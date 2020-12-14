Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Возвращаясь к Ван Гогу: во время Второй Мировой евреи продавали полотна великих художников, реальной стоимостью в сотни тысяч/миллионы долларов, которые они умудрились вывезти из Германии, за несколько тысяч долларов - чтобы хватило на визу и билет в США. Никто их не заставлял так дешево продавать картины - просто такой "рынок" тогда сложился. И в ленинграде тоже был свой "рынок". Реус, никакого рынка во время войны не существует. Встретимся после войны. Я больше эту тему обсуждать не собираюсь.
Посмотрите статистику продаж в Киеве за 2022 год. Могу ошибаться, но на вторичке объем продаж 30% от довоенного, а на первичке совсем беда, рынок просел в 10-15 раз. Поэтому рынок есть, просто значительно уменьшилось количество сделок. К концу войны цены еще больше просядут, и отложенный спрос не перекроет отложенную продажу, поэтому будет еще некоторое время падение даже после окончания войны. Потом будет рост в любом случае, т. к. база будет оч. низкая. А вот каким будет рост и когда начнется, я не берусь прогнозировать, т. к. много факторов может повлиять, о которых мы не знаем. Когда Вы утверждаете, что во время войны ранка не существует, и в тоже время вы приводите примеры сделок по обоюдному согласию, то просто вы противоречите самому себе. Просто рынок бывает разный о по объему и по восприятию с точки зрения морально этических норм. Если сделка происходит по обоюдному желанию, то это и есть рынок! И если евреи продавали полотна, то значит им было выгодно продавать, в тот момент и за такие деньги. Рыночная стоимость услуги или товара может в цене отличатся в разы, в сотни раз в зависимости от спроса/предложения. Не может существовать фиксированной, или справедливой цены, на рыке, т. к. тогда это не рынок, а плановая экономика. Да, и еще хочу добавить одно, что если рынок падает и вам это не нравится, то это не значит, что рынка нет! Просто есть периоды, когда выгодно покупать, а есть периоды, когда выгодно продавать. Зарабатывает тот, кто улавливает эти периоды.
Востаннє редагувалось reus в Чет 09 лют, 2023 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Вы ж со всеми девелоперами Киева общались и не знаете, что:
"Украина остается едва ли не единственной страной в Европе, где никто централизованно не собирает и не обнародует данные о количестве сделок на приобретение жилья в новостройках"
Я не пойму, что вы голову морочите. Хорошо, перефразируем: рынок Упал в разы, т.е. мёртв
beee написав:Не истерите восклицаниями)
Вы ж со всеми девелоперами Киева общались и не знаете, что:
"Украина остается едва ли не единственной страной в Европе, где никто централизованно не собирает и не обнародует данные о количестве сделок на приобретение жилья в новостройках"
Я не пойму, что вы голову морочите. Хорошо, перефразируем: рынок Упал в разы, т.е. мёртв
Ок. Статистика фейковая, будем ориентироватся на ваши субъективные ощущения, что сделки еденичные По вашей логике, когда 30% от того, что было, то рынок мертв. Ок. Тогда если в будущем мы увидим рост, и рынок 2021 года будет всего 30% от показателей какого-то года в будущем, то тогда по вашей логике рынок 2021 года был мертвым. Но все об этом узнают чуть пАпиЗже
Востаннє редагувалось reus в Чет 09 лют, 2023 13:28, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Вы сейчас даже более назойливы и категоричны чем был Зрадио, когда топил о "неизбежном 40% падении с уровня марта 2020 года". Он точно также четко видел неотвратимое будущее, которое не видят только невежды ничего не понимающие в экономической теории и процессах.
Я никому ничего не навязываю. Я делюсь своими мыслями, может кому-то будет интересно и он примет правильное решение, а не будет терять деньги, как вы. Не нужно быть пророком, чтобы увидеть, что сейчас реально происходит на рынке и с учетом всего негатива, предположить, что будет дальше. Я себя не считаю истиной в последней инстанции, и если будет рост во время полномасштабной войны, то я признаю, что был не прав и что Макс гениальный человек, который лучше всех разбирается в РН Киева.
airmax78 написав:Вы сейчас даже более назойливы и категоричны чем был Зрадио, когда топил о "неизбежном 40% падении с уровня марта 2020 года". Он точно также четко видел неотвратимое будущее, которое не видят только невежды ничего не понимающие в экономической теории и процессах.
Я никому ничего не навязываю. Я делюсь своими мыслями, может кому-то будет интересно и он примет правильное решение, а не будет терять деньги, как вы. Не нужно быть пророком, чтобы увидеть, что сейчас реально происходит на рынке и с учетом всего негатива, предположить, что будет дальше. Я себя не считаю истиной в последней инстанции, и если будет рост во время полномасштабной войны, то я признаю, что был не прав и что Макс гениальный человек, который лучше всех разбирается в РН Киева.
airmax78 написав:Вы сейчас даже более назойливы и категоричны чем был Зрадио, когда топил о "неизбежном 40% падении с уровня марта 2020 года". Он точно также четко видел неотвратимое будущее, которое не видят только невежды ничего не понимающие в экономической теории и процессах. Я никому ничего не навязываю. Я делюсь своими мыслями, может кому-то будет интересно и он примет правильное решение, а не будет терять деньги, как вы. Не нужно быть пророком, чтобы увидеть, что сейчас реально происходит на рынке и с учетом всего негатива, предположить, что будет дальше. Я себя не считаю истиной в последней инстанции, и если будет рост во время полномасштабной войны, то я признаю, что был не прав и что Макс гениальный человек, который лучше всех разбирается в РН Киева.
airmax78 написав:....во время Второй Мировой евреи продавали полотна великих художников, которые они умудрились вывезти из Германии, реальной стоимостью в сотни тысяч/миллионы долларов, за несколько тысяч долларов - чтобы хватило на визу и билет в США. Никто их не заставлял так дешево продавать картины - просто такой "рынок" тогда сложился. И в ленинграде тогда тоже был свой "рынок". ....
Вы себя успокаиваете тем, что сейчас именно такая ситуация. На самом деле - нет, не такая, нет сейчас такого, что "продать чтобы выжить", никто не меняет булку хлеба на колье. Если отбросить эмоции, чисто технически сейчас происходит обычный финансовый кризис, превосходящий по масштабам 1998/2008 годы. Только его сейчас растянули во времени, а не быстрый обвал как в предыдущие разы. И вдобавок ситуация усугубляется демографической катастрофой в Украине. Поэтому последствия будут покруче
airmax78 написав:....во время Второй Мировой евреи продавали полотна великих художников, которые они умудрились вывезти из Германии, реальной стоимостью в сотни тысяч/миллионы долларов, за несколько тысяч долларов - чтобы хватило на визу и билет в США. Никто их не заставлял так дешево продавать картины - просто такой "рынок" тогда сложился. И в ленинграде тогда тоже был свой "рынок". ....
Вы себя успокаиваете тем, что сейчас именно такая ситуация. На самом деле - нет, не такая, нет сейчас такого, что "продать чтобы выжить", никто не меняет булку хлеба на колье. Если отбросить эмоции, чисто технически сейчас происходит обычный финансовый кризис, превосходящий по масштабам 1998/2008 годы. Только его сейчас растянули во времени, а не быстрый обвал как в предыдущие разы. И вдобавок ситуация усугубляется демографической катастрофой в Украине. Поэтому последствия будут покруче
Нас финансирует Запад, поэтому нет такой сильной девальвации, как могла бы быть, и соответственно падение медленное. Рынок в условиях войны, это рынок в условиях форс-мажора, но все равно это рынок. Так же, как 2008, 2015 г.г. цены падали в условиях форс-мажора, но рынок был и это не значит, что он мертв.
Востаннє редагувалось reus в Чет 09 лют, 2023 14:19, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian Я не специалист по макроэкономики. Поэтому попробую объяснить как простой пересичный. Запад покрывает частично дефицит бюджета. Если бы не покрывал, то власти вынуждены были печатать гривну, для покрытия дефицита и соответственно нас ждала существенная девальвация. Многие из нас зарабатывают в грн. в т. ч. и я. В долларах мой заработок был бы ниже, чем сейчас, поэтому финансовое благополучие каждого зависит в т. ч. и от этого. Так понятно?