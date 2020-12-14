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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 лют, 2023 16:44
flyman написав: reus написав:
baraka написав:
после войны англосаксы нам перестанут вливать в бюджет и НБУ снизит учётную ставку (чтобы ожила экономика). Есть риск что курс гривны взлетит, тогда ещё и новостройки начнут давить на вторичку (ведь у них в гривнах всё считается)
Я не хочу думать о плохом! Пока дискутирую об относительно хороших сценариях.
у вас і зебри сценарій один:
після війни тут буде мєрзость запустєнія
в той же час на Землі населення прямує до 9 млрд. і ще більшої кількості паперових фантиків тіпа грошей
Саме так, населення прямує до 9 млрд і саме тому житло в регіонах наздоганяло КРЖН. Бо в Києві немає сільско-господарських угідь, а в регіонах є. Комбайнери, трактористи, агрономи, пілоти дронів заробляють на рівні IT-вців. Агромагнати за реальних працівників готові битися на смерть.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 16:48
Zebra написав:
Агромагнати за реальних працівників готові битися на смерть.
Це правда! Говорю як людина, яка займалася бізнесом у сільському господарстві більше 10-ти років.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 17:00
beee написав:
Подумаешь, в каком-то городке шт. Огайо дети играют в ЗСУ.
Мы тоже в детстве играли в Чингачгу́ка, но от этого индейцы богаче не стали.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 17:37
baraka написав:
после войны англосаксы нам перестанут вливать в бюджет и НБУ снизит учётную ставку (чтобы ожила экономика). Есть риск что курс гривны взлетит, тогда ещё и новостройки начнут давить на вторичку (ведь у них в гривнах всё считается
)
ого, реальный "эксперт" в строительстве появился
считайте хоть в тугриках но в строительстве очень много чего привязано к курсу)
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Додано: Чет 09 лют, 2023 17:49
Дюрі-бачі написав: beee написав:
Никому она там, почему-то не нужна.
поки не буде зарплат хоча б на рівні Словаків (700Є медіани, 500Є мінімалки) нерухомість буде дешевою.
Если бы до войны все покупали квартиры за зарплаты, арендаторов не было бы вообще. Зачем арендовать когда можно купить? Когда будет минималка 500€. Квартиры будут от 100куе. Мало где в мире можно купить квартиру за 100 минималок, поскольку себестоимость строительства в 10-20 раз выше.
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vitaliian
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Додано: Чет 09 лют, 2023 17:58
vitaliian написав: reus написав: vitaliian написав:
это существенно снизило арендные ставки
, они чувствительны к сиеминутным доходам. Не может арендатор зарабатывать 10к а за аренду платить 12к, есть ещё другие расходы.
Ценники на бетон от зарплат не зависят, только от размеров матрасов и нетрудовых доходов типа яйца по 17 грн
Арендные ставки оказывают существенное влияние на цену продажи. Просто это происходит не молниеносно. Скажите, какой смысл покупать квартиру за дорого, если ее аренда низкая, как для себя, так и для сдачи в аренду. Рынок все скорректирует в конечном итоге либо аренда вырастит, либо снизятся цены на саму квартиру.
То что есть смысл покупать квартиру для аренды/инвестиций я не говорил. До конца войны это стрёмно и бессмысленно. Разве что негде жить . Я рассматриваю улучшить свои условия, но то что меня интересует за год прибавило 20-30куе, придется ютиться в том что есть.
З танхаусами, думаю, фішка в тому, що в Бучі/Ірпені/Гостомель постраждало немало приватного сектора. Тому ЦА за теперішньої ситуації вирішило, що оптимальніше взяти готові танхауси, чим займатися відбудовою (це на мою скромну думку).
Власникам лампових хрущів (напр., Франту) не зрозуміло, як тратитися на дорогий бензин, купуючи танхауз за 100куе++.
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flyman
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Додано: Чет 09 лют, 2023 18:07
flyman написав:
З танхаусами, думаю, фішка в тому, що в Бучі/Ірпені/Гостомель постраждало немало приватного сектора. Тому ЦА за теперішньої ситуації вирішило, що оптимальніше взяти готові танхауси, чим займатися відбудовою (це на мою скромну думку).
Власникам лампових хрущів (напр., Франту) не зрозуміло, як тратитися на дорогий бензин, купуючи танхауз за 100куе++.
Таунхаусы и дома первыми ушли вниз, после нежилой. Я вот думаю что 75000$ затратил на форуме Трололо, bee продал за 120тыс с более затратным ландшафтным дизайном. До окончания войны никто не знает кто в выигрыше: те кто ушли в малоприбыльную Европу или холдеры супер ремонтов для себя в центровых новостроях с МОПом и генератором.
Но бизнес, что мне нравится, диверсифицируется на ЕС круче, чем airmax или bee.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 18:11
flyman написав:
ЦА за теперішньої ситуації вирішило, що оптимальніше взяти готові танхауси, чим займатися відбудовою (це на мою скромну думку).
в тауне ты можешь поставить котел на дровах,/пеллетах и генератор. В цоколе только генератор (и то если соседи при памяти 100% кому то будет мешать). На этажах генератор уже проблема, если нет большой террасы как в ютландии. Есть и другие плюсы. Два санузла, своё паркоместо. Отсутствие лифтов, осбб.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 18:31
Zebra написав: flyman написав:
Скільки втратив покупець КРЖН що ввійшов у 2003?
Він втратив 20 років, навіть якщо здавав нерухомість в аренду. За цей час світові індекси виросли в десятки і сотні разів. Те ж золото здорожчало в 10 раз. Ще є питання, що втратив лох, що в 2003 році вгатив купу грошей на той час (тоді це були астрономічні гроші) в бетон?
як у 2003 лох міг купити індекси, золото на біржі і що там ще підрісло
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Додано: Чет 09 лют, 2023 18:39
Київрада перейменувала проспект і площу Перемоги — їм повернули історичні назви. Проспект тепер носитиме назву Берестейський, а площа називатиметься Галицькою.
Загалом депутати на сьогоднішньому засіданні перейменували 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим.
@babel
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