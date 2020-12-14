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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10705107061070710708
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 18:39

  Прохожий написав:
  baraka написав:после войны англосаксы нам перестанут вливать в бюджет и НБУ снизит учётную ставку (чтобы ожила экономика). Есть риск что курс гривны взлетит, тогда ещё и новостройки начнут давить на вторичку (ведь у них в гривнах всё считается)

ого, реальный "эксперт" в строительстве появился
считайте хоть в тугриках но в строительстве очень много чего привязано к курсу)

Он в степях приКальмиуссья на 3Д принтере наклепает гектары Ново Липок с видом на Азовское море и па300 с коммуникациями
В Киеве уже участки со всем подведённым и главное неограниченными мощностями по ЭЭ на шару уже раздают на правом берегу или пока ломаются?
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 09 лют, 2023 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 18:40

  airmax78 написав:
  reus написав:
  vitaliian написав:почему ситуация с безопасностью не толкает вниз другие рынки? Где электрокары по 5 копеек или топливо по 25 грн?

Мы говорим о вторичке. На первичке своя "свадьба", где предприниматели не будут работать себе в убыток, там есть понятие себестоимость, которую Макс все пытаться за уши затянуть на вторичку. Так вот на первичке, если не будет прибыли, то в лучшем случае стройки заморозят до лучших времен. В худшем - стройки ждет судьба днепровских башен на троещине. А вот на вторичке совсем другая ситуация. Никто не мешает продавцу продать за ценой ниже, чем он покупал и причин для такой сделки может быть много (эмиграция, запланированная продажа, которую нельзя отложить, срочная продажа и много других причин) Более того, есть много квартир, которые были куплены вначале нулевых и продажа по сегодняшним ценам для их собственников не будет психологическим ударом. Сейчас предложение СУЩЕСТВЕННО опережает спрос, поэтому пока вниз.

Первичка - фсьо. Квартир в новых домах с законченным ремонтом - единицы. Их выгребут за считанные месяцы (если не недели) после окончания войны. Что дальше? Развивайте мысль.


А хто має їх "вигребти"? У більшості тих, хто купував раніше і так по кілька об'єктів, "безхатьки"(типу Бігора) виїхали значною мірою і не факт що повернуться, а ті що повернуться, навряд чи матимуть кошти на покупку. Військовослужбовці та їх сім'ї, котрі щось назбирають та матимуть бажання купити, скоріш за все купуватимуть на "малій батьківщині". Та й в Києві достатньо вторинки, можливо без модних МОПів, але ж не всі такі перебірливі, а ще є тисячі квартир в зданих перед (чи під час) війною Варшавських, Поетиках, РГ, Ревуцьких, Метрополісах
і т.п.
Залишаються коррупціонери, та чи не ви стверджували, що після війни ми скинемо цей тягар?
п.с. Ви з Реусом як малі діти-вже котрий тиждень сперечаєтеся задля самої суперечки, повторюючи одне й теж по кільканадцять разів. Може вже пора зупинитися?
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 18:46

  flyman написав:ще й на вікнах грати, це що, кримінальний район?
решетки снимаются и в течение дня продаются на лохе по 1к грн
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

reus написав:
  beee написав:Подумаешь, в каком-то городке шт. Огайо дети играют в ЗСУ.

Мы тоже в детстве играли в Чингачгу́ка, но от этого индейцы богаче не стали.
В чингачгука вы играли, потому что вам крутили кино в ссср. Причём здесь индейцы
beee
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