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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 лют, 2023 16:16
airmax78 написав:
Ага, закачать сюда охулиарды баксов на войну, чтобы потом все похерить не поддержав несчастными 400-500 ярдами. ЕВРО, большая часть из которых пойдет их же компаниям и поддержит их же экономику, послевоенное восстановление Украины. Даже одноклеточные кацапы так не поступили бы. А наши союзники, слава Богу, не одноклеточные кацапы.
Подумаешь, в каком-то городке шт. Огайо дети играют в ЗСУ.
весь мир донатит, ютит беженцев, в школах раздаются овации украинским детям.
одной ногой в ЕС, в НАТО. боевой опыт армии - беспрецедентен. есть все виды ПВО.
разве это аргумент?
бросят нас, забудут. да и кто о нас знает? всего лишь весь мир)
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Додано: Чет 09 лют, 2023 16:22
reus написав: vitaliian написав:
это существенно снизило арендные ставки
, они чувствительны к сиеминутным доходам. Не может арендатор зарабатывать 10к а за аренду платить 12к, есть ещё другие расходы.
Ценники на бетон от зарплат не зависят, только от размеров матрасов и нетрудовых доходов типа яйца по 17 грн
Арендные ставки оказывают существенное влияние на цену продажи. Просто это происходит не молниеносно. Скажите, какой смысл покупать квартиру за дорого, если ее аренда низкая, как для себя, так и для сдачи в аренду. Рынок все скорректирует в конечном итоге либо аренда вырастит, либо снизятся цены на саму квартиру.
То что есть смысл покупать квартиру для аренды/инвестиций я не говорил. До конца войны это стрёмно и бессмысленно. Разве что негде жить . Я рассматриваю улучшить свои условия, но то что меня интересует за год прибавило 20-30куе, придется ютиться в том что есть.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 09 лют, 2023 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 16:23
baraka написав: airmax78 написав: baraka написав:
после войны англосаксы нам перестанут вливать в бюджет и НБУ снизит учётную ставку (чтобы ожила экономика). Есть риск что курс гривны взлетит, тогда ещё и новостройки начнут давить на вторичку (ведь у них в гривнах всё считается)
Ага, закачать сюда охулиарды баксов на войну, чтобы потом все похерить не поддержав несчастными 400-500 ярдами. ЕВРО, большая часть из которых пойдет их же компаниям и поддержит их же экономику, послевоенное восстановление Украины. Даже одноклеточные кацапы так не поступили бы. А наши союзники, слава Богу, не одноклеточные кацапы.
нам повезло быть на перепутье интересов
а представьте, что наша страна была бы где-то в Африке ? Было бы союзникам до нас дело ?
уже бы не то, что не было рынка КРЖН, уже самого КРЖН не было бы.
союзники будут нас иметь вдоль и впоперек только в своих интересах и сценариях, ничего они нам не должны. И тем более не должны будут объяснять своему плебсу чего они так о нас заботятся.
отсюда вот такие вопросы - с чего вы думаете, что:
1) союзники будут вливать
2) указанную вами сумму
3) со своих (а не с конфискованных, которые ещё надо найти, арестовать и отсудить)
4) таким образом как хочется вам
?
Если война не закончится в Москве полным разгромом россии и ее денуклеаризацией, то и Европа и Штаты будут жизненно заинтересованы в сильной Украине. От этого и отталкиваемся.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 16:32
airmax78 написав:
Ага, закачать сюда охулиарды баксов на войну, чтобы потом все похерить не поддержав несчастными 400-500 ярдами. ЕВРО, большая часть из которых пойдет их же компаниям и поддержит их же экономику, послевоенное восстановление Украины. Даже одноклеточные кацапы так не поступили бы. А наши союзники, слава Богу, не одноклеточные кацапы.
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Востаннє редагувалось reus
в Чет 09 лют, 2023 16:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 16:33
airmax78 написав:
Первичка - фсьо. Квартир в новых домах с законченным ремонтом - единицы. Их выгребут за считанные месяцы (если не недели) после окончания войны. Что дальше? Развивайте мысль.
Почему вы думаете что первичка - фсьо? Первичка просто переместилась на ЗУ. Только идиот будет инвестировать десятки-сотни тысяч куе о фьючерс, если гарантий исполнения фьючерса нет. А вот в Ивано-Франковске первичка по видимому процветает.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 16:36
airmax78 написав:
Ага, закачать сюда охулиарды баксов на войну, чтобы потом все похерить не поддержав несчастными 400-500 ярдами. ЕВРО,
Уже збитки від війни більше 1 трлн. а до кінця року річ буде йти не про 400-500 млрд, а про 4000-5000, які звісно ніхто не дасть.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 09 лют, 2023 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 16:36
Zebra написав: airmax78 написав:
Первичка - фсьо. Квартир в новых домах с законченным ремонтом - единицы. Их выгребут за считанные месяцы (если не недели) после окончания войны. Что дальше? Развивайте мысль.
Почему вы думаете что первичка - фсьо? Первичка просто переместилась на ЗУ. Только идиот будет инвестировать десятки-сотни тысяч куе о фьючерс, если гарантий исполнения фьючерса нет. А вот в Ивано-Франковске первичка по видимому процветает.
Я тоже так думал. Даже купить хотел.
Никому она там, почему-то не нужна. Здесь мне писали из-за мобилизации
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Додано: Чет 09 лют, 2023 16:37
airmax78 написав: baraka написав:
нам повезло быть на перепутье интересов
а представьте, что наша страна была бы где-то в Африке ? Было бы союзникам до нас дело ?
уже бы не то, что не было рынка КРЖН, уже самого КРЖН не было бы.
союзники будут нас иметь вдоль и впоперек только в своих интересах и сценариях, ничего они нам не должны. И тем более не должны будут объяснять своему плебсу чего они так о нас заботятся.
отсюда вот такие вопросы - с чего вы думаете, что:
1) союзники будут вливать
2) указанную вами сумму
3) со своих (а не с конфискованных, которые ещё надо найти, арестовать и отсудить)
4) таким образом как хочется вам
?
Если война не закончится в Москве полным разгромом россии и ее денуклеаризацией, то и Европа и Штаты будут жизненно заинтересованы в сильной Украине
. От этого и отталкиваемся.
шо, опять джавелинами нас будут насыщать ?
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Додано: Чет 09 лют, 2023 16:38
flyman написав:
Скільки втратив покупець КРЖН що ввійшов у 2003?
Він втратив 20 років, навіть якщо здавав нерухомість в аренду. За цей час світові індекси виросли в десятки і сотні разів. Те ж золото здорожчало в 10 раз. Ще є питання, що втратив лох, що в 2003 році вгатив купу грошей на той час (тоді це були астрономічні гроші) в бетон?
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Додано: Чет 09 лют, 2023 16:40
beee написав:
Никому она там, почему-то не нужна.
поки не буде зарплат хоча б на рівні Словаків (700Є медіани, 500Є мінімалки) нерухомість буде дешевою.
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