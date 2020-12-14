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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10700107011070210703
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:40

  airmax78 написав:Я больше эту тему обсуждать не собираюсь.
вы что уходите с ветки?! Давайте хоть ремонты обсуждать...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Называть рынком единичные сделки - нелепо.
Пусть пишут, что хотят.
Я продал дачу по рыночной цене, квартиру осенью по рыночной цене, сейчас 3 квартиры смотрят по рыночной цене (-20%)
И до войны сюда тащили разный панельный хлам и ныли, все падає.

Однозначно, сейчас долго выбирают - есть из чего.
Сейчас рынок более требователен. Старый, вонючий хлам с соседями алкашами уже не нужен.

Так наверное и должно быть: старое, полученное на шару от бабушек - будет стоить 5-10 тысяч. Что-то стоящее - дороже.

После войны посмотрим.
Востаннє редагувалось beee в Чет 09 лют, 2023 11:59, всього редагувалось 2 разів.
beee
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:55

  Serg-ik написав:
  Bolt написав: мене в особняку(170 кв м) за грудень за газ на опалення 2500+300 постачання (нехай з того - 100грн газ на приготування їжі). Ось і рахуйте.

Аж интересно стало
Сколько кубометров газа ушло на отопление 170 метров, чтобы заплатит всего 2500 грн? И Какая температура при этом в доме?

Це казки вєнского лєса з тої ж опери що в мене трьохлітровий бензиновий туарег споживає 8 літрів бензину - або ж людина обманула термодинаміку - в мене двоповерхова дача 150 метрів -6000 гривень (панорамні вікна і стеля 3-30)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 12:03

cherchiltank
Он писал что в цоколе примерно 13-14град
Считает ли метраж цоколя в общий - не помню
Возможно в период замера потребления именно во Львове морозов не было, было бы стабильно минус 10-15 - тогда бы расход газа записать.
И некоторые решения помогают экономить газ - как то тёплые полы, хорошее утепление минватой, две пары спортивок с начёсом в постель и т.д.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 12:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Возвращаясь к Ван Гогу: во время Второй Мировой евреи продавали полотна великих художников, реальной стоимостью в сотни тысяч/миллионы долларов, которые они умудрились вывезти из Германии, за несколько тысяч долларов - чтобы хватило на визу и билет в США. Никто их не заставлял так дешево продавать картины - просто такой "рынок" тогда сложился. И в ленинграде тоже был свой "рынок".
Реус, никакого рынка во время войны не существует. Встретимся после войны. Я больше эту тему обсуждать не собираюсь.

Посмотрите статистику продаж в Киеве за 2022 год. Могу ошибаться, но на вторичке объем продаж 30% от довоенного, а на первичке совсем беда, рынок просел в 10-15 раз. Поэтому рынок есть, просто значительно уменьшилось количество сделок. К концу войны цены еще больше просядут, и отложенный спрос не перекроет отложенную продажу, поэтому будет еще некоторое время падение даже после окончания войны. Потом будет рост в любом случае, т. к. база будет оч. низкая. А вот каким будет рост и когда начнется, я не берусь прогнозировать, т. к. много факторов может повлиять, о которых мы не знаем.
Когда Вы утверждаете, что во время войны ранка не существует, и в тоже время вы приводите примеры сделок по обоюдному согласию, то просто вы противоречите самому себе. Просто рынок бывает разный о по объему и по восприятию с точки зрения морально этических норм. Если сделка происходит по обоюдному желанию, то это и есть рынок! И если евреи продавали полотна, то значит им было выгодно продавать, в тот момент и за такие деньги. Рыночная стоимость услуги или товара может в цене отличатся в разы, в сотни раз в зависимости от спроса/предложения. Не может существовать фиксированной, или справедливой цены, на рыке, т. к. тогда это не рынок, а плановая экономика.
Да, и еще хочу добавить одно, что если рынок падает и вам это не нравится, то это не значит, что рынка нет! Просто есть периоды, когда выгодно покупать, а есть периоды, когда выгодно продавать. Зарабатывает тот, кто улавливает эти периоды.
Востаннє редагувалось reus в Чет 09 лют, 2023 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 12:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Называть рынком единичные сделки - нелепо

Вы тут фейки не разгоняйте!
Купівлі квартир та житлових будинків у 2022 впали у 3,5 раза: з 218,3 тисячі до 63,3 тисячі угод

https://24tv.ua/economy/prodazhi-neruho ... i_n2230695
63,3 тысяч сделок, это не еденичные сделки!
Ринок нерухомості впав майже втричі за три квартали 2022 року
За 9 місяців 2022 року нотаріуси посвідчили у 2,7 рази менше договорів з купівлі-продажу нерухомості, порівняно з аналогічним періодом 2021 року – кількість угод знизилась з 598 тисяч до 224 тисяч.

https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/4/695692/
reus
 
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