baraka написав:

airmax78 написав: baraka написав: после войны англосаксы нам перестанут вливать в бюджет и НБУ снизит учётную ставку (чтобы ожила экономика). Есть риск что курс гривны взлетит, тогда ещё и новостройки начнут давить на вторичку (ведь у них в гривнах всё считается) после войны англосаксы нам перестанут вливать в бюджет и НБУ снизит учётную ставку (чтобы ожила экономика). Есть риск что курс гривны взлетит, тогда ещё и новостройки начнут давить на вторичку (ведь у них в гривнах всё считается)

Ага, закачать сюда охулиарды баксов на войну, чтобы потом все похерить не поддержав несчастными 400-500 ярдами. ЕВРО, большая часть из которых пойдет их же компаниям и поддержит их же экономику, послевоенное восстановление Украины. Даже одноклеточные кацапы так не поступили бы. А наши союзники, слава Богу, не одноклеточные кацапы. Ага, закачать сюда охулиарды баксов на войну, чтобы потом все похерить не поддержав несчастными 400-500 ярдами. ЕВРО, большая часть из которых пойдет их же компаниям и поддержит их же экономику, послевоенное восстановление Украины. Даже одноклеточные кацапы так не поступили бы. А наши союзники, слава Богу, не одноклеточные кацапы.

нам повезло быть на перепутье интересова представьте, что наша страна была бы где-то в Африке ? Было бы союзникам до нас дело ?уже бы не то, что не было рынка КРЖН, уже самого КРЖН не было бы.союзники будут нас иметь вдоль и впоперек только в своих интересах и сценариях, ничего они нам не должны. И тем более не должны будут объяснять своему плебсу чего они так о нас заботятся.отсюда вот такие вопросы - с чего вы думаете, что:1) союзники будут вливать2) указанную вами сумму3) со своих (а не с конфискованных, которые ещё надо найти, арестовать и отсудить)4) таким образом как хочется вам