Додано: Чет 09 лют, 2023 14:40

reus написав: Многие из нас зарабатывают в грн. в т. ч. и я. В долларах мой заработок был бы ниже, чем сейчас, Многие из нас зарабатывают в грн. в т. ч. и я. В долларах мой заработок был бы ниже, чем сейчас,

вы достойно зарабатываете если с зарплаты покупаете недвижимость. На свою первую квартиру я копил 6 лет, и больше половины этого периода, моя з/п была 2+ куе. Остальные объекты куплены не с зарплат.Чем то это напоминает совок, когда в магазинах ничего нет, а у значительного количества населения всё есть. Мне это говорили американцы которые учили нас английскому. Что мы не такие бедные, какими сами себя оцениваем. большинство учеников жили в своих квартирах, у многих родителей были авто, дачи, магнитофоны, видики и другие "предметы роскоши" 80хформула, что когда в экономике проблемы, "все должно подешеветь" в 2022 году не работает. Топливо, еда, медикаменты, услуги новой почты, моб.связи ушли вверх. По некоторым позициям ценник х2 то есть переплюнул девальвацию. В магазины надеюсь ходите ?Риски, как правило,, а не снижают их. Военные риски выросли для всех, почему что то должно подешеветь непонятно. Или на общем фоне пздца подешевеют только квартиры?В то же время кое какое снижение цен есть, я не отрицаю, по каким то объектам это паник сейл, другие на момент 24.02 были неадекватно переоценены (как тот хрущ который понравился Барабашову).Старый фонд должен стоить в 5-10 раз дешевле новостроя, потому что за 50-60 лет там накопилось проблем, которые никто решать не собирается.Ранее говорил, у меня есть кейс как за год подорожали тауны в Ирпене в хороших локациях, которые я не успел купить когда они ещё стоили 50-60куе. Сейчас за эту цену предлагаются тауны на отшибах, где нет ни парков, ни супермаркетов, ни дорог. Перестали строить и цена вверх. А все что с э.отоплением подешевело, потому что для жизни оно стало не пригодно.Посмотрите где подешевели квартиры кроме Киева, в каких обл.центрах. или Киев какая то отдельная планета? Сдулось то что было переоценено.