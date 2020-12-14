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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 лют, 2023 14:40
reus написав:
Многие из нас зарабатывают в грн. в т. ч. и я. В долларах мой заработок был бы ниже, чем сейчас,
вы достойно зарабатываете если с зарплаты покупаете недвижимость. На свою первую квартиру я копил 6 лет, и больше половины этого периода, моя з/п была 2+ куе. Остальные объекты куплены не с зарплат.
Чем то это напоминает совок, когда в магазинах ничего нет, а у значительного количества населения всё есть. Мне это говорили американцы которые учили нас английскому. Что мы не такие бедные, какими сами себя оцениваем. большинство учеников жили в своих квартирах, у многих родителей были авто, дачи, магнитофоны, видики и другие "предметы роскоши" 80х
формула, что когда в экономике проблемы, "все должно подешеветь" в 2022 году не работает. Топливо, еда, медикаменты, услуги новой почты, моб.связи ушли вверх. По некоторым позициям ценник х2 то есть переплюнул девальвацию. В магазины надеюсь ходите ?
Риски, как правило, повышают цены
, а не снижают их. Военные риски выросли для всех, почему что то должно подешеветь непонятно. Или на общем фоне пздца подешевеют только квартиры?
В то же время кое какое снижение цен есть, я не отрицаю, по каким то объектам это паник сейл, другие на момент 24.02 были неадекватно переоценены (как тот хрущ который понравился Барабашовуviewtopic.php?p=5539859#p5539859
).
Старый фонд должен стоить в 5-10 раз дешевле новостроя, потому что за 50-60 лет там накопилось проблем, которые никто решать не собирается.
Ранее говорил, у меня есть кейс как за год подорожали тауны в Ирпене в хороших локациях, которые я не успел купить когда они ещё стоили 50-60куе. Сейчас за эту цену предлагаются тауны на отшибах, где нет ни парков, ни супермаркетов, ни дорог. Перестали строить и цена вверх. А все что с э.отоплением подешевело, потому что для жизни оно стало не пригодно.
Посмотрите где подешевели квартиры кроме Киева, в каких обл.центрах. или Киев какая то отдельная планета? Сдулось то что было переоценено.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 09 лют, 2023 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 15:07
vitaliian написав: reus написав:
Многие из нас зарабатывают в грн. в т. ч. и я. В долларах мой заработок был бы ниже, чем сейчас,
вы достойно зарабатываете если с зарплаты покупаете недвижимость. На свою первую квартиру я копил 6 лет, и больше половины этого периода, моя з/п была 2+ куе. Остальные объекты куплены не с зарплат.
Чем то это напоминает совок, когда в магазинах ничего нет, а у значительного количества населения всё есть. Мне это говорили американцы которые учили нас английскому. Что мы не такие бедные, какими сами себя оцениваем. большинство учеников жили в своих квартирах, у многих родителей были авто, дачи и другие "предметы роскоши".
формула, что когда в экономике проблемы, "все должно подешеветь" в 2022 году не работает. Топливо, еда, медикаменты, услуги новой почты, моб.связи ушли вверх. По некоторым позициям ценник х2 то есть переплюнул девальвацию. В магазины надеюсь ходите ?
Риски, как правило, повышают цены
, а не снижают их. Военные риски выросли для всех, почему что то должно подешеветь непонятно. Или на общем фоне пздца подешевеют только квартиры?
У меня нет зарплаты, я предприниматель и у меня, как и у многих сейчас не самые лучшие времена. За 2022 год, если считать в долларах, то я заработал всего 30% от того, что я зарабатывал в 2021 году. Если считать первые месяцы 2023 года, то доходы снизились еще и приблизительно составляют 25% от 2021 г. И у меня не самая плохая ситуация. Это я к тому, что у довольно большой части игроков на РН Киева существенно упали доходы, что в. т. ч. вместе с безопасностью это играет существенную роль в формировании спроса, плюс снижение финансовых возможностей, что толкает рынок вниз.
Да, и я свою первую квартиру купил в 1995 году, когда учился на 5-м курсе Университета. Я не киевлянин, из бедной семьи, приехал на учебу в Киев с 70 рублями в кармане, никто мне не помогал, в своей жизни всего добивался сам. Я прошел долгий и нелегкий путь к успеху.
Я и не утверждаю, что во время кризиса все должно дешеветь, мы говорим о РН Киева, где наблюдаем тенденцию к снижению цен. Свою версию причин, я уже озвучивал.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 15:12
reus написав:
вместе с безопасностью это играет существенную роль в формировании спроса, плюс снижение финансовых возможностей, что толкает рынок вниз.
почему ситуация с безопасностью не толкает вниз другие рынки? Где электрокары по 5 копеек или топливо по 25 грн?
reus написав:
Я и не утверждаю, что во время кризиса все должно дешеветь, мы говорим о РН Киева
я о том же, киевский дешевей локальный. Нигде в обл.центрах дешевея нет. Потому что нигде нет столько квартир под аренду. Люди выходят из этого бизнеса, что давит на рынок. Ирпенские тауны массово под аренду не сдавались, поэтому стал возможен их дорожай. Экономические процессы для Киева и Бердичева идентичны.
reus написав:
Это я к тому, что у довольно большой части игроков на РН Киева существенно упали доходы
это существенно снизило арендные ставки, они чувствительны к сиеминутным доходам. Не может арендатор зарабатывать 10к а за аренду платить 12к, есть ещё другие расходы.
Ценники на бетон от зарплат не зависят, только от размеров матрасов и нетрудовых доходов типа яйца по 17 грн
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Додано: Чет 09 лют, 2023 15:25
інтер"єр не гармонізується з екстер"єром, ще й на вікнах грати, це що, кримінальний район?
#будедешевій
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 09 лют, 2023 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 15:26
vitaliian написав:
Риски, как правило, повышают цены
, а не снижают их. Военные риски выросли для всех, почему что то должно подешеветь непонятно. Или на общем фоне пздца подешевеют только квартиры?
Подешеветь должно то, что имело значительную добавочную стоимость, напузырено, аккумулировано, проинвестировано, и что потеряло актуальность при смене парадигм. Во время кризисов большинство пузырей сдуются, но с чего колбасе падать в цене? Сравнивать цены на одноразовое потребление и материальные капиталовложения не корректно.
Инвестиции часто не окупаются. Если ты стал инвестором, то не факт, что в актуальных ценах уже вернешь свое с учетом инфляции и потребительской способности. Покупатель киевской недвиги за 20 лет потерял на валютной инфляции, а на инфляции мировой экономики вообще на порядок.
Судя по графику с бомбера, в 2021 рынок стартанул, пытаясь наверстать упущенное хотя бы частично, но на данный момент, все возвращается в убыточную струю. Более того, цены в регионах где нет боевых действий сделали х2 относительно киевской недвиги, можно сказать, что влошенец в КРЖН потерял больше всех. Сейчас продав квартиру в Чернигове, можно купить аналогичную квартиру в Киеве. Раньше разрыв цен был четырех-пятикратным. Сегодня 1.5 раза за метр.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 15:27
vitaliian написав:
почему ситуация с безопасностью не толкает вниз другие рынки? Где электрокары по 5 копеек или топливо по 25 грн?
Мы говорим о вторичке. На первичке своя "свадьба", где предприниматели не будут работать себе в убыток, там есть понятие себестоимость, которую Макс все пытаться за уши затянуть на вторичку. Так вот на первичке, если не будет прибыли, то в лучшем случае стройки заморозят до лучших времен. В худшем - стройки ждет судьба днепровских башен на троещине. А вот на вторичке совсем другая ситуация. Никто не мешает продавцу продать за ценой ниже, чем он покупал и причин для такой сделки может быть много (эмиграция, запланированная продажа, которую нельзя отложить, срочная продажа и много других причин) Более того, есть много квартир, которые были куплены вначале нулевых и продажа по сегодняшним ценам для их собственников не будет психологическим ударом. Сейчас предложение СУЩЕСТВЕННО опережает спрос, поэтому пока вниз.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 15:35
reus написав: vitaliian написав:
почему ситуация с безопасностью не толкает вниз другие рынки? Где электрокары по 5 копеек или топливо по 25 грн?
Мы говорим о вторичке. На первичке своя "свадьба", где предприниматели не будут работать себе в убыток, там есть понятие себестоимость, которую Макс все пытаться за уши затянуть на вторичку. Так вот на первичке, если не будет прибыли, то в лучшем случае стройки заморозят до лучших времен. В худшем - стройки ждет судьба днепровских башен на троещине. А вот на вторичке совсем другая ситуация. Никто не мешает продавцу продать за ценой ниже, чем он покупал и причин для такой сделки может быть много (эмиграция, запланированная продажа, которую нельзя отложить, срочная продажа и много других причин) Более того, есть много квартир, которые были куплены вначале нулевых и продажа по сегодняшним ценам для их собственников не будет психологическим ударом. Сейчас предложение СУЩЕСТВЕННО опережает спрос, поэтому пока вниз.
Первичка - фсьо. Квартир в новых домах с законченным ремонтом - единицы. Их выгребут за считанные месяцы (если не недели) после окончания войны. Что дальше? Развивайте мысль.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 15:39
reus написав: vitaliian написав:
почему ситуация с безопасностью не толкает вниз другие рынки? Где электрокары по 5 копеек или топливо по 25 грн?
Мы говорим о вторичке. На первичке своя "свадьба", где предприниматели не будут работать себе в убыток, там есть понятие себестоимость, которую Макс все пытаться за уши затянуть на вторичку. Так вот на первичке, если не будет прибыли, то в лучшем случае стройки заморозят до лучших времен. В худшем - стройки ждет судьба днепровских башен на троещине. А вот на вторичке совсем другая ситуация. Никто не мешает продавцу продать за ценой ниже, чем он покупал и причин для такой сделки может быть много (эмиграция, запланированная продажа, которую нельзя отложить, срочная продажа и много других причин) Более того, есть много квартир, которые были куплены вначале нулевых и продажа по сегодняшним ценам для их собственников не будет психологическим ударом. Сейчас предложение СУЩЕСТВЕННО опережает спрос, поэтому пока вниз.
после войны англосаксы нам перестанут вливать в бюджет и НБУ снизит учётную ставку (чтобы ожила экономика). Есть риск что курс гривны взлетит, тогда ещё и новостройки начнут давить на вторичку (ведь у них в гривнах всё считается)
Востаннє редагувалось baraka
в Чет 09 лют, 2023 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 15:41
vitaliian написав:
это существенно снизило арендные ставки
, они чувствительны к сиеминутным доходам. Не может арендатор зарабатывать 10к а за аренду платить 12к, есть ещё другие расходы.
Ценники на бетон от зарплат не зависят, только от размеров матрасов и нетрудовых доходов типа яйца по 17 грн
Арендные ставки оказывают существенное влияние на цену продажи. Просто это происходит не молниеносно. Скажите, какой смысл покупать квартиру за дорого, если ее аренда низкая, как для себя, так и для сдачи в аренду. Рынок все скорректирует в конечном итоге либо аренда вырастит, либо снизятся цены на саму квартиру.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 15:42
Zebra написав: vitaliian написав:
Риски, как правило, повышают цены
, а не снижают их. Военные риски выросли для всех, почему что то должно подешеветь непонятно. Или на общем фоне пздца подешевеют только квартиры?
Подешеветь должно то, что имело значительную добавочную стоимость, напузырено, аккумулировано, проинвестировано, и что потеряло актуальность при смене парадигм. Во время кризисов большинство пузырей сдуются, но с чего колбасе падать в цене? Сравнивать цены на одноразовое потребление и материальные капиталовложения не корректно.
Инвестиции часто не окупаются. Если ты стал инвестором, то не факт, что в актуальных ценах уже вернешь свое с учетом инфляции и потребительской способности. Покупатель киевской недвиги за 20 лет потерял
на валютной инфляции, а на инфляции мировой экономики вообще на порядок.
Судя по графику с бомбера, в 2021 рынок стартанул, пытаясь наверстать упущенное хотя бы частично, но на данный момент, все возвращается в убыточную струю. Более того, цены в регионах где нет боевых действий сделали х2 относительно киевской недвиги, можно сказать, что влошенец в КРЖН потерял больше всех. Сейчас продав квартиру в Чернигове, можно купить аналогичную квартиру в Киеве. Раньше разрыв цен был четырех-пятикратным. Сегодня 1.5 раза за метр.
Якщо ти інвестор, тобі пох на за скільки ти можеш продати "сьогодні".
Тебе цікавить кешфлоу і за скільки можеш продати "завтра".
Якщо ти спекулянт, то ти не бачиш горизонту.
Купив на котоловані за Х грошей, продав за скільки дадуть.
Скільки втратив покупець КРЖН що ввійшов у 2003?
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 09 лют, 2023 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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