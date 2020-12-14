Додано: Чет 09 лют, 2023 12:08

airmax78 написав: Возвращаясь к Ван Гогу: во время Второй Мировой евреи продавали полотна великих художников, реальной стоимостью в сотни тысяч/миллионы долларов, которые они умудрились вывезти из Германии, за несколько тысяч долларов - чтобы хватило на визу и билет в США. Никто их не заставлял так дешево продавать картины - просто такой "рынок" тогда сложился. И в ленинграде тоже был свой "рынок".

Реус, никакого рынка во время войны не существует. Встретимся после войны. Я больше эту тему обсуждать не собираюсь. Возвращаясь к Ван Гогу: во время Второй Мировой евреи продавали полотна великих художников, реальной стоимостью в сотни тысяч/миллионы долларов, которые они умудрились вывезти из Германии, за несколько тысяч долларов - чтобы хватило на визу и билет в США. Никто их не заставлял так дешево продавать картины - просто такой "рынок" тогда сложился. И в ленинграде тоже был свой "рынок".Реус, никакого рынка во время войны не существует. Встретимся после войны. Я больше эту тему обсуждать не собираюсь.

Посмотрите статистику продаж в Киеве за 2022 год. Могу ошибаться, но на вторичке объем продаж 30% от довоенного, а на первичке совсем беда, рынок просел в 10-15 раз. Поэтому рынок есть, просто значительно уменьшилось количество сделок. К концу войны цены еще больше просядут, и отложенный спрос не перекроет отложенную продажу, поэтому будет еще некоторое время падение даже после окончания войны. Потом будет рост в любом случае, т. к. база будет оч. низкая. А вот каким будет рост и когда начнется, я не берусь прогнозировать, т. к. много факторов может повлиять, о которых мы не знаем.Когда Вы утверждаете, что во время войны ранка не существует, и в тоже время вы приводите примеры сделок по обоюдному согласию, то просто вы противоречите самому себе. Просто рынок бывает разный о по объему и по восприятию с точки зрения морально этических норм. Если сделка происходит по обоюдному желанию, то это и есть рынок! И если евреи продавали полотна, то значит им было выгодно продавать, в тот момент и за такие деньги. Рыночная стоимость услуги или товара может в цене отличатся в разы, в сотни раз в зависимости от спроса/предложения. Не может существовать фиксированной, или справедливой цены, на рыке, т. к. тогда это не рынок, а плановая экономика.Да, и еще хочу добавить одно, что если рынок падает и вам это не нравится, то это не значит, что рынка нет! Просто есть периоды, когда выгодно покупать, а есть периоды, когда выгодно продавать. Зарабатывает тот, кто улавливает эти периоды.