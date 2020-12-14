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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 лют, 2023 15:45
airmax78 написав:
Первичка - фсьо. Квартир в новых домах с законченным ремонтом - единицы. Их выгребут за считанные месяцы (если не недели) после окончания войны. Что дальше? Развивайте мысль
.
Ваша квиточка взлетит в цене, но не сейчас! Немного пАпИзЖе.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 15:47
baraka написав: reus написав: vitaliian написав:
почему ситуация с безопасностью не толкает вниз другие рынки? Где электрокары по 5 копеек или топливо по 25 грн?
Мы говорим о вторичке. На первичке своя "свадьба", где предприниматели не будут работать себе в убыток, там есть понятие себестоимость, которую Макс все пытаться за уши затянуть на вторичку. Так вот на первичке, если не будет прибыли, то в лучшем случае стройки заморозят до лучших времен. В худшем - стройки ждет судьба днепровских башен на троещине. А вот на вторичке совсем другая ситуация. Никто не мешает продавцу продать за ценой ниже, чем он покупал и причин для такой сделки может быть много (эмиграция, запланированная продажа, которую нельзя отложить, срочная продажа и много других причин) Более того, есть много квартир, которые были куплены вначале нулевых и продажа по сегодняшним ценам для их собственников не будет психологическим ударом. Сейчас предложение СУЩЕСТВЕННО опережает спрос, поэтому пока вниз.
после войны англосаксы нам перестанут вливать в бюджет и НБУ снизит учётную ставку (чтобы ожила экономика). Есть риск что курс гривны взлетит, тогда ещё и новостройки начнут давить на вторичку (ведь у них в гривнах всё считается)
продовжу мисль:
працювати будуть за миску супа,
$2 (ДВА ДОЛАРА США) за день буде дуже хорошою зепе.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 15:49
baraka написав:
после войны англосаксы нам перестанут вливать в бюджет и НБУ снизит учётную ставку (чтобы ожила экономика). Есть риск что курс гривны взлетит, тогда ещё и новостройки начнут давить на вторичку (ведь у них в гривнах всё считается)
Я не хочу думать о плохом! Пока дискутирую об относительно хороших сценариях.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 15:50
reus написав:
baraka написав:
после войны англосаксы нам перестанут вливать в бюджет и НБУ снизит учётную ставку (чтобы ожила экономика). Есть риск что курс гривны взлетит, тогда ещё и новостройки начнут давить на вторичку (ведь у них в гривнах всё считается)
Я не хочу думать о плохом! Пока дискутирую об относительно хороших сценариях.
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да, да, не смотрите наверх
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baraka
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Додано: Чет 09 лют, 2023 15:52
flyman написав:
продовжу мисль:
працювати будуть за миску супа,
$2 (ДВА ДОЛАРА США) за день буде дуже хорошою зепе.
Розвивайте думку. Скільки буде коштувати квітка Макса?
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Додано: Чет 09 лют, 2023 15:52
reus написав:
baraka написав:
после войны англосаксы нам перестанут вливать в бюджет и НБУ снизит учётную ставку (чтобы ожила экономика). Есть риск что курс гривны взлетит, тогда ещё и новостройки начнут давить на вторичку (ведь у них в гривнах всё считается)
Я не хочу думать о плохом! Пока дискутирую об относительно хороших сценариях.
у вас і зебри сценарій один:
після війни тут буде мєрзость запустєнія
в той же час на Землі населення прямує до 9 млрд. і ще більшої кількості паперових фантиків тіпа грошей
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Додано: Чет 09 лют, 2023 15:54
reus написав: flyman написав:
продовжу мисль:
працювати будуть за миску супа,
$2 (ДВА ДОЛАРА США) за день буде дуже хорошою зепе.
Розвивайте думку. Скільки буде коштувати квітка Макса?
може вам ще сказати точно на яку дату?
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Додано: Чет 09 лют, 2023 15:56
baraka написав: reus написав: vitaliian написав:
почему ситуация с безопасностью не толкает вниз другие рынки? Где электрокары по 5 копеек или топливо по 25 грн?
Мы говорим о вторичке. На первичке своя "свадьба", где предприниматели не будут работать себе в убыток, там есть понятие себестоимость, которую Макс все пытаться за уши затянуть на вторичку. Так вот на первичке, если не будет прибыли, то в лучшем случае стройки заморозят до лучших времен. В худшем - стройки ждет судьба днепровских башен на троещине. А вот на вторичке совсем другая ситуация. Никто не мешает продавцу продать за ценой ниже, чем он покупал и причин для такой сделки может быть много (эмиграция, запланированная продажа, которую нельзя отложить, срочная продажа и много других причин) Более того, есть много квартир, которые были куплены вначале нулевых и продажа по сегодняшним ценам для их собственников не будет психологическим ударом. Сейчас предложение СУЩЕСТВЕННО опережает спрос, поэтому пока вниз.
после войны англосаксы нам перестанут вливать в бюджет и НБУ снизит учётную ставку (чтобы ожила экономика). Есть риск что курс гривны взлетит, тогда ещё и новостройки начнут давить на вторичку (ведь у них в гривнах всё считается)
Ага, закачать сюда охулиарды баксов на войну, чтобы потом все похерить не поддержав несчастными 400-500 ярдами. ЕВРО, большая часть из которых пойдет их же компаниям и поддержит их же экономику, послевоенное восстановление Украины. Даже одноклеточные кацапы так не поступили бы. А наши союзники, слава Богу, не одноклеточные кацапы.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 15:58
flyman написав: baraka написав:
после войны англосаксы нам перестанут вливать в бюджет и НБУ снизит учётную ставку (чтобы ожила экономика). Есть риск что курс гривны взлетит, тогда ещё и новостройки начнут давить на вторичку (ведь у них в гривнах всё считается)
продовжу мисль:
працювати будуть за миску супа,
$2 (ДВА ДОЛАРА США) за день буде дуже хорошою зепе.
Та да, большая часть экономики перейдет на натуральный обмен. Основной отраслью после выращивания пшона и производства пеньки будет плетение лаптей долгими зимами при тусклом свчете лучины.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 16:16
airmax78 написав: baraka написав:
после войны англосаксы нам перестанут вливать в бюджет и НБУ снизит учётную ставку (чтобы ожила экономика). Есть риск что курс гривны взлетит, тогда ещё и новостройки начнут давить на вторичку (ведь у них в гривнах всё считается)
Ага, закачать сюда охулиарды баксов на войну, чтобы потом все похерить не поддержав несчастными 400-500 ярдами. ЕВРО, большая часть из которых пойдет их же компаниям и поддержит их же экономику, послевоенное восстановление Украины. Даже одноклеточные кацапы так не поступили бы. А наши союзники, слава Богу, не одноклеточные кацапы.
нам повезло быть на перепутье интересов
а представьте, что наша страна была бы где-то в Африке ? Было бы союзникам до нас дело ?
уже бы не то, что не было рынка КРЖН, уже самого КРЖН не было бы.
союзники будут нас иметь вдоль и впоперек только в своих интересах и сценариях, ничего они нам не должны. И тем более не должны будут объяснять своему плебсу чего они так о нас заботятся.
отсюда вот такие вопросы - с чего вы думаете, что:
1) союзники будут вливать
2) указанную вами сумму
3) со своих (а не с конфискованных, которые ещё надо найти, арестовать и отсудить)
4) таким образом как хочется вам
?
Востаннє редагувалось baraka
в Чет 09 лют, 2023 16:17, всього редагувалось 1 раз.
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