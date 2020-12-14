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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10702107031070410705
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 15:45

  airmax78 написав:Первичка - фсьо. Квартир в новых домах с законченным ремонтом - единицы. Их выгребут за считанные месяцы (если не недели) после окончания войны. Что дальше? Развивайте мысль.

Ваша квиточка взлетит в цене, но не сейчас! Немного пАпИзЖе.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 15:47

$2 (ДВА ДОЛАРА США) за день буде дуже хорошою зепе.

  baraka написав:
  reus написав:
  vitaliian написав:почему ситуация с безопасностью не толкает вниз другие рынки? Где электрокары по 5 копеек или топливо по 25 грн?

Мы говорим о вторичке. На первичке своя "свадьба", где предприниматели не будут работать себе в убыток, там есть понятие себестоимость, которую Макс все пытаться за уши затянуть на вторичку. Так вот на первичке, если не будет прибыли, то в лучшем случае стройки заморозят до лучших времен. В худшем - стройки ждет судьба днепровских башен на троещине. А вот на вторичке совсем другая ситуация. Никто не мешает продавцу продать за ценой ниже, чем он покупал и причин для такой сделки может быть много (эмиграция, запланированная продажа, которую нельзя отложить, срочная продажа и много других причин) Более того, есть много квартир, которые были куплены вначале нулевых и продажа по сегодняшним ценам для их собственников не будет психологическим ударом. Сейчас предложение СУЩЕСТВЕННО опережает спрос, поэтому пока вниз.


после войны англосаксы нам перестанут вливать в бюджет и НБУ снизит учётную ставку (чтобы ожила экономика). Есть риск что курс гривны взлетит, тогда ещё и новостройки начнут давить на вторичку (ведь у них в гривнах всё считается)

продовжу мисль:
працювати будуть за миску супа,
$2 (ДВА ДОЛАРА США) за день буде дуже хорошою зепе.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 15:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  baraka написав:после войны англосаксы нам перестанут вливать в бюджет и НБУ снизит учётную ставку (чтобы ожила экономика). Есть риск что курс гривны взлетит, тогда ещё и новостройки начнут давить на вторичку (ведь у них в гривнах всё считается)

Я не хочу думать о плохом! Пока дискутирую об относительно хороших сценариях.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 15:50

  reus написав:
  baraka написав:после войны англосаксы нам перестанут вливать в бюджет и НБУ снизит учётную ставку (чтобы ожила экономика). Есть риск что курс гривны взлетит, тогда ещё и новостройки начнут давить на вторичку (ведь у них в гривнах всё считается)

Я не хочу думать о плохом! Пока дискутирую об относительно хороших сценариях.


+

да, да, не смотрите наверх


:)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 15:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:продовжу мисль:
працювати будуть за миску супа,
$2 (ДВА ДОЛАРА США) за день буде дуже хорошою зепе.

Розвивайте думку. Скільки буде коштувати квітка Макса?
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 15:52

  reus написав:
  baraka написав:после войны англосаксы нам перестанут вливать в бюджет и НБУ снизит учётную ставку (чтобы ожила экономика). Есть риск что курс гривны взлетит, тогда ещё и новостройки начнут давить на вторичку (ведь у них в гривнах всё считается)

Я не хочу думать о плохом! Пока дискутирую об относительно хороших сценариях.


у вас і зебри сценарій один:
після війни тут буде мєрзость запустєнія

в той же час на Землі населення прямує до 9 млрд. і ще більшої кількості паперових фантиків тіпа грошей
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 15:54

  reus написав:
  flyman написав:продовжу мисль:
працювати будуть за миску супа,
$2 (ДВА ДОЛАРА США) за день буде дуже хорошою зепе.

Розвивайте думку. Скільки буде коштувати квітка Макса?

може вам ще сказати точно на яку дату?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 15:56

  baraka написав:
  reus написав:
  vitaliian написав:почему ситуация с безопасностью не толкает вниз другие рынки? Где электрокары по 5 копеек или топливо по 25 грн?

Мы говорим о вторичке. На первичке своя "свадьба", где предприниматели не будут работать себе в убыток, там есть понятие себестоимость, которую Макс все пытаться за уши затянуть на вторичку. Так вот на первичке, если не будет прибыли, то в лучшем случае стройки заморозят до лучших времен. В худшем - стройки ждет судьба днепровских башен на троещине. А вот на вторичке совсем другая ситуация. Никто не мешает продавцу продать за ценой ниже, чем он покупал и причин для такой сделки может быть много (эмиграция, запланированная продажа, которую нельзя отложить, срочная продажа и много других причин) Более того, есть много квартир, которые были куплены вначале нулевых и продажа по сегодняшним ценам для их собственников не будет психологическим ударом. Сейчас предложение СУЩЕСТВЕННО опережает спрос, поэтому пока вниз.


после войны англосаксы нам перестанут вливать в бюджет и НБУ снизит учётную ставку (чтобы ожила экономика). Есть риск что курс гривны взлетит, тогда ещё и новостройки начнут давить на вторичку (ведь у них в гривнах всё считается)

Ага, закачать сюда охулиарды баксов на войну, чтобы потом все похерить не поддержав несчастными 400-500 ярдами. ЕВРО, большая часть из которых пойдет их же компаниям и поддержит их же экономику, послевоенное восстановление Украины. Даже одноклеточные кацапы так не поступили бы. А наши союзники, слава Богу, не одноклеточные кацапы.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 15:58

  flyman написав:
  baraka написав:после войны англосаксы нам перестанут вливать в бюджет и НБУ снизит учётную ставку (чтобы ожила экономика). Есть риск что курс гривны взлетит, тогда ещё и новостройки начнут давить на вторичку (ведь у них в гривнах всё считается)

продовжу мисль:
працювати будуть за миску супа,
$2 (ДВА ДОЛАРА США) за день буде дуже хорошою зепе.

Та да, большая часть экономики перейдет на натуральный обмен. Основной отраслью после выращивания пшона и производства пеньки будет плетение лаптей.
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