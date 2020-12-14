вы что уходите с ветки?! Давайте хоть ремонты обсуждать...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 лют, 2023 11:40
Додано: Чет 09 лют, 2023 11:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Называть рынком единичные сделки - нелепо.
Пусть пишут, что хотят.
Я продал дачу по рыночной цене, квартиру осенью по рыночной цене, сейчас 3 квартиры смотрят по рыночной цене (-20%)
И до войны сюда тащили разный панельный хлам и ныли, все падає.
Однозначно, сейчас долго выбирают - есть из чего.
Сейчас рынок более требователен. Старый, вонючий хлам с соседями алкашами уже не нужен.
Так наверное и должно быть: старое, полученное на шару от бабушек - будет стоить 5-10 тысяч. Что-то стоящее - дороже.
После войны посмотрим.
Востаннє редагувалось beee в Чет 09 лют, 2023 11:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 09 лют, 2023 11:55
Це казки вєнского лєса з тої ж опери що в мене трьохлітровий бензиновий туарег споживає 8 літрів бензину - або ж людина обманула термодинаміку - в мене двоповерхова дача 150 метрів -6000 гривень (панорамні вікна і стеля 3-30)
Додано: Чет 09 лют, 2023 12:03
cherchiltank
Он писал что в цоколе примерно 13-14град
Считает ли метраж цоколя в общий - не помню
Возможно в период замера потребления именно во Львове морозов не было, было бы стабильно минус 10-15 - тогда бы расход газа записать.
И некоторые решения помогают экономить газ - как то тёплые полы, хорошее утепление минватой, две пары спортивок с начёсом в постель и т.д.
Додано: Чет 09 лют, 2023 12:08
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Посмотрите статистику продаж в Киеве за 2022 год. Могу ошибаться, но на вторичке объем продаж 30% от довоенного, а на первичке совсем беда, рынок просел в 10-15 раз. Поэтому рынок есть, просто значительно уменьшилось количество сделок. К концу войны цены еще больше просядут, и отложенный спрос не перекроет отложенную продажу, поэтому будет еще некоторое время падение даже после окончания войны. Потом будет рост в любом случае, т. к. база будет оч. низкая. А вот каким будет рост и когда начнется, я не берусь прогнозировать, т. к. много факторов может повлиять, о которых мы не знаем.
Когда Вы утверждаете, что во время войны ранка не существует, и в тоже время вы приводите примеры сделок по обоюдному согласию, то просто вы противоречите самому себе. Просто рынок бывает разный о по объему и по восприятию с точки зрения морально этических норм. Если сделка происходит по обоюдному желанию, то это и есть рынок! И если евреи продавали полотна, то значит им было выгодно продавать, в тот момент и за такие деньги. Рыночная стоимость услуги или товара может в цене отличатся в разы, в сотни раз в зависимости от спроса/предложения. Не может существовать фиксированной, или справедливой цены, на рыке, т. к. тогда это не рынок, а плановая экономика.
Да, и еще хочу добавить одно, что если рынок падает и вам это не нравится, то это не значит, что рынка нет! Просто есть периоды, когда выгодно покупать, а есть периоды, когда выгодно продавать. Зарабатывает тот, кто улавливает эти периоды.
Востаннє редагувалось reus в Чет 09 лют, 2023 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 лют, 2023 12:23
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вы тут фейки не разгоняйте!
63,3 тысяч сделок, это не еденичные сделки!
Ринок нерухомості впав майже втричі за три квартали 2022 року
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