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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10704107051070610707
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 16:44

  flyman написав:
  reus написав:
  baraka написав:после войны англосаксы нам перестанут вливать в бюджет и НБУ снизит учётную ставку (чтобы ожила экономика). Есть риск что курс гривны взлетит, тогда ещё и новостройки начнут давить на вторичку (ведь у них в гривнах всё считается)

Я не хочу думать о плохом! Пока дискутирую об относительно хороших сценариях.


у вас і зебри сценарій один:
після війни тут буде мєрзость запустєнія

в той же час на Землі населення прямує до 9 млрд. і ще більшої кількості паперових фантиків тіпа грошей

Саме так, населення прямує до 9 млрд і саме тому житло в регіонах наздоганяло КРЖН. Бо в Києві немає сільско-господарських угідь, а в регіонах є. Комбайнери, трактористи, агрономи, пілоти дронів заробляють на рівні IT-вців. Агромагнати за реальних працівників готові битися на смерть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 16:48

  Zebra написав:Агромагнати за реальних працівників готові битися на смерть.

Це правда! Говорю як людина, яка займалася бізнесом у сільському господарстві більше 10-ти років.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 17:00

  beee написав:Подумаешь, в каком-то городке шт. Огайо дети играют в ЗСУ.

Мы тоже в детстве играли в Чингачгу́ка, но от этого индейцы богаче не стали.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 17:37

  baraka написав:после войны англосаксы нам перестанут вливать в бюджет и НБУ снизит учётную ставку (чтобы ожила экономика). Есть риск что курс гривны взлетит, тогда ещё и новостройки начнут давить на вторичку (ведь у них в гривнах всё считается)

ого, реальный "эксперт" в строительстве появился
считайте хоть в тугриках но в строительстве очень много чего привязано к курсу)
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