вас вынуждают продать за ту цену, которую вы не хотите продавать. Продажи -40% идут по обоюдному согласию. Вас никто не заставляет сейчас продавать, а если вы захотите продать после войны, то вам предложат еще меньшую сумму, чем сейчас и никто не будет заставлять продавать, все гораздо проще, пойдут и купят другую квиточку, собственник которой будет согласен с предложенной ему суммой. Вот после войны и увидим, кто из нас был прав. Вы просто делаете вид, что не понимаете, или действительно не понимаете, что на вторичке не имеет значение "себестоимость" количество вложенных денег и т. д., а цену продажи определяет спрос/предложение. И если спрос ниже предложения, что мы сейчас и наблюдаем, то цены будут падать.

Возвращаясь к Ван Гогу: во время Второй Мировой евреи продавали полотна великих художников, которые они умудрились вывезти из Германии, реальной стоимостью в сотни тысяч/миллионы долларов, за несколько тысяч долларов - чтобы хватило на визу и билет в США. Никто их не заставлял так дешево продавать картины - просто такой "рынок" тогда сложился. И в ленинграде тогда тоже был свой "рынок".
Реус, никакого рынка во время войны не существует. Встретимся после войны. Я больше эту тему обсуждать не собираюсь.
PS Перечитайте "Ночь в Лиссабоне".
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